ЛЮТНЯ

ЛЮТНЯ - струн­ный щип­ко­вый ин­ст­ру­мент (хор­до­фон), рас­про­стра­нён­ный в Ев­ро­пе с эпо­хи Сред­не­ве­ко­вья до конца XVIII века.

(Польск. lutnia, от итал. liuto, от араб. аль’уд, букв. - де­ре­во). В ши­ро­ком смыс­ле Лютня - ти­по­вое (или ви­до­вое) обо­зна­че­ние мно­го­численных ин­стру­мен­тов клас­са хор­до­фо­нов, са­мый об­щий при­знак ко­то­рых - на­ли­чие ре­зо­на­тор­но­го кор­пу­са и от­хо­дя­щей от не­го шей­ки, вдоль ко­то­рых на­тя­ну­ты стру­ны. Со­глас­но Э. фон Хорн­бо­сте­лю и К. За­ксу, под лют­не­вид­ны­ми ин­ст­ру­мен­та­ми по­ни­ма­ют­ся не толь­ко щип­ко­вые (уд, си­тар, ги­та­ра), но и смыч­ко­вые (ре­баб, ке­ман­ча, скрип­ка) ин­ст­ру­мен­ты. Кор­пус лют­не­вид­ных ин­ст­ру­мен­тов по очер­та­ни­ям мо­жет быть гру­ше­вид­ным (би­ва, пи­па), ги­та­ро­об­раз­ным (виу­эла), вось­мёр­ко­об­раз­ным (тар), круг­лым (банд­жо), 4-уголь­ным (ся­ми­сэн), ве­ре­те­но­образ­ным, ме­че­вид­ным и др.; ниж­няя де­ка мо­жет быть пло­ской ли­бо вы­пук­лой. Раз­ли­ча­ют­ся ин­стру­мен­ты с ко­рот­кой и с длин­ной шей­кой; это прин­ци­пи­аль­ное раз­ли­чие со­хра­ня­ет­ся на про­тя­же­нии всей ис­то­рии лют­не­вых ин­ст­ру­мен­тов, в осо­бен­но­сти щип­ко­вых.

Ис­то­ри­че­ски пер­вое из­вест­ное изо­бра­же­ние ин­ст­ру­мен­та ти­па Лютня с длин­ной шей­кой от­но­сит­ся к куль­ту­ре Ак­ка­да (2-я половина III-го тысячелетия до н. э.; см. иллюстрации к этой ста­тье); та­кие ин­ст­ру­мен­ты по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние во всех ци­ви­ли­за­ци­ях Ме­ж­ду­ре­чья (позд­ние изо­бра­же­ния ме­со­по­там­ской Лютня - на тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва Се­лев­ки­дов, IV века до н. э.), за пре­де­лы ко­то­ро­го вы­шли в середине II-го тысячелетия до н. э. Со­хра­ни­лось несколько об­раз­цов и мно­же­ст­во изо­бра­же­ний в рос­пи­сях гроб­ниц и хра­мо­вых рель­е­фах Егип­та Древ­не­го (см. иллюстрации к этой ста­тье). Лютня. с длин­ной шей­кой со­хра­ни­лась у коп­тов и других на­ро­дов Аф­ри­ки, рас­про­стра­ни­лась по всей Азии, За­кав­казью и др. В тра­диционной профессиональной и народной куль­ту­ре по­ны­не су­ще­ст­ву­ют щип­ко­вые ин­ст­ру­мен­ты ти­па Лютня с длин­ной шей­кой - тан­бур, саз, ру­баб, дом­бра, ду­тар и многие др. Они раз­ли­ча­ют­ся по фор­ме кор­пу­са, чис­лу струн, спо­со­бам иг­ры.

Еди­нич­ные изо­бра­же­ния Лютни с ко­рот­кой пря­мой шей­кой встре­ча­ют­ся со 2-й половине II-го тысячелетия до н. э. Они из­вест­ны в искусстве Ганд­ха­ры, Ку­шан­ско­го цар­ст­ва (см. иллюстрации к этой ста­тье) и других го­су­дарств Азии.

Наи­бо­лее ран­ние ин­ст­ру­мен­ты с боль­шим гру­ше­вид­ным кор­пу­сом, ко­рот­кой шей­кой и ото­гну­той го­лов­кой от­но­сят­ся к I-III векам н. э., их мно­го­численные изо­бра­же­ния пред­став­ле­ны в искусстве Бак­трии и Со­гда. Из Средней Азии они ин­тен­сив­но рас­про­стра­ня­лись в восточном и западном на­прав­ле­ни­ях. По­доб­ная Лютня ста­ла ин­ст­ру­мен­том клас­сической му­зы­ки Ира­на с эпо­хи Са­са­ни­дов (под названием «бар­бат»). По­пав к ара­бам, по­лу­чи­ла название «уд» (точ­нее, «аль’уд»; со­глас­но Г.Дж. Фар­ме­ру, раз­ли­чия ме­ж­ду бар­ба­том и удом поя­ви­лись лишь в XIII веке). Ны­не уд рас­про­стра­нён во всём арабском ми­ре как один из основных ин­ст­ру­мен­тов клас­сической му­зы­ки (круп­ней­ший ис­пол­ни­тель - М. Ба­шир). Из Средней Азии боль­шая Лютня с гру­ше­вид­ным кор­пу­сом и ото­гну­той го­лов­кой в IV веке по­па­ла в Ки­тай, от­ту­да - во Вьет­нам, Ко­рею и Япо­нию.

Уд, про­ник­ший на Ев­ропейский кон­ти­нент с арабским за­вое­ва­ни­ем Пи­ре­ней­ско­го полуострова (VIII века), стал не­по­сред­ст­вен­ным пред­ше­ст­вен­ни­ком ев­ропейской Лютни. Пер­вые со­хра­нив­шие­ся эк­зем­п­ля­ры ев­ропейской Лютни от­но­сят­ся к началу XVI века, бо­лее ран­ние об­раз­цы ин­ст­ру­мен­та из­вест­ны по изо­бра­же­ни­ям и опи­са­ни­ям (пер­вое опи­са­ние - в трак­та­те Ар­но из Звол­ле, около 1145). Пер­во­на­чаль­но на Лютне иг­ра­ли плек­тром, со 2-й половине XV века - паль­ца­ми. Звук её не­силь­ный, но чис­тый и яс­ный, несколько но­со­во­го от­тен­ка. Кон­ст­рук­ция Лютни на про­тя­же­нии вре­ме­ни в основном не ме­ня­лась. Кор­пус - по­лу­ку­пол гру­ше­вид­ной фор­мы; склеи­вал­ся из тон­ких де­ревянных по­ло­сок. Пло­ская верх­няя де­ка де­ла­лась очень тон­кой (тол­щи­на 1,5-2 мм), в ней вы­ре­за­лось фи­гур­ное ре­зо­на­тор­ное от­вер­стие - ро­зет­ка. К вер­ши­не шей­ки поч­ти под пря­мым уг­лом при­сое­ди­ня­лась кол­ко­вая ко­роб­ка. На шей­ку на­вя­зы­ва­лись в нуж­ном ко­ли­че­ст­ве лад­ки. Стру­ны ис­поль­зо­ва­лись пре­имущественно пар­ные - т. н. хо­ры струн. Как и другие ран­ние ев­ропейские ин­ст­ру­мен­ты, Лютня строи­лись раз­ных раз­ме­ров, об­ра­зуя се­мей­ст­во (в трак­та­те М. Пре­то­риу­са «Syntagma musicum», т. 2, 1619, опи­са­но 7 ре­ги­ст­ро­вых раз­но­вид­но­стей); по вы­со­те строя они раз­ли­ча­лись, как пра­ви­ло, на квар­ту. Основным ин­ст­ру­мен­том бы­ла по­все­ме­ст­но при­зна­на Лютня сред­не­го раз­ме­ра.

С начала XVI века Лютня ста­ла 6-хор­ной, к концу XVI века рас­про­стра­ни­лась 7-хор­ная Лютня, в 1610-е годах ут­вер­ди­лась 10-хор­ная Лютня; этот про­цесс со­от­вет­ст­во­вал рос­ту го­мо­фон­но-гар­мо­нических тен­ден­ций в му­зы­ке. Строй с те­че­ни­ем вре­ме­ни так­же ме­нял­ся: 6-хор­ная Лютня строи­лась по чис­тым квар­там, ме­ж­ду 3-м и 4-м хо­ром - боль­шая тер­ция; в эпо­ху ба­рок­ко гос­под­ство­вал строй: «ля» боль­шой - «ре» - «фа» - «ля» ма­лой - «ре» - «фа» 1-й ок­та­вы (вы­со­та строя от­но­си­тель­ная). Даль­ней­шее уве­ли­че­ние ко­ли­че­ст­ва ба­со­вых струн (до 13 хо­ров в конце XVII века) со­про­во­ж­да­лось кон­ст­рук­тив­ны­ми из­ме­не­ния­ми: стру­ны ста­ли за­кре­п­лять в до­пол­нительной кол­ко­вой ко­роб­ке (как у тео­рбы, но с отдельным по­рож­ком для ка­ж­дой стру­ны). Для за­пи­си му­зы­ки ис­поль­зо­ва­лась лют­не­вая та­бу­ла­ту­ра. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - соль­ные пье­сы и ак­ком­па­не­мент во­каль­ных пар­тий. Лют­не­вый ре­пер­ту­ар XVI-XVII веков ог­ро­мен, он срав­ним лишь с ко­ли­че­ст­вом му­зы­ки для кла­виш­ных; со­хра­ни­лось из не­го свыше 320 пе­чат­ных из­да­ний (пер­вое вы­пу­ще­но О. Пет­руч­чи в 1507 году в Ве­не­ции; боль­ше все­го му­зы­ки для Лютни из­да­ва­лось в Ве­не­ции в 1546-1549 годы) и около 500 ру­ко­пи­сей (сре­ди них - т. н. Си­ен­ская лют­не­вая кни­га, со­дер­жа­щая 100 фан­та­зий итальянских ком­по­зи­то­ров; хра­нит­ся в Гаа­ге).

Шко­лы лют­не­во­го искусства сло­жи­лись в Ита­лии (сре­ди луч­ших лют­ни­стов и ком­по­зи­то­ров - Ф. да Ми­ла­но, А. да Ри­па), Фран­ции (Д. Го­тье, Ш. Му­тон, Р. де Ви­зе), Анг­лии (Дж. Дау­ленд, Ф. Кат­тинг, Д. Ба­че­лор, Ф. Ро­се­тер, А. Фер­ра­бо­ско), Гер­ма­нии (С. Л. Вайс, Э. Г. Ба­рон, А. Фаль­кен­ха­ген) и в стра­нах, на­хо­див­ших­ся под куль­тур­ным влия­ни­ем по­след­ней (Ав­ст­рия, Че­хия, Поль­ша). Лют­не­вая му­зы­ка из­да­ва­лась, кро­ме на­зван­ных стран, в Ни­дер­лан­дах; ев­ропейского при­зна­ния дос­тиг так­же венгерский лют­нист и ком­по­зи­тор Б. Бак­фарк (XVI век). В XVII-XVIII веках счи­та­лись не­пре­взой­дён­ны­ми ин­ст­ру­мен­ты ра­бо­тав­ших в Ита­лии немецких мас­те­ров Л. Ма­ле­ра и Г. Фрая (XVI век), се­мей­ст­ва Тиф­фен­брук­кер.

Раз­но­вид­ность ев­ропейской Лютни, по­ны­не со­хра­нив­шая­ся в му­зы­ке уст­ной тра­ди­ции, - молдавская и румынская коб­за.

Воз­ро­ж­де­ние ин­те­ре­са к лют­не­вой му­зы­ке на­ча­лось в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия XX века; в рам­ках ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва сло­жил­ся осо­бый ис­пол­ни­тель­ский стиль. Сре­ди современных мас­те­ров - М. Лоу (Ве­ли­ко­бри­та­ния), А. В. Ба­тов (Рос­сия - Ве­ли­ко­бри­та­ния), Й. ван Лен­неп (Ни­дер­лан­ды); сре­ди ис­пол­ни­те­лей - П. О’Детт (США), Х. Смит, Н. Норт (Ве­ли­ко­бри­та­ния), А. А. Суе­тин (Рос­сия), К. Юнг­хе­нель (Гер­ма­ния).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)