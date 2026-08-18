ЛЮШЕР, АШИЛЬ Люшер (фр. Luchaire), Ашиль (24.10.1846, Париж — 13.11.1908, Париж) — французский историк-медиевист, крупнейший специалист по политической истории Франции XI—XII вв.

Люшер ( фр . Luchaire) , Ашиль (24.10.1846, Париж — 13.11.1908, Париж) — французский историк-медиевист, крупнейший специалист по политической истории Франции XI—XII вв. Выходец из семьи потомственной бюрократии. Начинал учебу в лицеях Сент-Этьена и Лиона; получил степень бакалавра в лицее Генриха IV в Париже; затем окончил Высшую Нормальную школу (1866). Стал лиценциатом (1867), преподавателем истории в лицее По (1869), профессором истории в лицее Бордо (1874) и доктором филологии (docteur es lettres, 1877). Преподавал на филологическом факультете университета Бордо историю языков Юга Франции (1877), затем стал там же профессором географии (1879). Переехав в Париж, читал курс вспомогательных исторических дисциплин на филологическом факультете Сорбонны (1885), а затем преподавал историю Средних веков (1888). Вскоре Л. возглавил кафедру истории Средних веков (1889). Был офицером ордена Почетного Легиона, членом Академии моральных и политических наук (1895) и ее президентом (1907). Незадолго до кончины получил главную премию Губера от Академии надписей и изящной словесности.

Л. начинал свои научные исследования в области изучения Юга Франции, в том числе аквитанского и гасконского языков. Это существенно расширило круг источников, которые он привлекал для своих дальнейших трудов. Л. обратился к изучению наименее известных страниц французской средневековой истории — эпохе правления первых Капетингов . Высокую репутацию среди медиевистов принес ему труд о монархических институтах во Франции XI—XIII вв. Опираясь на методы немецкой исторической школы, Л. собрал и изучил все имеющиеся 798 актов правления Людовика VII , что составило прочную источниковую основу его книги об этом периоде истории. Затем он пошел дальше вглубь веков, написав детальный, основанный на изучении всех сохранившихся источников труд о правлении Людовика VI Толстого . Оба труда вводили в научный оборот новые архивные материалы. Эти работы имели последствием приглашение Л. преподавателем в Сорбонну, где он вскоре сменил Н.-Д. Фюстеля де Куланжа во главе основанной последним кафедры истории Средних веков. Для целей преподавания он опубликовал учебник по французским монархическим институтам эпохи первых Капетингов. Признанием высокого научного авторитета Л. стало приглашение к написанию двух томов в грандиозном проекте — «Истории Франции в Средние века» под редакцией Э . Лависса . В 1900 Л. основал в Сорбонне Институт истории Средних веков. Последние годы жизни Л. отдал изучению краеугольного для истории папства понтификата Иннокентия III , написав 6 томов. За один из них, посвященный альбигойским войнам , Л. получил от Академии моральных и политических наук премию Жана Рейно. В архиве Л. была найдена рукопись лекций по истории французского общества времени Филиппа II Августа , прочитанных в 1897—1900 (издана посмертно).

Л. тяготел к эмпирической «эрудитской» школе, вдохновленной методами немецкой историографии. Благодаря привлечению широкого круга источников Л. внес вклад в понимание эволюции королевской власти и средневековых институтов X—XII вв. Процесс централизации и усиления монархии Л. рассматривал как магистральный для умиротворения и развития общества. Он убедительно доказал отсутствие разрыва между Каролингами и первыми Капетингами, показав преемственность институтов власти и сохранение авторитета монархии. Изучая французские городские коммуны с правовой и политической точки зрения, Л. настаивал на национальной и исторической природе этих институтов, разглядев их корпоративный характер; он показал и двойственность политики короны в отношении коммунального самоуправления в городах, отвергая «либеральную» идею о союзе городов и королевской власти. В последние годы жизни Л. обратился к социальной истории французского общества эпохи первых Капетингов. Л. уделял большое внимание преподаванию и воспитанию учеников как будущих ученых. В честь Л. названа улица в 14-м округе Парижа.

Соч .: Alain le Grand, sire d’Albret, l’administration royale et la feodalite du midi, 1440—1552. Paris, 1877; Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers capetiens. Paris, 1883; Les communes francaises a l’epoque des Capetiens directs. Paris, 1890; Les premiers Capetiens (987—1137) // Histoire de la France medievale / Sous la dir. de E. Lavisse. T. 2. Paris, 1883; Etudes sur les actes de Louis VII. Paris, 1885; Louis VI le Gros, annales de sa vie et de son regne. Paris, 1889; Manuel des institutions francaises a l’epoque des Capetiens directs. Paris, 1892; Louis VII, Philippe Auguste et Louis VIII (1138—1226) // Histoire de la France medievale / Sous la dir. de E. Lavisse. T. 3. Paris, 1901; Innocent III. 6 vols. Paris, 1904—1907 (рус. пер.: Иннокентий и альбигойский крестовый поход. СПб., 2003); La societe francaise au temps de Philippe Auguste. Paris, 1909 (рус. пер.: Французское общество времен Филиппа Августа. СПб., 1999).

Лит .: Imbart de La Tour P. Achille Luchaire // Revue des Deux Mondes. T. 52 (1909). С. К. Цатурова.