ЛЮРСА ЖАН
ЛЮРСА (Lurçat) ЖАН - французский живописец, график, мастер декоративного исккусства, член французской Академии изящных искусств (1964).
Брат А. Люрса. Учился у В. Пруве в Нанси; в 1912 году переехал в Париж, где обучался в Школе изящных искусств и в академии Ф. Коларосси у Б. Нодена. В 1914 году пошёл добровольцем на фронт; после ранения вскоре был демобилизован. Ранние живописные произведения созданы под влиянием Ж. Брака и А. Матисса; в 1920-е годы испытал воздействие сюрреализма («Палач», 1926, Музей Ж. Люрса, Анже). В 1920-1930-х годы путешествовал по странам Ближнего и Среднего Востока, посетил Сицилию, Испанию, Грецию, Турцию, Марокко, СССР (в 1934 году) и США.
В 1916-1917 годы впервые обратился к созданию картонов для гобеленов («Вечер в Гранаде»), которые выткала его мать; в 1920-1924 годы они исполнялись в мастерской Hennebert в Тулоне. Стремясь возродить искусство французского ковроткачества, изучал серию шпалер «Анжерский Апокалипсис» (2-я половина XIV века) в музее замка в Анже. В 1936 году получил первый заказ от парижской гобеленовой мануфактуры («Иллюзии Икара»). В содружестве с ткачом Ф. Табаром на мануфактуре в Обюссоне исполнены многочисл. шпалеры по картонам Люрсы, отчасти с применением средневековой техники ручного ткачества: серия «Времена года» (1939), «Земля» (1943), «Человек» (1946), «Рекрут ста деревень» (1947), «Сад поэтов» (1955), серия «Песнь мира» (1957-1966, Муниципалитет, Анже), «Покорение космоса» (1960), «Четыре стихии» (1961) и др. В коврах Люрсы, с их контрастом ярко сияющих и приглушённых красок, растительные формы, изображения животных, геральдические знаки сплетаются в изощрённые, причудливые орнаментальные композиции (см. иллюстрации к статье Декоративно-прикладное искусство). Известен также как книжный иллюстратор (рисунки к изданиям собств. стихотворений), керамист и сценограф. Автор нескольких книг об истории и технике искусства шпалер от средних веков до наших дней.