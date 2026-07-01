ЛЮТЦЕН
ЛЮТЦЕН (Lützen) - город в Восточной Германии (Саксония), близ которого 16.11.1632 года, в ходе Тридцатилетняй войны 1618-1648 годы, произошло сражение между шведскими войсками, возглавляемыми королём Густавом II Адольфом, и войсками Священной Римской империи под командованием А. Валленштейна.
Осенью 1632 года имперская армия вторглась в Саксонию, чтобы принудить саксонского курфюрста Иоганна Георга I (1611-1656) разорвать союз со Швецией. Находившийся в Баварии Густав II Адольф, узнав о намерениях Валленштейна, в октябре того же года стянул свои силы к городу Наумбург на реке Зале. После получения известия о том, что Валленштейн рассредоточил войска (отряд графа Г. Паппенхейма направил в городе Галле, небольшой отряд Р. Коллоредо оставил в городе Вайсенфельс, а сам с основными силами двинулся к городу Мерзебург), шведская армия перешла в наступление в районе Вайсенфельса. Узнав о приближении шведов, Валленштейн сосредоточил войска у Лютцена.
Шведская армия (около 17 тысяч человек, 60 орудий) была выстроена в линейный боевой порядок глубиной в 6 шеренг с кавалерией на флангах и в резерве; пехотным бригадам, находившимся в центре, приданы 20 тяжёлых, на флангах - 40 лёгких орудий. Имперская армия (свыше 12 тысяч человек, 21 орудие) имела глубину построения в 10 шеренг с кавалерией на флангах; артиллерия располагалась перед правым флангом, в центре и резерве. Сражение началось атакой шведских войск и проходило с переменным успехом. В бою был убит шведский король Густав II Адольф, его заменил герцог Бернгард Веймарский. В середине дня шведские войска атаковали противника по всему фронту, сбили с позиций и захватили всю его артиллерию. Контратака имперского кавалерийского отряда (около 4 тысяч человек) Г. Паппенхейма, несмотря на начальный успех (удалось отбить артиллерию), была остановлена, сам граф смертельно ранен. К вечеру войска А. Валленштейна были разбиты и отступили к городу Лейпциг. Потери имперских войск составили 6 тысяч человек, шведских - 3 (по другим данным, 5-6) тысяч человек, имперские войска лишились всей артиллерии.
Успех Швеции в сражении был обеспечен более прогрессивным для того времени линейным боевым порядком войск, эффективностью действий полковой артиллерии, созданной в шведской армии в ходе военных реформы Густава II Адольфа. Победа Швеции позволила ей совместно с германскими протестантскими княжествами образовать Гейльброннскую лигу и передать всю полноту военной и политической власти в Германии выборному совету во главе со шведским канцлером А. Оксеншерной. Однако отсутствие единого авторитетного военачальника после гибели Густава II Адольфа сказалось на военной мощи шведской армии, которая в 1634 году потерпела поражение в битве при Нёрдлингене.