ЛЮТОСЛАВСКИЙ ВИТОЛЬД
ЛЮТОСЛАВСКИЙ (Lutosł awski) ВИТОЛЬД - польский композитор и дирижёр.
Один из крупнейших представителей авангардизма. Сын политического деятеля, музыканта-любителя Юзефа Лютославского (1881-1918; расстрелян в Москве большевиками). В 1931 году окончил гимназию им. Стефана Батория в Варшаве, где учился в т. ч. как пианист (у Ю. Шмидовича) и скрипач (у Л. Кмитовой), в 1931-1933 годы изучал математику в Варшавском университете. Окончил Варшавскую консерваторию как пианист (1936, класс Е. Лефельда) и композитор (1937, класс В. Малишевского). В годы ученичества увлекался музыкой К. Шимановского, М. Равеля, И. Ф. Стравинского, Б. Бартока, которые повлияли на формирование образного строя и техники в его собственной музыке. Первое публично исполненное произведение Лютославского - «Танец Химеры» для фортепиано (1930); яркие творческие достижения тех лет - Соната для фортепиано (1934) и Симфонические вариации (1938). С 1935 года дирижёр в студиях Польского радио (в публичных концертах не дирижировал). В 1939 года радист в польской армии, в том же году попал в германский плен под Люблином, бежал в оккупированную Варшаву, где до 1944 года работал тапёром в кафе (часто в фортепианном дуэте со своим другом - композитором и дирижёром А. Пануфником). Написанные в эти годы «Вариации на тему Паганини» для 2 фп. (обработка каприса № 24 Н. Паганини, 1941; авторская редакция для фортепиано с оркестром, 1978) позднее вошли в мировой репертуар.
В дальнейшем Лютославский жил главным образом в Варшаве. С 1945 года секретарь правления Союза польских композиторов, в 1948 году исключён из правления по идеологическим мотивам. В 1949 году его 1-я симфония (1947) официально объявлена «образцом формализма». До середины 1950-х годов писал песни и танцы с «фольклорным колоритом», сочинения в духе социалистического реализма (цикл «10 польских народных песен на солдатские темы» для мужского хора, 1951), музыку для детей (вокальные циклы «Весна» и «Осень», оба 1951; песни на слова А. Л. Барто, Ю. Тувима и др.), для кино, театра и радиоспектаклей. В 1957-1963 годы сочинял также лёгкую музыку (вальсы, танго, фокстроты) под псевдонимом Дервид (Derwid). Кульминация раннего творчества - Концерт для оркестра (1954; вдохновлён одноименным сочинением Бартока), в котором фольклорные влияния своеобразно сочетаются с барочными; в этом сочинении Лютославский опирался на старинные жанры и формы (интрада, пассакалия, токката, фуга) и на «игровой» принцип кончерто гроссо. «Танцевальные прелюдии» для кларнета и фортепиано (1954) композитор обозначил как «прощание с фольклором».
Поворот в карьере Лютославского произошёл во 2-й половине 1950-х годов, когда в странах социалистического блока ослабло идеологическое давление. С 1956 года авангардные сочинения Лютославского стали исполняться в Польше, в т. ч. в рамках международного фестиваля современной музыки «Варшавская осень» (Лютославский - один из организаторов фестиваля), а с конца 1950-х годов - за рубежом, в т. ч. на международных музыкальных фестивалях в Загребе (Хорватия), Зальцбурге (Австрия), Олдборо и Хаддерсфилде (Великобритания). В цикле «5 песен на стихи К. Иллакович» (1957) и в «Траурной музыке» для струнного оркестра (памяти Б. Бартока, 1958; это сочинение принесло Лютославскому международную известность) впервые широко использована додекафония. Одновременно Лютославский стал активно применять алеаторику (первая пьеса, написанная в технике контролируемой алеаторики - «Венецианские игры» для камерного оркестра, 1961), сонорику (характерны плотные «вибрирующие» сонорные массивы во II части 2-й симфонии, 1967). Образец авангардизма в хоровой музыке XX века - «Три стихотворения Анри Мишо» (1963); 2-я часть цикла («Великая битва») - шокирующая сонористическая картина в динамическом диапазоне от шёпота до крика, с шумовой «канонадой» ударных, «инфернальными» трубными сигналами и т. п.; здесь использована коллективная 20-голосная декламация без точной фиксации музыкальной высоты. Этим сочинением Лютославский дебютировал как концертный дирижёр.
Выдающийся образец симфонической музыки - «Книга для оркестра» (1968), в которой Лютославский продемонстрировал безупречное владение всеми ресурсами симфонического оркестра. Среди других сочинений 1960-1970-х годов: Струнный квартет (1964), Концерт для виолончели с оркестром (1970; написан для М. Л. Ростроповича - его первого исполнителя), «Les espaces du sommeil» («Пространство сна») для баритона с оркестром (на текст Р. Десноса, 1975). В сочинении для оркестра «Mi-Parti» (1976; заглавие в переводе с французского языка означает «состоящий из 2 равных, но разных частей») отражён формально-драматургический сценарий, излюбленный композитором начиная со 2-й симфонии: 1-й элемент конструкции выполняет подготовительную функцию, 2-й (центральный по содержанию) заключает в себе драматургическую кульминацию целого. «Эпитафия» для гобоя и фортепиано (1979) - начало позднего периода творчества, характеризующегося более прозрачной гармонией, сдержанностью в использовании алеаторики, привлечением элементов барокко, импрессионизма, романтизма. В сочинениях «Цепь-1» (для камерного оркестра, 1983), «Цепь-2» («диалог для скрипки с оркестром», 1985) и «Цепь-3» (для оркестра, 1986) применяется сочетание контрастных фактурно-тематических и тембровых пластов, которые не совпадают во времени, но «цепляются» друг за друга (отсюда назв.). В Партите для скрипки с оркестром (1984) ярче всего проявился интерес Лютославского к барочному стилю. Концерт для фортепиано с оркестром (посвящён польскому пианисту К. Цимерману, 1988) демонстрирует «игру» фактурными и жанровыми идиомами, свойственными фортепианной музыке С. В. Рахманинова. Вокальный цикл «Chantefleurs et chantefables» («Песнецветы и песнесказки») для сопрано и камерного оркестра (на текст Десноса, 1990) по характеру мелодической декламации, складу фактуры, приёмам инструментовки родствен импрессионистским сочинениям К. Дебюсси и М. Равеля. Среди других поздних сочинений: Концерт для гобоя и арфы с оркестром (1980; написан по заказу П. Захера для гобоиста Х. Холлигера и арфистки У. Холлигер), 3-я симфония (1983; здесь алеаторика причудливо сплетается с «ломающимися» формулами романтич. мелодики и гармонии), 4-я симфония (1992), «Subito» для скрипки и фп. (1992).
В 1980-е годы (до установления в Польше демократической власти) Лютославский занимал активную гражданскую позицию: открыто поддерживал движение «Солидарность» и его лидера Л. Валенсу; демонстративно отказывался от выступлений на родине с собственными сочинениями, от государственных контрактов и премий; передавал свои валютные гонорары в фонд молодых польских композиторов.
Государственная премия Польской Народной Республики (1952, 1955, 1964, 1978). За вклад в общественную и культурную жизнь Польши удостоен ордена Белого Орла (1994).