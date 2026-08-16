ЛЮТЕРАНСТВО Лютеранство (нем. Luthertum) — одно из важнейших и самых ранних направлений в протестантизме, возникшее в эпоху Реформации и названное в честь М. Лютера.

Лютеранство ( нем. Luthertum) — одно из важнейших и самых ранних направлений в протестантизме , возникшее в эпоху Реформации и названное в честь М. Лютера . Под Л. обычно понимают совокупность лютеранских и евангелическо-лютеранских церквей, а также их веро­учение, которое восходит к взглядам Лютера и его единомышленников, сложившимся в условиях полемики с католиками и радикальными сторонниками Реформации. Началом Л. обычно считают публикацию 95 тезисов Лютера (1517) или осуждение Лютера и его последователей Вормсским эдиктом (1521), но оформление конфессиональных границ и размежевание Л. с другими реформационными направлениями (анабаптизм, кальвинизм , цвинглианство) начались только с принятием Аугсбургского исповедания 1530 (принятие догматов о Троице, об искуплении человека жертвой Христа, об оправдании только верой, об отсутствии свободы воли и др.). Хотя в Священной Римской империи Л. было признано как конфессия по условиям ( Аугсбургский религиозный мир 1555), между лютеранами не прекращались споры о вероучении, этому способствовало наличие многочисленных самостоятельных общин при отсутствии единого центра и руководства. Авторитетные вероисповедные тексты Л. были собраны в Книге согласия (Concordia, 1580): древние Символы веры, Аугсбургское исповедание с Апологией (составлены Ф. Меланхтоном ), Шмалькальденские артикулы 1537 (с трактатом Меланхтона «О власти и первенстве папы»), «Большой катехизис» и «Малый катехизис» Лютера и Формула согласия 1577. Сохранив ряд католических представлений, составители Книги выделили специфические положения Л.: исключительный авторитет Писания как источника вероучения, подлежащего истолкованию; спасение человека благодаря личной вере; священство всех христиан; признание двух таинств — крещения и Евхаристии (Вечери Господней); отказ от единой системы церковного устройства и канонического права, поклонения святым, монашества и постов. В XVII в. интерес к догматическим проблемам привел к возникновению лютеранской ортодоксии (схоластики) (Л. Гуттнер, И. Герхард, И. А. Квенштедт). Реакцией на ортодоксию стал пиетизм, придававший особое значение живому религиозному чувству и переживанию мистического общения с Богом, а также социальному служению и миссионерству (И. Арндт, Ф. Я. Шпенер, А. Франке). В XVIII в. под влиянием рационализма возникла либеральная теология, которая рассматривала Л. как разумное, полезное для общества учение. Сближение со светской наукой привело сторонников этого направления к разработке историко-критического метода в исследовании Писания (Ф. Шлейермахер, Ф. К. Баур и Тюбингенская школа, А. фон Гарнак). Объединение лютеран и реформатов Пруссии в рамках Евангелической церкви (Прусская уния 1817) вызвало размежевание между сторонниками унии (современная Евангелическая церковь в Германии) и ее противниками, конфессиональными «старолютеранами», которые в 1845 основали Евангелическо-лютеранскую церковь Пруссии; многие эмигрировали в США. В 1920-х сложилась диалектическая (экзистенциальная) теология, которая подчеркивала проблему отчуждения между человеком и Богом, противоречия между божественным откровением и человеческой религиозностью (К. Барт, Р. Бультман, П. Тиллих). Противоречия среди лютеран Германии, связанные с установлением нацистского режима и движением «немецких христиан», в 1933 привели к возникновению пронацистской Немецкой евангелической церкви во главе с рейхсепископом Л. Мюллером и оппозиционной «исповедующей церкви» (Bekenntniskirche) (М. Нимёллер, Д. Бонхёффер), сторонники которой подвергались притеснениям. После Второй мировой войны под влиянием Бонхёффера получила распространение идея безрелигиозного христианства с отказом от догматической теологии.

За пределами германских земель Л. утвердилось прежде всего в скандинавских странах, где оно стало официальным учением государственных церквей (с 1527 в Швеции, с 1536 в Дании и подчиненных датской короне Норвегии и Исландии), к 1560-м — в Прибалтике. С XVII в. лютеране (в основном немцы) расселялись в Сев. Америке, в XIX—XX вв. благодаря деятельности миссионеров сложились крупные лютеранские церкви в Азии и Африке, в основном в Бразилии, Индонезии (Батакская христианская церковь), на Мадагаскаре, в Танзании, ЮАР и Эфиопии (Евангелическая церковь «Мекане Йесус»). В Московском государстве лютеране жили уже в XVI в., их количество существенно увеличилось в XVIII в. благодаря присоединению традиционно лютеранских регионов Прибалтики и расселению немецких колонистов; в 1832 в Российской империи была создана единая Евангелическо-лютеранская церковь (ЕЛЦ); к началу XXI в. в РФ существовали ЕЛЦ в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии (1988; до 1994 — Немецкая ЕЛЦ СССР), Церковь Ингрии (1992), Сибирская ЕЛЦ (2003) и другие лютеранские церкви.

К началу XXI в. среди лютеран (более 80 млн человек) выделились либеральное и конфессиональное (консервативное) течения, которые различаются отношением к традиционной догматике (представленной прежде всего Книгой согласия) и практическим вопросам (ординация женщин, благословение однополых браков). Либеральные церкви объединены во Всемирную лютеранскую федерацию (1947; 148 церквей-членов, в том числе старейшие германские и скандинавские церкви), которая занимается в основном координацией богословских дискуссий, экуменического движения и социального служения. Более 30 консервативных церквей объединены в Международный лютеранский совет (1993). В Конфессиональную евангелическо-лютеранскую конференцию (1993) входят 24 наиболее консервативные церкви, которые строго следуют Л. в том виде, в котором оно представлено в Книге согласия.

Лит. : Gassmann G., Hendrix S. Fortress Introduction to the Lutheran Confessions. Minneapolis, 1999; Аранд Ч. П. Исповедание упования: Вопросы лютеранской идентичности. Duncanville, 2001; Курило О. В. Лютеране в России, XVI—XX вв. М., 2002; Лиценбергер О. А. Евангелическо-Лютеранская церковь в российской истории (XVI—XX вв.). М., 2004; Lutheran Ecclesiastical Culture, 1550—1675 / Ed. R. Kolb. Leiden— Boston, 2008; Барон Й. Российское лютеранство: История, теология, актуальность. СПб., 2011; Paulson S. D. Lutheran Theology. London–New York, 2011; Granquist M. Lutherans in America: A New History. Minneapolis, 2015. А. А. Королев.