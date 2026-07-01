ЛЮРСА АНДРЕ

ЛЮРСА (Lurçat) АНДРЕ (Ан­д­ре Эмиль Люсь­ен) - французский ар­хи­тек­тор, член Ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры в Па­ри­же (1939).

Брат Ж. Люр­са . С 1911 года учил­ся у В. Пру­ве в Нан­си, с 1913 года - в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же. Пер­вый реа­ли­зо­ван­ный про­ект Люрсы (8 до­мов ху­дож­ни­ков в ком­плек­се Вил­лы Сё­ра в Па­ри­же, 1924-1926) вы­дер­жан в рус­ле ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля. В 1926 году ор­га­ни­зо­вал ар­хитектурный от­дел вы­став­ки «Ме­ж­ду­народная ар­хи­тек­ту­ра» Ко­ми­те­та «Нан­си - Па­риж», в рам­ках ко­то­рой во Фран­ции впер­вые бы­ла по­ка­за­на ар­хи­тек­ту­ра Бау­хау­за. Член Ме­ж­ду­народного кон­грес­са современной ар­хи­тек­ту­ры (CIAM) с мо­мен­та его ос­но­ва­ния в 1928 году. В 1929 году опуб­ли­ко­вал труд «Ар­хи­тек­ту­ра» («Ar­chitecture»), где вы­сту­пил с по­зи­ций «уме­рен­но­го» мо­дер­низ­ма (в по­ле­ми­ке с Ле Кор­бю­зье ). По­стро­ил гос­ти­ни­цу для ху­дож­ни­ков «Отель Нор-Сюд» (1929) в Каль­ви на острове Кор­си­ка, школь­ный ком­плекс им. К. Мар­кса в Виль­жюи­фе (1931-1933) и блок из 4 до­мов в по­сёл­ке австрийского Вер­кбун­да в Ве­не (1932). В 1934-1937 годы жил в СССР, где раз­ра­ба­ты­вал про­ек­ты жи­лых зда­ний, боль­ниц и пр. (не реа­ли­зо­ва­ны).

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны Люрса был чле­ном французского Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния, за­тем за­ни­мал­ся ре­кон­ст­рук­ци­ей по­стра­дав­ших от во­енных дей­ст­вий го­ро­дов. Для па­риж­ско­го рай­она Сен-Де­ни раз­ра­бо­тал про­ек­ты жи­лых мас­си­вов, двор­ца спор­та, школ (с 1945 года). В Мо­бё­же Люрса воз­вёл жи­лые рай­оны и объ­ек­ты ин­фра­струк­ту­ры (с 1945 года), церковь Сен-Пьер-э-Сен- Поль (1955-1958; мо­заи­ки на фа­са­де по кар­то­нам Ж. Люр­са), при этом учи­ты­вал сло­жив­шую­ся гра­до­стро­ительную си­туа­цию и со­хра­нял ис­то­рические па­мят­ни­ки (ос­тат­ки ук­ре­п­ле­ний С. Ле Претр де Во­ба­на). В Блан-Ме­ни­ле Люрса по­стро­ил жи­лые мас­си­вы, боль­ни­цы, шко­лы (с 1950 года), а так­же кры­тый ры­нок (1959), Ра­ту­шу (1965-1967) и спорт­ком­плекс (1967).

Сочинения:

Projects et réalisations. P., 1929;

For­mes, composition et lois d’harmonie: Éléments d’une science de l’esthétique architecturale. P., 1953–1957. Vol. 1–5;

Œuvres récentes. P., 1961.