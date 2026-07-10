ЛЮШКOВ ГЕНРИХ САМOЙЛОВИЧ

Родился в Одессе в семье портного. До революции работал конторщиком, окончил начальное училище и вечерние общеобразовательные курсы. С 1917 года состоял в РСДРП(б) , вступил в ряды Красной гвардии в Одессе. В 1918–1919 годах состоял на подпольной работе, был арестован, но сумел бежать, затем воевал в рядах Красной Армии , был политработником, начальником политотдела бригады 14-й армии. В 1920 году окончил Гуманитарно-общественный институт, в том же году перешёл на работу в органы ВЧК. Занимал руководящие посты в Тираспольской и Одесской ЧК и ГПУ, с 1922 года работал в Каменце-Подольском . В 1924 году возглавил Проскуровский окружной отдел ГПУ. В 1930 году был назначен начальником Секретного отдела, а в 1931 году – Секретно-политического отдела ГПУ Украины. В том же году перешёл в центральный аппарат ОГПУ – НКВД СССР , получил должность заместителя начальника Секретно-политического отдела. После того, как НКВД возглавил Н. И. Ежов , в 1936 году, был переведён в Азово-Черноморский край начальником Управления НКВД, а в 1937 году – занял аналогичный пост в Дальневосточном крае . В 1937 году стал депутатом Верховного Совета СССР. 13 июня 1938 года был вызван в Москву – якобы для направления на работу в центральный аппарат НКВД. Поняв, что ему грозит арест, под видом инспекционной поездки прибыл на границу, пересёк её и бежал в Маньчжурию . После побега работал в Токио и Дайрене, сотрудничая с разведывательными органами японского генштаба («Бюро по изучению Восточной Азии», 2-й отдел штаба Квантунской армии ). Выдал японцам нескольких агентов органов НКВД на Дальнем Востоке, включая бывшего русского генерала В. Семёнова. Много выступал в прессе по поводу массовых репрессий в СССР . Сотрудничал с разведкой Квантунской армии. Был убит главой японской Дайренской военной миссии Такеокой незадолго до отступления из Дайрена и взятия города советскими войсками. Тело было кремировано.