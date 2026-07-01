ЛЮТИЧИ
ЛЮТИЧИ, велеты - Союз западнославянских (полабских) племён VIII-XII веков на южном побережье Балтийского моря, между реками Одра (Одер) и Лаба (Эльба).
(лат. Lutici, Veleti, Velti, нем. Lutizen)
Объединял племена хижан, черезпенян, доленчан, ратарей [ретряне, главное племя Лютичей, на их землях находился город Ретра (Радигощь) с главной святыней - храмом Сварожича] и временами других славянских племена. В IX - начале X века Лютичи управлялись князем ратарей, позднее - собранием знати всех племён, проводившимся в Ретре. В 789 году при Карле I Великом ненадолго оказались под властью германских феодалов. В 983 году возглавили восстание славянских племён, начавшееся в ответ на продвижение войск Генриха I Птицелова и Оттона I Великого на земли восточнее Лабы, учреждение Северной марки и попытки христианизации славянского населения (создание Магдебургского епископства, 968). При германском императоре Оттоне III в походах против Лютичей принимали участие польские князья из династии Пястов Мешко I и Болеслав I Храбрый. В 1003 году германский император Генрих II Святой, начав войну с Болеславом I Храбрым, заключил с Лютичами союз, в результате чего германская экспансия в славянские земли временно прекратилась.
В 1056-1057 годы среди племён Лютичей началась междоусобная война, значительно ослабившая их способность противодействовать внешней угрозе. Вождь ратарей, желая укрепить своё верховенство в союзе Лютичей, призвал для борьбы с черезпенянами саксонцев, датчан и ободритов. В результате их вмешательства земли Лютичей были включены в Вендскую державу, созданную вождём ободритов Готшалком. После распада около 1129 года Вендской державы император Лотарь III (1133-1137) разрушил Ретру. Лютичи отразили попытку их покорения, предпринятую в 1147 году германскими феодалами во главе с Альбрехтом Медведем. Однако в 1150-1160-х годах племенной союз Лютичей пал под натиском немцев, земли Лютичей вошли в маркграфство Бранденбург, а сами они подверглись ассимиляции. © Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)