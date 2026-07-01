ЛЮТТВИЦ ВАЛЬТЕР ФОН

ЛЮТТВИЦ (Lüttwitz) ВАЛЬТЕР ФОН - германский во­енный дея­тель, ге­не­рал.

Из си­лез­ско­го ба­рон­ско­го ро­да. По окон­ча­нии в 1887 году во­енного учи­ли­ща и в 1890 года во­енной ака­де­мии слу­жил на ко­манд­ных и штаб­ных долж­но­стях. С 1912 года обер-квар­тир­мей­стер Боль­шо­го ген­шта­ба. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны вое­вал во Фран­ции (начальник шта­ба 4-й ар­мии, ко­мандующий 10-м ар­мей­ским кор­пу­сом, за­тем 3-м ар­мей­ским кор­пу­сом). В пе­ри­од Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года на­зна­чен ко­мандующим вой­ска­ми, в т. ч. доб­ро­вольческими со­еди­не­ния­ми (бри­га­да Эр­хар­да и др.), округа Бер­лин - Бран­ден­бург, пе­ред ко­то­ры­ми бы­ла по­став­ле­на за­да­ча не до­пус­тить но­вых ре­во­люционных вол­не­ний в сто­ли­це. В январе 1919 году по по­ру­че­нию со­ци­ал-де­мо­кра­тического пра­ви­тель­ст­ва ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем вы­сту­п­ле­ний бер­лин­ских ра­бо­чих под руководством «Спар­та­ка сою­за». В мае 1919 года на­зна­чен глав­но­ко­мандующим германскими воо­ружуженными си­ла­ми. В январе 1920 года вы­сту­пил про­тив вы­пол­не­ния Гер­ма­ни­ей по­ло­же­ний Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года, ка­саю­щих­ся со­кра­ще­ния ар­мии, а так­же про­тив рос­пус­ка элит­ных доб­ро­вольческих час­тей. 10.3.1920 года ре­ше­ни­ем пра­ви­тель­ст­ва от­прав­лен в от­став­ку. 13.3.1920 года вме­сте с В. фон Кап­пом и Э. Лю­ден­дор­фом воз­гла­вил Кап­пов­ский путч 1920 года с це­лью свер­же­ния рес­пуб­ли­кан­ско­го строя в Гер­ма­нии. По­сле по­ра­же­ния мя­те­жа бе­жал в Ав­ст­рию. В 1924 году ам­ни­сти­ро­ван, вер­нул­ся в Верх­нюю Си­ле­зию и бо­лее не при­ни­мал ак­тив­но­го уча­стия в по­ли­тической жиз­ни. В 1933 году при­вет­ст­во­вал ус­та­нов­ле­ние в стра­не гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры. Ав­тор ме­муа­ров.

Сочинения:

Im Kampf gegen die November-Revolu­tion. B., 1934.