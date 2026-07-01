ЛЮТЦЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813
ЛЮТЦЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813 года - сражение между российско-прусскими войсками и армией французского императора Наполеона I Бонапарта 20 апреля (2 мая) в районе города Лютцен, юго-западнее Лейпцига, в ходе заграничных походов российской армии 1813-1814 годов.
В апреле 1813 года войска вновь сформированной армии Наполеона I (150-160 тысяч человек, 350 орудий) выдвигались к реке Эльба. Принявший командование союзными армиями после смерти генерала-фельдмаршала М. И. Кутузова [16(28) апреля] генерал от инфантерии П. Х. Витгенштейн сосредоточил войска (около 92 тысяч человек, 650 орудий) у Лейпцига. Наполеон I двинулся в этот район из Наумбурга через Лютцен, полагая разгромить главные силы союзников. Фактически же союзные войска располагались в 20-25 км южнее, между Лейпцигом и Альтенбургом, и занимали фланговое положение относительно противника. Витгенштейн решил атаковать растянувшуюся на марше наполеоновскую армию с юго-востока в направлении на Лютцен и разбить её по частям, ошибочно принимая основную группировку противника за авангард. Вместо атаки всеми силами он решил сначала вытеснить неприятеля из ближайших деревень, а затем повести общее наступление. Главные силы союзников (около 70 тысяч человек, 450 орудий) начали наступление на корпус (35 тысяч человек) маршала М. Нея, но, несмотря на превосходство в силах, успеха не достигли. Наполеон I выдвинул части Нея на фланговую позицию, а затем, последовательно вводя в сражение ещё 3 корпуса (всего около 100 тысяч человек, 300 орудий), добился численного преимущества над войсками союзников. В течение всего дня сражение проходило с переменным успехом. Союзные войска из положения наступающих постепенно переходили к обороне и в результате оказались охваченными французами с обоих флангов. От поражения их спас арьергард под командованием генерала от инфантерии М. А. Милорадовича, обеспечивший выход союзной армии на подготовленную позицию при Бауцене (Баутцен; см. Бауценское сражение 1813). Из-за отсутствия достаточных сил кавалерии противник не организовал преследования.
Неудачный для российско-прусской армии исход Лютценского сражения связан с недостатками в управлении войсками: все приказы главнокомандующего согласовывались с императором Александром I и прусским королём Фридрихом Вильгельмом III, которые находились при армии. В результате распоряжения доводились до войск с опозданием. Наполеон I воспользовался просчётами в действиях союзников, однако не извлёк особых выгод из них. Потери союзников составили до 20 тысяч убитыми и ранеными, наполеоновских войск - 15 тысяч человек.