ЛЮРСА ЖАН

ЛЮРСА (Lurçat) ЖАН - французский жи­во­пи­сец , гра­фик, мас­тер де­ко­ра­тив­но­го исккусства, член французской Ака­де­мии изящ­ных ис­кус­ств (1964).

Брат А. Люр­са . Учил­ся у В. Пру­ве в Нан­си; в 1912 году пе­ре­ехал в Па­риж , где обу­чал­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кус­ств и в ака­де­мии Ф. Ко­ла­рос­си у Б. Но­де­на. В 1914 году по­шёл доб­ро­воль­цем на фронт; по­сле ра­не­ния вско­ре был де­мо­би­ли­зо­ван. Ран­ние жи­во­пис­ные про­из­ве­де­ния соз­да­ны под влия­ни­ем Ж. Бра­ка и А. Ма­тис­са ; в 1920-е годы ис­пы­тал воз­дей­ст­вие сюр­реа­лиз­ма («Па­лач», 1926, Му­зей Ж. Люр­са, Ан­же). В 1920-1930-х годы пу­те­ше­ст­во­вал по стра­нам Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка, по­се­тил Си­ци­лию, Ис­па­нию, Гре­цию, Тур­цию, Ма­рок­ко, СССР (в 1934 году) и США.

В 1916-1917 годы впер­вые об­ра­тил­ся к соз­да­нию кар­то­нов для го­бе­ле­нов («Ве­чер в Гра­на­де»), ко­то­рые вы­тка­ла его мать; в 1920-1924 годы они ис­пол­ня­лись в мас­тер­ской Hennebert в Ту­ло­не. Стре­мясь воз­ро­дить искусство французского ков­ро­тка­че­ст­ва, изу­чал се­рию шпа­лер «Ан­жер­ский Апо­ка­лип­сис» (2-я половина XIV века) в му­зее зам­ка в Ан­же. В 1936 году по­лу­чил пер­вый за­каз от па­риж­ской го­бе­ле­но­вой ма­ну­фак­ту­ры («Ил­лю­зии Ика­ра»). В со­дру­же­ст­ве с тка­чом Ф. Та­ба­ром на ма­ну­фак­ту­ре в Обюс­со­не ис­пол­не­ны мно­го­числ. шпа­ле­ры по кар­то­нам Люрсы, от­час­ти с при­ме­не­ни­ем средневековой тех­ни­ки руч­но­го тка­че­ст­ва: се­рия «Вре­ме­на го­да» (1939), «Зем­ля» (1943), «Че­ло­век» (1946), «Рек­рут ста де­ре­вень» (1947), «Сад по­этов» (1955), се­рия «Песнь ми­ра» (1957-1966, Му­ни­ци­па­ли­тет, Ан­же), «По­ко­ре­ние кос­мо­са» (1960), «Че­ты­ре сти­хии» (1961) и др. В ков­рах Люрсы, с их кон­тра­стом яр­ко сияю­щих и при­глу­шён­ных кра­сок, рас­ти­тель­ные фор­мы, изо­бра­же­ния жи­вот­ных, ге­раль­дические зна­ки спле­та­ют­ся в изо­щрён­ные, при­чуд­ли­вые ор­на­мен­таль­ные ком­по­зи­ции (см. иллюстрации к статье Де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное ис­кус­ст­во). Из­вес­тен так­же как книж­ный ил­лю­ст­ра­тор (ри­сун­ки к из­да­ни­ям собств. сти­хо­тво­ре­ний), ке­ра­мист и сце­но­граф. Ав­тор не­сколь­ких книг об ис­то­рии и тех­ни­ке искусства шпа­лер от сред­них ве­ков до на­ших дней.