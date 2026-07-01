ЛЮСТРАЦИЯ

ЛЮСТРАЦИЯ в пра­ве - в ши­ро­ком смыс­ле со­во­куп­ность мер по вы­яв­ле­нию и не­до­пу­ще­нию к государственной служ­бе лиц, со­труд­ни­чав­ших с дик­та­тор­ски­ми ре­жи­ма­ми.

Как пра­ви­ло, про­ис­хо­дит при сме­не вла­сти в го­су­дар­ст­ве (например, во Фран­ции по­сле Рес­тав­ра­ции 1814-1815 годов, в по­сле­во­ен­ной Гер­ма­нии в хо­де де­на­ци­фи­ка­ции, в Бра­зи­лии по­сле государственного пе­ре­во­ро­та 1964 года, и др.). В уз­ком смыс­ле про­вер­ка гра­ж­дан на при­ча­ст­ность к дея­тель­но­сти спец­служб в бывших социали­сти­ческих стра­нах, по­лу­чив­шая ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в 1990-х годах (Гер­ма­ния - в от­но­ше­нии гра­ж­дан бывшей ГДР; стра­ны При­бал­ти­ки, Че­хия, Поль­ша и др.). Про­це­ду­ра Люстрации пре­ду­смат­ри­ва­ет изу­че­ние ар­хи­вов (в т. ч. ар­хи­вов государственной безо­пас­но­сти), внеш­не­по­ли­ти­чес­ких и иных кон­так­тов различных лиц, других дан­ных и в не­ко­то­рых слу­ча­ях об­на­ро­до­ва­ние спи­сков лиц, со­труд­ни­чав­ших с ор­га­на­ми государственной безо­пас­но­сти (в пер­вую оче­редь с со­вет­ски­ми). Ино­гда т. н. про­скрип­ци­он­ные спи­ски (от лат. proscriptio - письменное об­на­ро­до­ва­ние) со­став­ля­ют­ся об­щественными ор­га­ни­за­ция­ми и по­лу­го­су­дарственными уч­ре­ж­де­ния­ми и пуб­ли­ку­ют­ся в СМИ. За­коны о Люстрации ус­та­нав­ли­ва­ют оп­ре­де­лён­ные ог­ра­ни­че­ния в пра­вах для по­пав­ших в про­скрип­ци­он­ные спи­ски гра­ж­дан (не­воз­мож­ность за­ня­тия государственных долж­но­стей и долж­но­стей, свя­зан­ных с обу­че­ни­ем и вос­пи­та­ни­ем мо­ло­дё­жи, ра­бо­ты в ака­де­ми­че­ских уч­ре­ж­де­ни­ях, в СМИ, в по­ли­ции и др.). И хо­тя за­ко­ны о Люстрации фор­маль­но не на­ру­ша­ли кон­сти­ту­ций тех стран, где пре­ду­смот­ре­на воз­мож­ность ус­та­нав­ли­вать ог­ра­ни­че­ния прав гра­ж­дан, но по сво­ей су­ти име­ли дис­кри­ми­на­ци­он­ный ха­рак­тер.

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