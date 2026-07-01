ЛЮСТРАЦИЯ
ЛЮСТРАЦИЯ в праве - в широком смысле совокупность мер по выявлению и недопущению к государственной службе лиц, сотрудничавших с диктаторскими режимами.
Как правило, происходит при смене власти в государстве (например, во Франции после Реставрации 1814-1815 годов, в послевоенной Германии в ходе денацификации, в Бразилии после государственного переворота 1964 года, и др.). В узком смысле проверка граждан на причастность к деятельности спецслужб в бывших социалистических странах, получившая широкое распространение в 1990-х годах (Германия - в отношении граждан бывшей ГДР; страны Прибалтики, Чехия, Польша и др.). Процедура Люстрации предусматривает изучение архивов (в т. ч. архивов государственной безопасности), внешнеполитических и иных контактов различных лиц, других данных и в некоторых случаях обнародование списков лиц, сотрудничавших с органами государственной безопасности (в первую очередь с советскими). Иногда т. н. проскрипционные списки (от лат. proscriptio - письменное обнародование) составляются общественными организациями и полугосударственными учреждениями и публикуются в СМИ. Законы о Люстрации устанавливают определённые ограничения в правах для попавших в проскрипционные списки граждан (невозможность занятия государственных должностей и должностей, связанных с обучением и воспитанием молодёжи, работы в академических учреждениях, в СМИ, в полиции и др.). И хотя законы о Люстрации формально не нарушали конституций тех стран, где предусмотрена возможность устанавливать ограничения прав граждан, но по своей сути имели дискриминационный характер.