ЛЮТЕР, ХАНС Лютер (нем. Luther), Ханс (10.03.1879, Берлин — 11.05.1962, Дюссельдорф) — германский государственный деятель, канцлер Веймарской республики.

Лютер ( нем . Luther) , Ханс (10.03.1879, Берлин — 11.05.1962, Дюссельдорф) — германский государственный деятель, канцлер Веймарской республики. Родился в семье лесоторговца. В 1897 окончил гимназию им. Лейбница в Берлине. Изучал юриспруденцию в университетах Женевы, Киля и Берлина, в 1904 защитил докторскую диссертацию. В 1907 избран в магистрат Магдебурга. В 1918—1922 — обер-бургомистр Эссена. В 1922—1923 — министр продовольствия и сельского хозяйства в кабинетах В. Куно и Г. Штреземана . В 1923—1925 — министр финансов в кабинетах Штреземана и В. Маркса . Находясь на этом посту, провел финансовую реформу, которая ввела рентную марку, что позволило стабилизировать немецкую валюту. 15 января 1925 президент Ф. Эберт поручил Л. сформировать коалиционное правительство, а после распада коалиции (в результате выхода из нее представителей Немецкой национальной народной партии, НННП) Л. 19 января 1926 возглавил правительство меньшинства. На посту рейхсканцлера добился прекращения оккупации Рура французскими войсками (см. Рурский конфликт 1922—1923 ), заключения Локарнских соглашений , а также подписания Берлинского договора о дружбе и нейтралитете с СССР. После отставки работал в управляющей кампании Немецких железных дорог (1926—1928). В январе 1928 основал и возглавил «Союз за обновление государства». В 1930—1933 — глава Рейхсбанка. После прихода нацистов к власти назначен послом в США, в 1937 отправлен в отставку. После Второй мировой войны активно занимался восстановлением банковской системы Германии. В 1952—1955 — председатель Экспертного комитета по реорганизации земель ФРГ, профессор политологии в Мюнхенском институте политических наук. С 1958 — председатель Союза по связям с немцами, проживающими за границей. Автор мемуаров, в которых подчеркивал свою беспартийность.

Соч .: Politiker ohne Partei. Stuttgart, 1960; Vor dem Abgrund 1930—1933. Reichsbankprasident in Krisenzeiten. Berlin, 1964.

Лит .: Евдокимова Т. В . Правящая политическая система Веймарской Германии: Ганс Лютер (1879—1962) // Историческое знание в системе политики и культуры / Под общ. ред. Е. Г. Блосфельд. Волгоград, 2005. С. 182—193; Патрушев А. И . Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. М., 2009. Clingan C. E. The Lives of Hans Luther, 1879—1962: German Chancellor, Reichsbank President, and Hitler’s Ambassador. Lanham (Md.), 2010. И. А. Кукушкина.