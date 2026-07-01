ЛЮТТВИЦ ВАЛЬТЕР ФОН
ЛЮТТВИЦ (Lüttwitz) ВАЛЬТЕР ФОН - германский военный деятель, генерал.
Из силезского баронского рода. По окончании в 1887 году военного училища и в 1890 года военной академии служил на командных и штабных должностях. С 1912 года обер-квартирмейстер Большого генштаба. В годы 1-й мировой войны воевал во Франции (начальник штаба 4-й армии, командующий 10-м армейским корпусом, затем 3-м армейским корпусом). В период Ноябрьской революции 1918 года назначен командующим войсками, в т. ч. добровольческими соединениями (бригада Эрхарда и др.), округа Берлин - Бранденбург, перед которыми была поставлена задача не допустить новых революционных волнений в столице. В январе 1919 году по поручению социал-демократического правительства руководил подавлением выступлений берлинских рабочих под руководством «Спартака союза». В мае 1919 года назначен главнокомандующим германскими вооружуженными силами. В январе 1920 года выступил против выполнения Германией положений Версальского мирного договора 1919 года, касающихся сокращения армии, а также против роспуска элитных добровольческих частей. 10.3.1920 года решением правительства отправлен в отставку. 13.3.1920 года вместе с В. фон Каппом и Э. Людендорфом возглавил Капповский путч 1920 года с целью свержения республиканского строя в Германии. После поражения мятежа бежал в Австрию. В 1924 году амнистирован, вернулся в Верхнюю Силезию и более не принимал активного участия в политической жизни. В 1933 году приветствовал установление в стране гитлеровской диктатуры. Автор мемуаров.
Сочинения:
Im Kampf gegen die November-Revolution. B., 1934.