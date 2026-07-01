ЛЮСТР

ЛЮСТР - тон­чай­шая про­зрач­ная плён­ка на гла­зу­ро­ван­ной по­верх­но­сти из­де­лий из ке­ра­ми­ки (фар­фо­ра, фа­ян­са, май­о­ли­ки) и стек­ла.

(франц. lustre - гля­нец, блеск, от лат. lustro - ос­ве­щать)

При­да­ёт из­де­лию кра­си­вый блеск, пе­ре­ли­ва­ясь ра­дуж­ны­ми цве­та­ми вслед­ст­вие ин­тер­фе­рен­ции па­даю­щих и от­ра­жён­ных све­то­вых лу­чей. До на­не­се­ния на из­де­лие Люстр пред­став­ля­ют со­бой рас­тво­ры в мас­ле, ски­пи­да­ре ре­зи­на­тов (со­лей смо­ля­ных ки­слот), по­лу­чае­мых сплав­ле­ни­ем нит­ра­тов ме­тал­лов с ка­ни­фо­лью; со­дер­жа­ние ме­тал­ла со­став­ля­ет до 6% по мас­се. Жид­кий Люстр на­но­сят (ки­стью, рас­пы­ле­ни­ем, шел­ко­гра­фич. пе­ча­тью и др. спо­со­ба­ми) на гла­зу­ро­ван­ное из­де­лие и об­жи­га­ют (обыч­но в му­фель­ной пе­чи в кон­тро­ли­руе­мой га­зо­вой сре­де): ке­ра­мическое из­де­лие при температуре 750-850 °C, стек­ло - 550-650 °C; по­сле об­жи­га Люстр при­об­ре­та­ет блеск без по­сле­дую­щей об­ра­бот­ки. Люстр бы­ва­ют бес­цвет­ные (со­дер­жат ок­си­ды Bi, Al, Pb, Zn), ок­ра­шен­ные (ок­си­ды Fe, Cr, Co, Ni, Cu, Cd, U), сме­шан­ные (смесь бес­цвет­ных с ок­ра­шен­ны­ми), а так­же ме­тал­ли­че­ские (Ag, Au).

Ху­дожественная ке­ра­ми­ка с рос­пи­сью Люстра по­яви­лась в конце VIII-IX века в Егип­те (Фус­тат), Ира­ке (Са­мар­ра), Ира­не (Су­зы) и Си­рии (Рак­ка); по­кры­тие Люстром по­зво­ля­ло соз­да­вать в ке­ра­ми­ке ими­та­цию до­ро­гих ме­тал­лических из­де­лий. Вы­со­ко­го рас­цве­та дос­тиг­ла еги­пет­ская (X-XII века) и иран­ская (XI-XIV века) ке­ра­ми­ка с Люстром (об­ли­цо­воч­ные плит­ки, по­су­да с сю­жет­ны­ми и ор­на­мен­таль­ны­ми рос­пи­ся­ми). Ближ­не­во­сточ­ные Люстры ока­за­ли влия­ние на раз­ви­тие в XIII-XV века люс­т­ро­ван­ной ис­па­но- мав­ри­тан­ской ке­ра­ми­ки и в XV-XVI века итальянской май­о­ли­ки (мас­тер­ские го­ро­дов Де­ру­та, Губ­био). Люстр ши­ро­ко при­ме­ня­ет­ся в ху­дожественной ке­ра­ми­ке XX - начале XXI века (например, из­де­лия в сти­ле ар де­ко).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)