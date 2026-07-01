ЛЫЗЛОВ Андрей Иванович

Военный, историк.

Из семьи служилых дворян. Военный, участник Крымских (1687, 1689) и Азовских (1695, 1696) походов. Перевел с польского языка фрагменты из «Хроники» М. Стрыйковского, сочинение Симона Старовольского «Двор цесаря турецкого».

Основной исторический труд – «Скифская история» (1692), посвященный вековой истории борьбы Руси с кочевниками (которых Лызлов считал потомками скифов – отсюда и название). Противостояние русских и кочевников рассматривается в контексте борьбы Европы с турками. Книга построена на широком круге источников, содержит отсылки к ним, их анализ и критический разбор. Ряд исследователей (А.П. Богданов) подчеркивают большое значение труда Лызлова в развитии отечественной исторической науки. Первоначально сочинение имело широкое хождение в рукописи. Впервые издано Н.И. Новиковым в 1776 (второе издание – 1787).

Сочинения:

Скифская история. М., 1990.