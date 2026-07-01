ЛЮТЕР ГАНС

ЛЮТЕР (Luther) ГАНС - германский государственный и по­ли­тический дея­тель, фи­нан­сист, ди­пло­мат.

Из се­мьи пре­ус­пе­ваю­ще­го тор­гов­ца. В 1897-1904 годы изу­чал пра­во в Киль­ском, Же­нев­ском и Бер­лин­ском университетах, за­тем за­ни­мал различные долж­но­сти на государственной служ­бе. В 1918-1922 годы обер-бур­го­мистр города Эс­сен. В 1922 году министр про­до­воль­ст­вия и сельского хозяйства в пра­ви­тель­ст­ве В. Ку­но , в 1922-1923 годы министр фи­нан­сов в ка­би­не­тах Г. Штре­зе­ма­на и В. Мар­кса, внёс зна­чительный вклад в ста­би­ли­за­цию фи­нан­со­вой сис­те­мы Гер­ма­нии и пре­одо­ле­ние ги­пер­ин­фля­ции. В 1925-1926 годы им­пер­ский канц­лер, воз­глав­лял пра­во­кон­сер­ва­тив­ные ка­би­не­ты, ак­тив­но со­дей­ст­во­вал за­клю­че­нию Ло­карн­ских до­го­во­ров 1925 года и советско-германского До­го­во­ра о друж­бе и ней­тра­ли­те­те 1926 года. В 1930-1933 годы пре­зи­дент Им­пер­ско­го бан­ка. С 1933 года по­сол Гер­ма­нии в США, в 1937 году уво­лен на пен­сию. По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в вос­ста­нов­ле­нии бан­ков­ской сис­те­мы Гер­ма­нии . В 1952-1955 годы председатель Экс­перт­но­го комитета по ре­ор­га­ни­за­ции зе­мель ФРГ. С 1958 года председатель Сою­за по свя­зям с нем­ца­ми, про­жи­ваю­щи­ми за гра­ни­цей. Ав­тор ме­муа­ров.

Сочинения:

Politiker ohne Partei. Stuttg., 1960;

Vor dem Abgrund, 1930–1933. Reichsbankpr ̈asident in Krisenzeiten. B., 1964.