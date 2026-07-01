ЛЮТЦЕН

ЛЮТЦЕН (Lützen) - го­род в Восточной Гер­ма­нии (Сак­со­ния), близ ко­то­ро­го 16.11.1632 года, в хо­де Три­дца­ти­летняй вой­ны 1618-1648 годы, про­изош­ло сра­же­ние ме­ж­ду шведскими вой­ска­ми, воз­глав­ляе­мы­ми ко­ро­лём Гус­та­вом II Адоль­фом , и вой­ска­ми Свя­щен­ной Римской им­перии под ко­мандованием А. Вал­лен­штей­на .

Осе­нью 1632 года им­пер­ская ар­мия втор­глась в Сак­со­нию, что­бы при­ну­дить сак­сон­ско­го кур­фюр­ста Ио­ган­на Ге­ор­га I (1611-1656) ра­зо­рвать со­юз со Шве­ци­ей. На­хо­див­ший­ся в Ба­ва­рии Гус­тав II Адольф, уз­нав о на­ме­ре­ни­ях Вал­лен­штей­на, в ок­тяб­ре то­го же го­да стя­нул свои си­лы к городу На­ум­бург на реке За­ле. По­сле по­лу­че­ния из­вес­тия о том, что Вал­лен­штейн рас­сре­до­то­чил вой­ска (от­ряд гра­фа Г. Пап­пен­хей­ма на­пра­вил в городе Гал­ле, не­боль­шой от­ряд Р. Кол­ло­ре­до ос­та­вил в городе Вай­сен­фельс, а сам с основными си­ла­ми дви­нул­ся к городу Мер­зе­бург), шведская ар­мия пе­ре­шла в на­сту­п­ле­ние в рай­оне Вай­сен­фель­са. Уз­нав о при­бли­же­нии шве­дов, Вал­лен­штейн со­сре­до­то­чил вой­ска у Лют­це­на.

Шведская ар­мия (около 17 тысяч человек, 60 ору­дий) бы­ла вы­строе­на в ли­ней­ный бое­вой по­ря­док глу­би­ной в 6 ше­ренг с ка­ва­ле­ри­ей на флан­гах и в ре­зер­ве; пехотным бри­га­дам, на­хо­див­шим­ся в цен­тре, при­да­ны 20 тя­жё­лых, на флан­гах - 40 лёг­ких ору­дий. Им­пер­ская ар­мия (свыше 12 тысяч человек, 21 ору­дие) име­ла глу­би­ну по­строе­ния в 10 ше­ренг с ка­ва­ле­ри­ей на флан­гах; ар­тил­ле­рия рас­по­ла­га­лась пе­ред пра­вым флан­гом, в цен­тре и ре­зер­ве. Сра­же­ние на­ча­лось ата­кой шведских войск и про­хо­ди­ло с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом. В бою был убит шведский ко­роль Гус­тав II Адольф, его за­ме­нил гер­цог Берн­гард Вей­мар­ский. В се­ре­ди­не дня шведские вой­ска ата­ко­ва­ли про­тив­ни­ка по все­му фрон­ту, сби­ли с по­зи­ций и за­хва­ти­ли всю его ар­тил­ле­рию. Контр­ата­ка им­пер­ско­го кавалерийского от­ря­да (около 4 тысяч человек) Г. Пап­пен­хей­ма, не­смот­ря на на­чаль­ный ус­пех (уда­лось от­бить ар­тил­ле­рию), бы­ла ос­та­нов­ле­на, сам граф смер­тель­но ра­нен. К ве­че­ру вой­ска А. Вал­лен­штей­на бы­ли раз­би­ты и от­сту­пи­ли к городу Лейп­циг. По­те­ри им­пер­ских войск со­ста­ви­ли 6 тысяч человек, швед­ских - 3 (по другим дан­ным, 5-6) тысяч человек, им­пер­ские вой­ска ли­ши­лись всей ар­тил­ле­рии.

Ус­пех Шве­ции в сра­же­нии был обес­пе­чен бо­лее про­грес­сив­ным для то­го вре­ме­ни ли­ней­ным бое­вым по­ряд­ком войск, эф­фек­тив­но­стью дей­ст­вий пол­ко­вой ар­тил­ле­рии, соз­дан­ной в шведской ар­мии в хо­де во­енных ре­фор­мы Гус­та­ва II Адоль­фа. По­бе­да Шве­ции по­зво­ли­ла ей совместно с германскими про­тес­тант­ски­ми кня­же­ст­ва­ми об­ра­зо­вать Гей­льб­ронн­скую ли­гу и пе­ре­дать всю пол­но­ту во­енной и по­ли­тической вла­сти в Гер­ма­нии вы­бор­но­му со­ве­ту во гла­ве со шведским канц­ле­ром А. Ок­сен­шер­ной. Од­на­ко от­сут­ст­вие еди­но­го ав­то­ри­тет­но­го вое­на­чаль­ни­ка по­сле ги­бе­ли Гус­та­ва II Адоль­фа ска­за­лось на во­енной мо­щи шведской ар­мии, ко­то­рая в 1634 году по­тер­пе­ла по­ра­же­ние в бит­ве при Нёрд­лин­ге­не.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)