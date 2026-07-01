ЛЮСТР
ЛЮСТР - тончайшая прозрачная плёнка на глазурованной поверхности изделий из керамики (фарфора, фаянса, майолики) и стекла.
(франц. lustre - глянец, блеск, от лат. lustro - освещать)
Придаёт изделию красивый блеск, переливаясь радужными цветами вследствие интерференции падающих и отражённых световых лучей. До нанесения на изделие Люстр представляют собой растворы в масле, скипидаре резинатов (солей смоляных кислот), получаемых сплавлением нитратов металлов с канифолью; содержание металла составляет до 6% по массе. Жидкий Люстр наносят (кистью, распылением, шелкографич. печатью и др. способами) на глазурованное изделие и обжигают (обычно в муфельной печи в контролируемой газовой среде): керамическое изделие при температуре 750-850 °C, стекло - 550-650 °C; после обжига Люстр приобретает блеск без последующей обработки. Люстр бывают бесцветные (содержат оксиды Bi, Al, Pb, Zn), окрашенные (оксиды Fe, Cr, Co, Ni, Cu, Cd, U), смешанные (смесь бесцветных с окрашенными), а также металлические (Ag, Au).
Художественная керамика с росписью Люстра появилась в конце VIII-IX века в Египте (Фустат), Ираке (Самарра), Иране (Сузы) и Сирии (Ракка); покрытие Люстром позволяло создавать в керамике имитацию дорогих металлических изделий. Высокого расцвета достигла египетская (X-XII века) и иранская (XI-XIV века) керамика с Люстром (облицовочные плитки, посуда с сюжетными и орнаментальными росписями). Ближневосточные Люстры оказали влияние на развитие в XIII-XV века люстрованной испано- мавританской керамики и в XV-XVI века итальянской майолики (мастерские городов Дерута, Губбио). Люстр широко применяется в художественной керамике XX - начале XXI века (например, изделия в стиле ар деко).