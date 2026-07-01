ЛЮТЦЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813

ЛЮТЦЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813 года - сра­же­ние ме­ж­ду российско-прусскими вой­ска­ми и ар­ми­ей французского императора На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та 20 апреля (2 мая) в рай­оне города Лют­цен, юго-за­пад­нее Лейп­ци­га, в хо­де за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов.

В апреле 1813 года вой­ска вновь сфор­ми­ро­ван­ной ар­мии На­по­ле­о­на I (150-160 тысяч человек, 350 ору­дий) вы­дви­га­лись к реке Эль­ба. При­няв­ший ко­ман­до­ва­ние со­юз­ны­ми ар­мия­ми по­сле смер­ти генерала-фельдмаршала М. И. Ку­ту­зо­ва [16(28) апреля] генерал от инфантерии П. Х. Вит­ген­штейн со­сре­до­то­чил вой­ска (около 92 тысяч человек, 650 ору­дий) у Лейп­ци­га. На­по­ле­он I дви­нул­ся в этот рай­он из На­ум­бур­га че­рез Лют­цен, по­ла­гая раз­гро­мить главные си­лы со­юз­ни­ков. Фак­ти­че­ски же со­юз­ные вой­ска рас­по­ла­га­лись в 20-25 км юж­нее, ме­ж­ду Лейп­ци­гом и Аль­тен­бур­гом, и за­ни­ма­ли флан­го­вое по­ло­же­ние от­но­си­тель­но про­тив­ни­ка. Вит­ген­штейн ре­шил ата­ко­вать рас­тя­нув­шую­ся на мар­ше на­по­ле­о­нов­скую ар­мию с юго-вос­то­ка в на­прав­ле­нии на Лют­цен и раз­бить её по час­тям, оши­боч­но при­ни­мая основную груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка за аван­гард. Вме­сто ата­ки все­ми си­ла­ми он ре­шил сна­ча­ла вы­тес­нить не­при­яте­ля из бли­жай­ших де­ре­вень, а за­тем по­вес­ти об­щее на­сту­п­ле­ние. Главные си­лы со­юз­ни­ков (около 70 тысяч человек, 450 ору­дий) на­ча­ли на­сту­п­ле­ние на кор­пус (35 тысяч человек) мар­ша­ла М. Нея, но, не­смот­ря на пре­вос­ход­ст­во в си­лах, ус­пе­ха не дос­тиг­ли. На­по­ле­он I вы­дви­нул час­ти Нея на флан­го­вую по­зи­цию, а за­тем, по­сле­до­ва­тель­но вво­дя в сра­же­ние ещё 3 кор­пу­са (все­го около 100 тысяч человек, 300 ору­дий), до­бил­ся чис­лен­но­го пре­иму­ще­ст­ва над вой­ска­ми со­юз­ни­ков. В те­че­ние все­го дня сра­же­ние про­хо­ди­ло с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом. Со­юз­ные вой­ска из по­ло­же­ния на­сту­паю­щих по­сте­пен­но пе­ре­хо­ди­ли к обо­ро­не и в ре­зуль­та­те ока­за­лись ох­ва­чен­ны­ми фран­цу­за­ми с обо­их флан­гов. От по­ра­же­ния их спас арь­ер­гард под ко­мандованием генерала от инфантерии М. А. Ми­ло­ра­до­ви­ча , обес­пе­чив­ший вы­ход со­юз­ной ар­мии на под­го­тов­лен­ную по­зи­цию при Бау­це­не (Ба­ут­цен; см. Бау­цен­ское сра­же­ние 1813). Из-за от­сут­ст­вия дос­та­точ­ных сил ка­ва­ле­рии про­тив­ник не ор­га­ни­зо­вал пре­сле­до­ва­ния.

Не­удач­ный для российско-прусской ар­мии ис­ход Лютценского сражения свя­зан с не­дос­тат­ка­ми в управ­ле­нии вой­ска­ми: все при­ка­зы глав­но­коман­дую­ще­го со­гла­со­вы­ва­лись с императором Алек­сан­дром I и прусским ко­ро­лём Фрид­ри­хом Виль­гель­мом III, ко­то­рые на­хо­ди­лись при ар­мии. В ре­зуль­та­те рас­по­ря­же­ния до­во­ди­лись до войск с опо­зда­ни­ем. На­по­ле­он I вос­поль­зо­вал­ся про­счё­та­ми в дей­ст­ви­ях со­юз­ни­ков, од­на­ко не из­влёк осо­бых вы­год из них. По­те­ри со­юз­ни­ков со­ста­ви­ли до 20 тысяч уби­ты­ми и ра­не­ны­ми, на­по­ле­о­нов­ских войск - 15 тысяч человек.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)