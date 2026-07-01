ЛЮТОСЛАВСКИЙ ВИТОЛЬД

ЛЮТОСЛАВСКИЙ (Lutosł awski) ВИТОЛЬД - польский ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей аван­гар­диз­ма. Сын по­ли­тического дея­те­ля, му­зы­кан­та-лю­би­те­ля Юзе­фа Лю­то­слав­ско­го (1881-1918; рас­стре­лян в Мо­ск­ве боль­ше­ви­ка­ми). В 1931 году окон­чил гим­на­зию им. Сте­фа­на Ба­то­рия в Вар­ша­ве, где учил­ся в т. ч. как пиа­нист (у Ю. Шми­до­ви­ча) и скри­пач (у Л. Кми­то­вой), в 1931-1933 годы изу­чал ма­те­ма­ти­ку в Вар­шав­ском университете. Окон­чил Вар­шав­скую консерваторию как пиа­нист (1936, класс Е. Ле­фель­да) и ком­по­зи­тор (1937, класс В. Ма­ли­шев­ско­го). В го­ды уче­ни­че­ст­ва ув­ле­кал­ся му­зы­кой К. Ши­ма­нов­ско­го, М. Ра­ве­ля, И. Ф. Стра­вин­ско­го, Б. Бар­то­ка, ко­то­рые по­влия­ли на фор­ми­ро­ва­ние об­раз­но­го строя и тех­ни­ки в его собственной му­зы­ке. Пер­вое пуб­лич­но ис­пол­нен­ное про­из­ве­де­ние Лютославского - «Та­нец Хи­ме­ры» для фортепиано (1930); яр­кие творческие дос­ти­же­ния тех лет - Со­на­та для фортепиано (1934) и Сим­фо­нические ва­риа­ции (1938). С 1935 года ди­ри­жёр в сту­ди­ях Поль­ско­го ра­дио (в пуб­лич­ных кон­цер­тах не ди­ри­жи­ро­вал). В 1939 года ра­дист в польской ар­мии, в том же го­ду по­пал в германский плен под Люб­ли­ном, бе­жал в ок­ку­пи­ро­ван­ную Вар­ша­ву, где до 1944 года ра­бо­тал та­пё­ром в ка­фе (час­то в фортепианном ду­эте со сво­им дру­гом - ком­по­зи­то­ром и ди­ри­жё­ром А. Па­нуф­ни­ком). На­пи­сан­ные в эти го­ды «Ва­риа­ции на те­му Па­га­ни­ни» для 2 фп. (об­ра­бот­ка ка­при­са № 24 Н. Па­га­ни­ни , 1941; ав­тор­ская ре­дак­ция для фортепиано с ор­ке­ст­ром, 1978) позд­нее во­шли в ми­ро­вой ре­пер­ту­ар.

В даль­ней­шем Лютославский жил главным образом в Вар­ша­ве. С 1945 года сек­ре­тарь прав­ле­ния Сою­за польских ком­по­зи­то­ров, в 1948 году ис­клю­чён из прав­ле­ния по идео­ло­гическим мо­ти­вам. В 1949 году его 1-я сим­фо­ния (1947) офи­ци­аль­но объ­яв­ле­на «об­раз­цом фор­ма­лиз­ма». До середины 1950-х годов пи­сал пес­ни и тан­цы с «фольк­лор­ным ко­ло­ри­том», со­чи­не­ния в ду­хе со­циа­ли­стического реа­лиз­ма (цикл «10 поль­ских на­род­ных пе­сен на сол­дат­ские те­мы» для муж­ско­го хо­ра, 1951), му­зы­ку для де­тей (во­каль­ные цик­лы «Вес­на» и «Осень», оба 1951; пес­ни на сло­ва А. Л. Бар­то, Ю. Ту­ви­ма и др.), для ки­но, те­ат­ра и ра­дио­спек­так­лей. В 1957-1963 годы со­чи­нял так­же лёг­кую му­зы­ку (валь­сы, тан­го, фок­ст­ро­ты) под псевдонимом Дер­вид (Derwid). Куль­ми­на­ция ран­не­го твор­че­ст­ва - Кон­церт для ор­ке­ст­ра (1954; вдох­нов­лён од­но­именным со­чи­не­ни­ем Бар­то­ка), в ко­то­ром фольк­лор­ные влия­ния свое­об­раз­но со­че­та­ют­ся с ба­роч­ны­ми; в этом со­чи­не­нии Лютославский опи­рал­ся на ста­рин­ные жан­ры и фор­мы (ин­тра­да, пас­са­ка­лия, ток­ка­та, фу­га) и на «иг­ро­вой» прин­цип кон­чер­то грос­со. «Тан­це­валь­ные пре­лю­дии» для клар­не­та и фортепиано (1954) ком­по­зи­тор обо­зна­чил как «про­ща­ние с фольк­ло­ром».

По­во­рот в карь­е­ре Лютославского про­изо­шёл во 2-й половине 1950-х годов, ко­гда в стра­нах со­циа­ли­стического бло­ка ос­лаб­ло идео­ло­гическое дав­ле­ние. С 1956 года аван­гард­ные со­чи­не­ния Лютославского ста­ли ис­пол­нять­ся в Поль­ше, в т. ч. в рам­ках ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля современной му­зы­ки «Вар­шав­ская осень» (Лютославский - один из ор­га­ни­за­то­ров фес­ти­ва­ля), а с конца 1950-х годов - за ру­бе­жом, в т. ч. на ме­ж­ду­народных музыкальных фес­ти­ва­лях в За­гре­бе (Хор­ва­тия), Зальц­бур­ге (Ав­ст­рия), Олд­бо­ро и Хад­дерс­фил­де (Ве­ли­ко­бри­та­ния). В цик­ле «5 пе­сен на сти­хи К. Ил­ла­ко­вич» (1957) и в «Тра­ур­ной му­зы­ке» для струн­но­го ор­ке­ст­ра (па­мя­ти Б. Бар­то­ка, 1958; это со­чи­не­ние при­нес­ло Лютославскому меж­ду­народную из­вест­ность) впер­вые ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­на до­де­ка­фо­ния. Од­но­вре­мен­но Лютославский стал ак­тив­но при­ме­нять алеа­то­ри­ку (пер­вая пье­са, на­пи­сан­ная в тех­ни­ке кон­тро­ли­руе­мой алеа­то­ри­ки - «Ве­не­ци­ан­ские иг­ры» для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, 1961), со­но­ри­ку (ха­рак­тер­ны плот­ные «виб­ри­рую­щие» со­нор­ные мас­си­вы во II час­ти 2-й сим­фо­нии, 1967). Об­ра­зец аван­гар­диз­ма в хо­ро­вой му­зы­ке XX века - «Три сти­хо­тво­ре­ния Ан­ри Ми­шо» (1963); 2-я часть цик­ла («Ве­ли­кая бит­ва») - шо­ки­рую­щая со­но­ри­стическая кар­ти­на в ди­на­мическом диа­па­зо­не от шё­по­та до кри­ка, с шу­мо­вой «ка­но­на­дой» удар­ных, «ин­фер­наль­ны­ми» труб­ны­ми сиг­на­ла­ми и т. п.; здесь ис­поль­зо­ва­на кол­лек­тив­ная 20-го­лос­ная дек­ла­ма­ция без точ­ной фик­са­ции музыкальной вы­со­ты. Этим со­чи­не­ни­ем Лютославский де­бю­ти­ро­вал как кон­церт­ный ди­ри­жёр.

Вы­даю­щий­ся об­ра­зец сим­фо­нической му­зы­ки - «Кни­га для ор­ке­ст­ра» (1968), в ко­то­рой Лютославский про­де­мон­ст­ри­ро­вал безу­преч­ное вла­де­ние все­ми ре­сур­са­ми сим­фо­нического ор­ке­ст­ра. Сре­ди других со­чи­не­ний 1960-1970-х годов: Струн­ный квар­тет (1964), Кон­церт для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром (1970; на­пи­сан для М. Л. Рос­тро­по­ви­ча - его пер­во­го ис­пол­ни­те­ля), «Les es­pa­ces du sommeil» («Про­стран­ст­во сна») для ба­ри­то­на с ор­ке­ст­ром (на текст Р. Дес­но­са, 1975). В со­чи­не­нии для ор­ке­ст­ра «Mi-Parti» (1976; за­гла­вие в переводе с французского языка оз­на­ча­ет «со­стоя­щий из 2 рав­ных, но раз­ных час­тей») от­ра­жён фор­маль­но-дра­ма­тур­гический сце­на­рий, из­люб­лен­ный ком­по­зи­то­ром на­чи­ная со 2-й сим­фо­нии: 1-й эле­мент кон­ст­рук­ции вы­пол­ня­ет под­го­то­вительную функ­цию, 2-й (цен­траль­ный по со­дер­жа­нию) за­клю­ча­ет в се­бе дра­ма­тур­гическую куль­ми­на­цию це­ло­го. «Эпи­та­фия» для го­боя и фортепиано (1979) - на­ча­ло позд­не­го пе­рио­да твор­че­ст­ва, ха­рак­те­ри­зую­ще­го­ся бо­лее про­зрач­ной гар­мо­ни­ей, сдер­жан­но­стью в ис­поль­зо­ва­нии алеа­то­ри­ки, при­вле­че­ни­ем эле­мен­тов ба­рок­ко, им­прес­сио­низ­ма, ро­ман­тиз­ма. В со­чи­не­ни­ях «Цепь-1» (для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, 1983), «Цепь-2» («диа­лог для скрип­ки с ор­ке­ст­ром», 1985) и «Цепь-3» (для ор­ке­ст­ра, 1986) при­ме­ня­ет­ся со­че­та­ние кон­тра­ст­ных фак­тур­но-те­ма­ти­че­ских и тем­бро­вых пла­стов, ко­то­рые не сов­па­да­ют во вре­ме­ни, но «це­п­ля­ют­ся» друг за дру­га (от­сю­да назв.). В Пар­ти­те для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1984) яр­че все­го про­явил­ся ин­те­рес Лютославского к ба­роч­но­му сти­лю. Кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром (по­свя­щён польскому пиа­ни­сту К. Ци­мер­ма­ну, 1988) де­мон­ст­ри­ру­ет «иг­ру» фак­тур­ны­ми и жан­ро­вы­ми идио­ма­ми, свой­ст­вен­ны­ми фортепианной му­зы­ке С. В. Рах­ма­ни­но­ва. Во­каль­ный цикл «Chantefleurs et chantefables» («Пес­не­цве­ты и пес­не­сказ­ки») для со­пра­но и ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра (на текст Дес­но­са, 1990) по ха­рак­те­ру ме­ло­дической дек­ла­ма­ции, скла­ду фак­ту­ры, приё­мам ин­ст­ру­мен­тов­ки род­ст­вен им­прес­сио­ни­ст­ским со­чи­не­ни­ям К. Де­бюс­си и М. Ра­ве­ля. Сре­ди других позд­них со­чи­не­ний: Кон­церт для го­боя и ар­фы с ор­ке­ст­ром (1980; на­пи­сан по за­ка­зу П. За­хе­ра для го­бои­ста Х. Хол­ли­ге­ра и ар­фи­ст­ки У. Хол­ли­гер), 3-я сим­фо­ния (1983; здесь алеа­то­ри­ка при­чуд­ли­во спле­та­ет­ся с «ло­маю­щи­ми­ся» фор­му­ла­ми ро­ман­тич. ме­ло­ди­ки и гар­мо­нии), 4-я сим­фо­ния (1992), «Subito» для скрип­ки и фп. (1992).

В 1980-е годы (до ус­та­нов­ле­ния в Поль­ше де­мо­кра­тической вла­сти) Лютославский за­ни­мал ак­тив­ную гражданскую по­зи­цию: от­кры­то под­дер­жи­вал дви­же­ние «Со­ли­дар­ность» и его ли­де­ра Л. Ва­лен­су; де­мон­ст­ра­тив­но от­ка­зы­вал­ся от вы­сту­п­ле­ний на ро­ди­не с собственными со­чи­не­ния­ми, от государственных кон­трак­тов и пре­мий; пе­ре­да­вал свои ва­лют­ные го­но­ра­ры в фонд мо­ло­дых польских ком­по­зи­то­ров.

Государственная премия Польской Народной Рес­пуб­ли­ки (1952, 1955, 1964, 1978). За вклад в об­щественную и куль­тур­ную жизнь Поль­ши удо­сто­ен ор­де­на Бе­ло­го Ор­ла (1994).