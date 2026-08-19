ЛЮТЕЖСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Плацдарм в районе села Лютеж Вышгородского района Киевской области Украинской ССР, захваченный в ходе битвы за Днепр и использованный для наступления на Киев .

Ход боевых действий

Части Воронежского фронта (командующий — генерал армии Н. Ф. Ватутин ) начали переправу через Днепр в районе Лютежа в ночь с 25 на 26 сентября 1943 года. К захвату плацдарма на западном берегу привлекались 167-я (командир — генерал-майор И. И. Мельников) и 240-я (командир — генерал-майор Т. Ф. Уманский) стрелковые дивизии. Их действия поддерживали партизанские формирования, действовавшие в этом районе во время оккупации, поддержку оказывало также местное население.

За несколько дней боёв советским частям удалось значительно расширить плацдарм. Стремясь сбросить их в Днепр, немецкое командование предприняло на данном участке серию ожесточённых контратак силами 4-й танковой армии (командующий — генерал-полковник Г. Гот). Однако подразделениям 38-й армии (командующий — генерал-лейтенант Н. Е. Чибисов), находившимся на плацдарме, удалось удержать свои позиции.

Направление главного удара

Во время подготовки к наступлению на Киев Лютежский плацдарм изначально рассматривался Ватутиным как вспомогательный, главный удар должен был быть нанесён с Букринского плацдарма. Два раза советские войска здесь переходили в наступление, однако существенных успехов достичь не удалось — плацдарм у Лютежа был только расширен, но оборона неприятеля в целом устояла. К началу ноября 1943 года Лютежский плацдарм был избран командованием для нанесения главного удара. В спешном порядке, в условиях весенней распутицы сюда были скрытно передислоцированы 3-я гвардейская танковая армия (командующий — гвардии генерал-лейтенант П. С. Рыбалко ), 23-й стрелковый корпус (командир — генерал-майор Н. Е. Чуваков), 7-й артиллерийский корпус прорыва (командир — генерал-майор артиллерии П. М. Корольков), 1-й гвардейский кавалерийский корпус (командир — генерал-лейтенант В. К. Баранов), а также ряд других частей и соединений.

3 ноября 1943 года началось наступление на столицу Украины, и 6 ноября Киев был успешно освобождён. Именно сосредоточенная на Лютежском плацдарме группировка войск сыграла в этой операции решающую роль.

Итоги боевых действий

В ходе боёв на Лютежском плацдарме погибли или пропали без вести до 25 тысяч человек, более 60 тысяч бойцов и командиров были ранены. Противник потерял более 3 тысяч солдат и офицеров убитыми, более 10 тысяч ранеными, более 1,5 тысяч пропавшими без вести и пленными. Большое количество советских бойцов и командиров были награждены орденами и медалями, более 100 человек удостоены звания Героя Советского Союза , в том числе командиры соединений, принимавших активное участие в боях за Лютежский плацдарм.