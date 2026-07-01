ЛЮТНЯ
ЛЮТНЯ - струнный щипковый инструмент (хордофон), распространённый в Европе с эпохи Средневековья до конца XVIII века.
(Польск. lutnia, от итал. liuto, от араб. аль’уд, букв. - дерево). В широком смысле Лютня - типовое (или видовое) обозначение многочисленных инструментов класса хордофонов, самый общий признак которых - наличие резонаторного корпуса и отходящей от него шейки, вдоль которых натянуты струны. Согласно Э. фон Хорнбостелю и К. Заксу, под лютневидными инструментами понимаются не только щипковые (уд, ситар, гитара), но и смычковые (ребаб, кеманча, скрипка) инструменты. Корпус лютневидных инструментов по очертаниям может быть грушевидным (бива, пипа), гитарообразным (виуэла), восьмёркообразным (тар), круглым (банджо), 4-угольным (сямисэн), веретенообразным, мечевидным и др.; нижняя дека может быть плоской либо выпуклой. Различаются инструменты с короткой и с длинной шейкой; это принципиальное различие сохраняется на протяжении всей истории лютневых инструментов, в особенности щипковых.
Исторически первое известное изображение инструмента типа Лютня с длинной шейкой относится к культуре Аккада (2-я половина III-го тысячелетия до н. э.; см. иллюстрации к этой статье); такие инструменты получили широкое распространение во всех цивилизациях Междуречья (поздние изображения месопотамской Лютня - на территории государства Селевкидов, IV века до н. э.), за пределы которого вышли в середине II-го тысячелетия до н. э. Сохранилось несколько образцов и множество изображений в росписях гробниц и храмовых рельефах Египта Древнего (см. иллюстрации к этой статье). Лютня. с длинной шейкой сохранилась у коптов и других народов Африки, распространилась по всей Азии, Закавказью и др. В традиционной профессиональной и народной культуре поныне существуют щипковые инструменты типа Лютня с длинной шейкой - танбур, саз, рубаб, домбра, дутар и многие др. Они различаются по форме корпуса, числу струн, способам игры.
Единичные изображения Лютни с короткой прямой шейкой встречаются со 2-й половине II-го тысячелетия до н. э. Они известны в искусстве Гандхары, Кушанского царства (см. иллюстрации к этой статье) и других государств Азии.
Наиболее ранние инструменты с большим грушевидным корпусом, короткой шейкой и отогнутой головкой относятся к I-III векам н. э., их многочисленные изображения представлены в искусстве Бактрии и Согда. Из Средней Азии они интенсивно распространялись в восточном и западном направлениях. Подобная Лютня стала инструментом классической музыки Ирана с эпохи Сасанидов (под названием «барбат»). Попав к арабам, получила название «уд» (точнее, «аль’уд»; согласно Г.Дж. Фармеру, различия между барбатом и удом появились лишь в XIII веке). Ныне уд распространён во всём арабском мире как один из основных инструментов классической музыки (крупнейший исполнитель - М. Башир). Из Средней Азии большая Лютня с грушевидным корпусом и отогнутой головкой в IV веке попала в Китай, оттуда - во Вьетнам, Корею и Японию.
Уд, проникший на Европейский континент с арабским завоеванием Пиренейского полуострова (VIII века), стал непосредственным предшественником европейской Лютни. Первые сохранившиеся экземпляры европейской Лютни относятся к началу XVI века, более ранние образцы инструмента известны по изображениям и описаниям (первое описание - в трактате Арно из Зволле, около 1145). Первоначально на Лютне играли плектром, со 2-й половине XV века - пальцами. Звук её несильный, но чистый и ясный, несколько носового оттенка. Конструкция Лютни на протяжении времени в основном не менялась. Корпус - полукупол грушевидной формы; склеивался из тонких деревянных полосок. Плоская верхняя дека делалась очень тонкой (толщина 1,5-2 мм), в ней вырезалось фигурное резонаторное отверстие - розетка. К вершине шейки почти под прямым углом присоединялась колковая коробка. На шейку навязывались в нужном количестве ладки. Струны использовались преимущественно парные - т. н. хоры струн. Как и другие ранние европейские инструменты, Лютня строились разных размеров, образуя семейство (в трактате М. Преториуса «Syntagma musicum», т. 2, 1619, описано 7 регистровых разновидностей); по высоте строя они различались, как правило, на кварту. Основным инструментом была повсеместно признана Лютня среднего размера.
С начала XVI века Лютня стала 6-хорной, к концу XVI века распространилась 7-хорная Лютня, в 1610-е годах утвердилась 10-хорная Лютня; этот процесс соответствовал росту гомофонно-гармонических тенденций в музыке. Строй с течением времени также менялся: 6-хорная Лютня строилась по чистым квартам, между 3-м и 4-м хором - большая терция; в эпоху барокко господствовал строй: «ля» большой - «ре» - «фа» - «ля» малой - «ре» - «фа» 1-й октавы (высота строя относительная). Дальнейшее увеличение количества басовых струн (до 13 хоров в конце XVII века) сопровождалось конструктивными изменениями: струны стали закреплять в дополнительной колковой коробке (как у теорбы, но с отдельным порожком для каждой струны). Для записи музыки использовалась лютневая табулатура. Основа репертуара - сольные пьесы и аккомпанемент вокальных партий. Лютневый репертуар XVI-XVII веков огромен, он сравним лишь с количеством музыки для клавишных; сохранилось из него свыше 320 печатных изданий (первое выпущено О. Петруччи в 1507 году в Венеции; больше всего музыки для Лютни издавалось в Венеции в 1546-1549 годы) и около 500 рукописей (среди них - т. н. Сиенская лютневая книга, содержащая 100 фантазий итальянских композиторов; хранится в Гааге).
Школы лютневого искусства сложились в Италии (среди лучших лютнистов и композиторов - Ф. да Милано, А. да Рипа), Франции (Д. Готье, Ш. Мутон, Р. де Визе), Англии (Дж. Дауленд, Ф. Каттинг, Д. Бачелор, Ф. Росетер, А. Феррабоско), Германии (С. Л. Вайс, Э. Г. Барон, А. Фалькенхаген) и в странах, находившихся под культурным влиянием последней (Австрия, Чехия, Польша). Лютневая музыка издавалась, кроме названных стран, в Нидерландах; европейского признания достиг также венгерский лютнист и композитор Б. Бакфарк (XVI век). В XVII-XVIII веках считались непревзойдёнными инструменты работавших в Италии немецких мастеров Л. Малера и Г. Фрая (XVI век), семейства Тиффенбруккер.
Разновидность европейской Лютни, поныне сохранившаяся в музыке устной традиции, - молдавская и румынская кобза.
Возрождение интереса к лютневой музыке началось в последние десятилетия XX века; в рамках аутентичного исполнительства сложился особый исполнительский стиль. Среди современных мастеров - М. Лоу (Великобритания), А. В. Батов (Россия - Великобритания), Й. ван Леннеп (Нидерланды); среди исполнителей - П. О’Детт (США), Х. Смит, Н. Норт (Великобритания), А. А. Суетин (Россия), К. Юнгхенель (Германия).