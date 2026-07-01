ЛЮТИЧИ

ЛЮТИЧИ, ве­ле­ты - Со­юз западнославянских (по­лаб­ских) пле­мён VIII-XII веков на южном по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го моря, ме­ж­ду ре­ка­ми Од­ра (Одер) и Ла­ба (Эль­ба ).

(лат. Lutici, Veleti, Vel­ti, нем. Lutizen)

Объ­е­ди­нял пле­ме­на хи­жан, че­рез­пе­нян, до­лен­чан, ра­та­рей [рет­ря­не, главное пле­мя Лютичей, на их зем­лях на­хо­дил­ся город Рет­ра (Ра­ди­гощь) с главной свя­ты­ней - хра­мом Сва­ро­жи­ча] и вре­ме­на­ми других славянских пле­ме­на. В IX - начале X века Лютичи управ­ля­лись кня­зем ра­та­рей, позд­нее - со­б­ра­ни­ем зна­ти всех пле­мён, про­во­див­шим­ся в Рет­ре. В 789 году при Кар­ле I Ве­ли­ком не­на­дол­го ока­за­лись под вла­стью германских фео­да­лов. В 983 году воз­гла­ви­ли вос­ста­ние славянских пле­мён, на­чав­шее­ся в от­вет на про­дви­же­ние войск Ген­ри­ха I Пти­це­ло­ва и От­то­на I Ве­ли­ко­го на зем­ли вос­точ­нее Ла­бы, уч­ре­ж­де­ние Северной мар­ки и по­пыт­ки хри­стиа­ни­за­ции славянского на­се­ле­ния (соз­да­ние Ма­где­бург­ско­го епи­скоп­ст­ва, 968). При германском императоре От­то­не III в по­хо­дах про­тив Лютичей при­ни­ма­ли уча­стие польские кня­зья из ди­на­стии Пяс­тов Меш­ко I и Бо­ле­слав I Храб­рый. В 1003 году германский император Ген­рих II Свя­той , на­чав вой­ну с Бо­ле­сла­вом I Храб­рым, за­клю­чил с Лютичами со­юз, в ре­зуль­та­те че­го германская экс­пан­сия в славянские зем­ли вре­мен­но пре­кра­ти­лась.

В 1056-1057 годы сре­ди пле­мён Лютичей на­ча­лась меж­до­усоб­ная вой­на, зна­чи­тель­но ос­ла­бив­шая их спо­соб­ность про­ти­во­дей­ст­во­вать внеш­ней уг­ро­зе. Вождь ра­та­рей, же­лая ук­ре­пить своё вер­хо­вен­ст­во в сою­зе Лютичей, при­звал для борь­бы с че­рез­пе­ня­на­ми сак­сон­цев, дат­чан и обод­ри­тов. В ре­зуль­та­те их вме­ша­тель­ст­ва зем­ли Лютичей бы­ли вклю­че­ны в Венд­скую дер­жа­ву, соз­дан­ную во­ж­дём обод­ри­тов Гот­шал­ком. По­сле рас­па­да около 1129 года Венд­ской дер­жа­вы император Ло­тарь III (1133-1137) раз­ру­шил Рет­ру. Лютичи от­ра­зи­ли по­пыт­ку их по­ко­ре­ния, пред­при­ня­тую в 1147 году германскими фео­да­ла­ми во гла­ве с Альб­рех­том Мед­ве­дем. Од­на­ко в 1150-1160-х годах пле­мен­ной со­юз Лютичей пал под на­тис­ком нем­цев, зем­ли Лютичей во­шли в марк­граф­ст­во Бран­ден­бург, а са­ми они под­верг­лись ас­си­ми­ля­ции. © Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)