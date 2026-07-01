ЛЖЕДМИТРИЙ I
ЛЖЕДМИТРИЙ I - самозванец, занимавший в 1605-1606 годах русский престол под именем погибшего царевича Дмитрия Ивановича.
Согласно выводам правительственной комиссии царя Бориса Фёдоровича Годунова (1603), поддерживаемым большинством исследователей, Лжедмитрий I в реальности являлся Георгием (Юрием) Богдановичем Отрепьевым - сыном стрелецкого сотника Б. Отрепьева. Отец рано погиб, мальчика воспитывала мать. В 1590-х годах Г.Б. Отрепьев несколько лет служил холопом (по всей видимости, добровольным) у М.Н. Романова, а затем у близкого к Романовым князя Б.К. Черкасского. Опасаясь репрессий в связи с арестом Романовых, в ноябре 1600 года принял постриг под именем Григорий и бежал из Москвы. Некоторое время скитался по монастырям, в 1601 году вернулся в Москву и был принят келейником к своему деду - иноку Чудова монастыря (в миру Евфимий Замятня). Благодаря острому уму и способностям в книжном деле замечен чудовским архим. Пафнутием, рукоположен патриархом Иовом в диаконы. Позднее вошёл в близкое окружение патриарха, по заказу Иова переписывал рукописи, составлял каноны святым, в составе его свиты присутствовал на заседаниях Освященного собора, Боярской думы и др. Из-за угрозы ареста (по одной из версий, в связи с возможным обвинением в ереси) в феврале 1602 года вновь бежал из Москвы в сопровождении старцев Мисаила и Варлаама. Скорее всего, уже в это время у него возникла идея провозгласить себя чудесно спасшимся сыном царя Ивана IV Васильевича Грозного. Вскоре оказался на территории Речи Посполитой, в Великом кн-ве Литовском (ВКЛ). После пребывания в нескольких православных монастырях (в т. ч. в Киево-Печерском) расстригся и отправился в Гощу - центр радикального протестантского течения ариан-тринитариев (посещал их школу). Весной (после Гощи) или осенью 1603 года Г.Б. Отрепьев, скорее всего, побывал в Запорожской Сечи.
Слухи о том, что он сын царя Ивана IV Васильевича, Г.Б. Отрепьев распускал, ещё находясь в Киеве, но только летом 1603 года в имении князя А. Вишневецкого он публично провозгласил себя «законным наследником» русского престола. План похода Лжедмитрия I на Русское государство обрёл реальные черты, когда его подготовку возглавил сандомирский воевода Ю. Мнишек (тесть двоюродного брата князя А. Вишневецкого), который обеспечил негласную политическую поддержку Лжедмитрию I со стороны польского короля Сигизмунда III (де-юре Речь Посполита находилась в состоянии мира с Русским государством), занял необходимые средства, привлёк контингент наёмников. В марте 1604 года Лжедмитрий I был принят на частных аудиенциях польским королём, архиепископом-примасом и папским нунцием. Самозванец взял на себя ряд обязательств (в значительной мере противоречили друг другу): после воцарения в Москве передать Чернигово-Северскую землю и Смоленщину Речи Посполитой, а частью лично Ю. Мнишеку, оплатить его долги и жениться на его дочери - М. Мнишек, передав ей после свадьбы в удел Новгород и Псков, а также вступить в войну со Швецией на стороне Сигизмунда III и ввести в Русском государстве католицизм. Свои обещания Лжедмитрий I подкрепил тайным переходом в католицизм (о чём знал очень ограниченный круг лиц).
К началу сентября 1604 года силы Лжедмитрия I насчитывали от 2,5 до 3 тысяч наёмников (гусары, пехота и казаки), при движении к границе их количество удвоилось за счёт новых отрядов казаков. 13(23).10.1604 года войска Лжедмитрия I вступили на территорию Русского государства. Для русского правительства неожиданным оказался прежде всего маршрут похода Лжедмитрия I (Монастырский городок вблизи юго-западной границы Русского государства - Чернигов - Новгород-Северский), в результате самозванец успел закрепиться на юго-западной окраине страны до подхода крупных сил царя Бориса Годунова. Решающим фактором успеха Лжедмитрия I стала поддержка населения северских и украинных («от польской украины») городов, прежде всего служилых людей по прибору, местных детей боярских, недовольных политикой Бориса Годунова, а также населения относительно крупных городов - Путивля, Рыльска, Ельца, крестьян ряда дворцовых волостей (Комарицкой и др.). Зона восстания в октябре - декабре 1604 года распространилась на север и на восток, волнения начинались при подходе авангардных сил Лжедмитрия I или при появлении отдельных разъездов донских казаков с «листами царевича Дмитрия», которые содержали обещания после воцарения держать своих подданных «в покое и довольстве». Армия Лжедмитрия I значительно пополнилась за счёт местного служилого люда и донских казаков (особенно в октябре 1604 и январе 1605 годов), а также крупного отряда запорожских казаков с артиллерией (конец декабря 1604 года). Не позднее начала января 1605 года, после ухода в Речь Посполиту основной части наёмников во главе с Мнишеком, выступление Лжедмитрия I из «польской затеи» окончательно превратилось в собственно русское социальное и военно-политическое движение. В городах (прежде всего в Путивле) появились сословные советы, активно поддерживавшие самозванца.
Военные действия поначалу складывались не слишком удачно для Лжедмитрия I: не дала результата осада Новгорода-Северского, победа над царскими войсками под этой крепостью 21(31).12.1604 года оказалась скорее формальной, а в сражении под Добрыничами 21(31).1.1605 года отряды Лжедмитрия I потерпели полное поражение от большой царской армии под командованием боярина князя Ф.И. Мстиславского, который, однако, не стал преследовать самозванца основными силами. С начала февраля 1605 года резиденцией Лжедмитрия I стал Путивль, где функционировали сформированная им Боярская дума и некоторые приказы. Лжедмитрий I устроил торжественный перенос чудотворной Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение» из Курска в Путивль (затем она сопровождала его в походе на Москву). Лжедмитрий I привлекал на свою сторону попавших в плен царских воевод и дьяков. Отличался открытостью в поведении с ближайшими советниками, нередко обращался к населению в критические моменты, обещал после воцарения отменить налоги на 10 лет для Северской земли и, возможно, для некоторых других уездов. На подконтрольных его власти территориях Лжедмитрий I отменил десятинную пашню в пользу государства. Действия и «милостивый» стиль поведения Лжедмитрия I, особенно на фоне карательных акций царской армии Мстиславского в Комарицкой волости в феврале 1605 года, сформировали в общественном сознании устойчивый образ «доброго царевича-избавителя», законного наследника прежних царей. Его влияние постепенно распространялось в уездах к северу от реки Ока. Исход кампании решили как неудачные действия главных правительственной армии в феврале - апреле 1605 года при осаде крепости Кромы, так и скоропостижная смерть Бориса Годунова 13(23).4.1605 года, усилившая политическую нестабильность в стране. При попытке привести войска к присяге новому царю Фёдору Борисовичу произошёл раскол как среди воевод (на сторону самозванца встали бояре князья В.В. Голицын, И.В. Голицын, боярин П.Ф. Басманов и др.), так и во всей армии. В ходе столкновений 7(17) мая победа оказалась за сторонниками Лжедмитрия I (городовыми корпорациями дворян уездов к югу от реки Ока). Сторонники Годуновых разъехались по домам.
Грамота самозванца, адресованная жителям Москвы, спровоцировала восстание в столице, в ходе которого 1(11).6.1605 года были арестованы царь Фёдор Борисович, его мать Мария Григорьевна, сестра Ксения Борисовна, а также другие Годуновы (большинство из них были сосланы на воеводские должности в Сибирь, а С.В. и С.Н. Годуновы были вскоре убиты). Их ближайшие родственники - Вельяминовы и Сабуровы по распоряжению Лжедмитрия I сосланы в Поволжье и Предуралье. Накануне 8(18) июня в Москву прибыли отправленные Лжедмитрием I для управления страной и столицей бояре князь В.В. Голицын, князь В.М. Мосальский Рубец и думный дьяк Б И. Сутупов. Главными поручениями, данными им, стали физическое устранение царя Фёдора Борисовича и его матери Марии Григорьевны [10(20) июня они были убиты; публично князь В.В. Голицын объявил об их самоубийстве] и сведе́ние Иова с патриаршего престола (он был выслан в Успенский монастырь в городе Старица). 20(30) июня состоялся торжественный въезд Лжедмитрия I в Москву. Уже на 3-й день после этого был раскрыт заговор против него, арестованы князь Василий Иванович Шуйский (будущий царь), его братья и ряд других лиц (в конце июня на соборном судебном разбирательстве с участием бояр, Освященного собора и представителей горожан заговорщиков приговорили к смертной казни, однако Лжедмитрий I простил Шуйских и отправил их в ссылку). 30 июня (10 июля) Освященный собор формально вернул Иову сан патриарха, но тут же принял его отставку ввиду «немощи», единогласно возведя на патриарший престол ставленника Лжедмитрия I - рязанского архиепископа Игнатия. Торжественно вернувшаяся в Москву по распоряжению Лжедмитрия I мать погибшего царевича Дмитрия Ивановича инокиня Марфа (в миру М.Ф. Нагая) публично заявила, что Лжедмитрий - её сын.
21(31).7.1605 года состоялась торжественная церемония венчания самозванца на царство: сначала патриарх Игнатий венчал его под именем Дмитрия Ивановича на царство в Успенском соборе по традиционному для Русского государства чину, а затем в Архангельском соборе самозванца увенчал шапкой Мономаха Арсений Элассонский, архиепископ Архангельского собора.
Сохранив традиционную систему органов государственного управления, социальных структур и институтов сословного представительства, организацию вооруженных сил страны, Лжедмитрий I пытался модифицировать формы их деятельности. Он увеличил персональный состав Боярской думы более чем в 1,7 раза, в т. ч. за счёт лиц, отличившихся в его борьбе за трон в ноябре 1604 - июне 1605 годов (князья В.М. Мосальский Рубец, Г.Г. Пушкин, Б.И. Сутупов и др.), а также возвращённых из ссылки лиц, бывших в опале при Годуновых (в т. ч. Нагих), и новых фаворитов, нередко сравнительно молодых по возрасту. Расширение Думы отразило поиски Лжедмитрием I компромиссов с правящей элитой в целом и с разными её группировками. Это, в частности, отразилось в прощении и возвращении из ссылки князей Шуйских, в перезахоронении в фамильных усыпальницах останков А.Н. и М.Н. Романовых, князей М.И. и Л.М. Воротынских. Лжедмитрий I часто лично участвовал в заседаниях Боярской думы, принимал челобитчиков на крыльце дворца, поощрял коллективные челобитья дворян с мест в Москву, а также горожан, государственных и дворцовых крестьян. При Лжедмитрии I составлен наиболее полный сборник действующих законов - Судебник 1550 года с «дополнительными статьями» в редакции 1606 года, 2-й извод которой стал основой при подготовке т. н. Сводного судебника, для чего также переводились отдельной статьи 3-го Литовского статута (1588). Лжедмитрий I организовывал «потешные» военные учения; вероятно, при нём было начато составление «Устава ратных, пушечных и других дел…». В правление Лжедмитрия I проводились смотры уездных корпораций дворян, где их верстали повышенными поместными и денежными окладами, а также выплачивали денежное жалованье за службы 1604-1605 годов (главном образом дворянам южных уездов). При этом сохранялся существенный разрыв в материальном обеспечении дворянства различных регионов, в нормах налогообложения регионов, нарастали взаимные претензии дворян по поводу беглых крестьян. Экономическое положение Русского государства осложнялось тем, что значительные средства казны пошли на оплату жалованья польским наёмникам и донским казакам, на оплату большей части долгов Ю. Мнишека и его расходов на предстоящий приезд в Москву, тогда как в стране сохранялись последствия неурожаев и голода 1601-1603 годов. Лжедмитрий I предпринял ряд шагов по ограничению земельной собственности РПЦ, с монастырей был собран тяжёлый экстраординарный налог («на подъём»).
Лжедмитрию I так и не удалось выстроить прочных отношений с большей частью русской политической элиты, что было вызвано его кадровой политикой, большой ролью иностранных советников, опасениями, вызванными его внешнеполитическим курсом и декларировавшейся подготовкой к военным действиям, стилем его жизни и манерой обращения с боярами. Постепенно Лжедмитрий I начал испытывать недоверие к своему окружению и на рубеже 1605 и 160 годов сформировал специальную дворцовую стражу из 3 рот наёмников-иностранцев. В январе - мае 1606 года известны 3 случая предотвращённых покушений на жизнь самозванца.
К концу 1605 года возникла напряжённость в отношениях Лжедмитрия I и с его польскими покровителями, т. к. большинство из своих обязательств, данных Сигизмунду III и Ю. Мнишеку, он не выполнил. Польская сторона не признала принятый Лжедмитрием I новый титул «наияснейшего и непобедимого императора».
Ситуация максимально обострилась в апреле - мае 1606 годов. Объявленное ещё зимой правительством Лжедмитрия I решение о подготовке похода русского войска на юг (на Крымское ханство или Азов) вызвало сбор дополнительных налогов и утяжеление повинностей по доставке военных запасов и, по всей видимости, артиллерии в южной крепости, по строительству речных судов, а также мобилизацию поместного ополчения центральных и северо-западных (намечался их смотр в Москве в мае), а также юго-восточных уездов. Одновременно на Волге вспыхнуло восстание терских казаков во главе с Илейкой Муромцем.
В начале мая 1606 года в Москву прибыл Ю. Мнишек с дочерью Мариной и огромной свитой (свыше 2,5 тысяч человек). 8(18) мая состоялось вторичное обручение Лжедмитрия I с М. Мнишек (первое, по католическому обряду, прошло в Кракове 22.11.1605 года, где роль Лжедмитрия I исполнял А.И. Власьев), а затем торжественное венчание М. Мнишек на царство (первая в русской истории коронация женщины) и бракосочетание царя и царицы. Огромные затраты Лжедмитрия I на содержание двора и на праздничные церемонии, значительно увеличенные в связи с прибытием в столицу иностранных гостей, их поведение вызвали резкое недовольство и русской знати, и особенно жителей столицы. В ночь на 17(27).5.1606 года в Москве вспыхнуло восстание горожан, блокировавших все усадьбы и здания, где располагались прибывшие из-за рубежа на свадьбу лица. Москвичи действовали по призывам бояр, объявивших, что поляки хотят убить царя и самих бояр. Воспользовавшись ситуацией, бояре-заговорщики во главе с князьями В.И. и Д.И. Шуйскими и другими членами Думы при поддержке отряда новгородских дворян проникли во дворец, убили двоих или троих телохранителей, фаворита Лжедмитрия I - П.Ф. Басманова, а затем и пытавшегося спастись самого Лжедмитрия I (по разным версиям, убийцей являлся И.В. Меньшой Воейков, Г.Б. Валуев, московский гость Г. или М. Мыльников). Тело Лжедмитрия I было выставлено на 3 дня на Красной площади на столе с маскарадной маской на животе (под столом поместили тело Басманова), а затем захоронено. Однако неожиданно нагрянувшие морозы (их сочли за дурное предзнаменование), слухи о таинственных огнях на месте захоронения самозванца привели к тому, что труп Лжедмитрия I выкопали, сожгли на костре, прахом с золой зарядили пушку и выстрелили на запад.
События похода Лжедмитрия I на Москву, его воцарения и гибели отражены в многочисленных сочинениях европейцев: первое - «Повесть Бареццо Барецци» (его автором можно считать А. Поссевино) появилось ещё в 1605 году в Венеции, а затем было переведено на несколько языков и издано в Испании, Чехии, Германии и Франции. Позднее опубликованы сочинения У. Рассела (В. Руссель), Ж. Маржерета, К. Буссова, П. Петрея де Ерлезунда и др. События, связанные с судьбой Лжедмитрия I, послужили сюжетом для художественных произведений Лопе Ф. де Веги Карпьо, Ф. Шиллера, А.С. Пушкина, П. Мериме, А.К. Толстого и других писателей и драматургов.
Иллюстрации:
Лжедмитрий I. Портрет работы неизвестного художника. Начало XVII века. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.