ЛЮЙШУНЬ

ЛЮЙШУНЬ (Люй­шунь­коу, Порт-Ар­тур) - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Ки­тая, в провинции Ляо­нин, ад­ми­ни­ст­ра­тив­но яв­ля­ет­ся рай­оном города Да­лянь (с 1950 года).

Население около 210 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Жёл­то­го моря, на юго-западной око­неч­но­сти Ляо­дун­ско­го полуострова - полуострове Гу­ань­дун­бань­дао (Кван­тун­ский), у вхо­да в за­ли­вы Ляо­дун­ский и Бо­хай (че­рез морской про­ход Лао­те­шань­шуй­дао). Ко­неч­ный пункт южной вет­ки Ки­тай­ской Чан­чунь­ской железной дороги, дву­мя ав­то­ма­ги­ст­ра­ля­ми (Юж­ной и Се­вер­ной) свя­зан с городом Да­лянь и се­тью ав­то­до­рог стра­ны. Не­за­мер­заю­щий порт в за­кры­той бух­те (1,5-2 км в по­пе­реч­ни­ке) с ши­ро­ким рей­дом в от­кры­том мо­ре.

До конца XIX века Люйшунь был не­боль­шим се­ле­ни­ем с ес­тественной га­ва­нью, удоб­ной для сто­ян­ки су­дов. C 1860-х годов в ев­ропейских стра­нах и Рос­сии име­но­вал­ся Порт-Ар­тур (англ. Port Arthur). В 1880-1890-х годах китайское пра­ви­тель­ст­во пы­та­лось пре­вра­тить Люйшунь (Порт-Ар­тур) в во­енно-морскую кре­пость. По Си­мо­но­сек­ско­му до­го­во­ру 1895 года, за­вер­шив­ше­му ки­тай­ско-япон­скую вой­ну 1894-1895, пе­ре­шёл к Япо­нии. В конце 1895 года воз­вра­щён Ки­таю под со­вме­ст­ным на­жи­мом Рос­сии, Гер­ма­нии и Фран­ции. По ус­ло­ви­ям рос­сий­ско-ки­тай­ской кон­вен­ции 1898 года Порт-Ар­тур пе­ре­дан Рос­сии в арен­ду сро­ком на 25 лет, по­лу­чил ста­тус во­енного пор­та, от­кры­то­го для российских и китайских во­енных су­дов. Российское пра­ви­тель­ст­во со­еди­ни­ло Порт-Ар­тур железнодорожной ли­ни­ей с Хар­би­ном и пре­вра­ти­ло в во­енно-морскую кре­пость. Центр Кван­тун­ской об­лас­ти (1899-1905). Порт-Ар­тур стал главным российским ком­мерческим пор­том на Ти­хом океане. Во вре­мя рус­ско-япон­ской вой­ны 1904-1905 годов за не­го шли ожес­то­чён­ные бои (см. Порт-Ар­ту­ра обо­ро­на 1904-1905 ). На рей­де Порт- Ар­ту­ра при взры­ве бро­не­нос­ца «Пе­тро­пав­ловск» 31.3(13.4).1904 года по­гиб­ли ви­це- адмирал С. О. Ма­ка­ров, художник В. В. Ве­ре­ща­гин . По ус­ло­ви­ям Порт­смут­ско­го ми­ра 1905 года Рос­сия ус­ту­пи­ла аренд­ные пра­ва на Порт-Ар­тур Япо­нии. По­сле ис­те­че­ния сро­ка арен­ды в 1923 году японское пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось воз­вра­тить Люйшунь (японское название Рёд­зюн) Ки­таю. В 1932 году Люйшунь вклю­чён в со­став ма­рио­не­точ­но­го государства Мань­чжоу-го. Ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей 23.8.1945 года во вре­мя со­вет­ско-япон­ской вой­ны 1945 года. По со­гла­ше­нию 1945 года СССР и Ки­тай до­го­во­ри­лись о со­вме­ст­ном ис­поль­зо­ва­нии Люйшуня (Порт-Ар­ту­ра) в ка­че­ст­ве во­енно-морской ба­зы в те­че­ние 30 лет. В мае 1955 года СССР вы­вел свои во­енные си­лы из Люйшуня и без­воз­мезд­но пе­ре­дал пра­ви­тель­ст­ву Ки­тая со­ору­же­ния в рай­оне ба­зы. В начале XXI века Люйшунь - круп­ная во­енно-морская ба­за Ки­тая . До­ступ в го­род к не­ко­то­рым ме­мо­ри­аль­ным со­ору­же­ни­ям от­крыт лишь для гра­ж­дан Рос­сии и Япо­нии.

В начале XX века го­род со­сто­ял из 2 час­тей - ста­рой, на восточном бе­ре­гу бух­ты, и но­вой, на се­верном бе­ре­гу (по­строй­ки конца XIX - начала XX века). В начале XXI века со­хра­ня­ют­ся: Ме­мо­ри­аль­ное русское во­енное клад­бище с ча­сов­ней, зда­ния железнодорожного во­кза­ла с эле­мен­та­ми тра­диционной китайской ар­хи­тек­ту­ры (1901-1903) и тюрь­мы в не­орус­ском сти­ле (начало XX века; ны­не му­зей­ный ком­плекс «Рус­ско-япон­ская тюрь­ма»), форт № 2 (ме­сто ги­бе­ли од­но­го из главных ор­га­ни­за­то­ров обо­ро­ны кре­по­сти в 1904-1905 годы генерал-майора Р. И. Кон­д­ра­тен­ко) и др. До­ма русской по­строй­ки 1901-1904, российские ук­ре­п­ле­ния (фор­ты, ба­та­реи, тран­шеи); не­оклас­си­ци­стический мо­ну­мент японским сол­да­там, по­гиб­шим в бо­ях русско-японской вой­ны, - «Баш­ня Байюйта» (япон. «Хётюто»; 1906). Сре­ди па­мят­ни­ков бо­лее позд­не­го пе­рио­да - ме­мо­ри­ал пав­шим совестким вои­нам в рус­ле не­о­клас­си­ки (1950-е годы), Парк ми­ра на Зем­ле в западной час­ти го­ро­да, на по­бе­ре­жье залива Бо­хай. Фи­лиа­лы да­лянь­ских университетов: транс­пор­та, иностранных язы­ков, ме­ди­цин­ско­го и др.

Пред­при­ятия по об­слу­жи­ва­нию во­енно- морской ба­зы. Су­до­строе­ние и су­до­ре­монт, про­изводство уз­лов и аг­ре­га­тов для морских тор­го­вых су­дов и во­енных ко­раб­лей.

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