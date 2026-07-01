ЛЮТЕР ГАНС
ЛЮТЕР (Luther) ГАНС - германский государственный и политический деятель, финансист, дипломат.
Из семьи преуспевающего торговца. В 1897-1904 годы изучал право в Кильском, Женевском и Берлинском университетах, затем занимал различные должности на государственной службе. В 1918-1922 годы обер-бургомистр города Эссен. В 1922 году министр продовольствия и сельского хозяйства в правительстве В. Куно, в 1922-1923 годы министр финансов в кабинетах Г. Штреземана и В. Маркса, внёс значительный вклад в стабилизацию финансовой системы Германии и преодоление гиперинфляции. В 1925-1926 годы имперский канцлер, возглавлял правоконсервативные кабинеты, активно содействовал заключению Локарнских договоров 1925 года и советско-германского Договора о дружбе и нейтралитете 1926 года. В 1930-1933 годы президент Имперского банка. С 1933 года посол Германии в США, в 1937 году уволен на пенсию. По окончании 2-й мировой войны принимал активное участие в восстановлении банковской системы Германии. В 1952-1955 годы председатель Экспертного комитета по реорганизации земель ФРГ. С 1958 года председатель Союза по связям с немцами, проживающими за границей. Автор мемуаров.
Сочинения:
Politiker ohne Partei. Stuttg., 1960;
Vor dem Abgrund, 1930–1933. Reichsbankpr ̈asident in Krisenzeiten. B., 1964.