ЛЮРСА АНДРЕ
ЛЮРСА (Lurçat) АНДРЕ (Андре Эмиль Люсьен) - французский архитектор, член Академии архитектуры в Париже (1939).
Брат Ж. Люрса. С 1911 года учился у В. Пруве в Нанси, с 1913 года - в Школе изящных искусств в Париже. Первый реализованный проект Люрсы (8 домов художников в комплексе Виллы Сёра в Париже, 1924-1926) выдержан в русле интернационального стиля. В 1926 году организовал архитектурный отдел выставки «Международная архитектура» Комитета «Нанси - Париж», в рамках которой во Франции впервые была показана архитектура Баухауза. Член Международного конгресса современной архитектуры (CIAM) с момента его основания в 1928 году. В 1929 году опубликовал труд «Архитектура» («Architecture»), где выступил с позиций «умеренного» модернизма (в полемике с Ле Корбюзье). Построил гостиницу для художников «Отель Нор-Сюд» (1929) в Кальви на острове Корсика, школьный комплекс им. К. Маркса в Вильжюифе (1931-1933) и блок из 4 домов в посёлке австрийского Веркбунда в Вене (1932). В 1934-1937 годы жил в СССР, где разрабатывал проекты жилых зданий, больниц и пр. (не реализованы).
Во время 2-й мировой войны Люрса был членом французского Движения Сопротивления, затем занимался реконструкцией пострадавших от военных действий городов. Для парижского района Сен-Дени разработал проекты жилых массивов, дворца спорта, школ (с 1945 года). В Мобёже Люрса возвёл жилые районы и объекты инфраструктуры (с 1945 года), церковь Сен-Пьер-э-Сен- Поль (1955-1958; мозаики на фасаде по картонам Ж. Люрса), при этом учитывал сложившуюся градостроительную ситуацию и сохранял исторические памятники (остатки укреплений С. Ле Претр де Вобана). В Блан-Мениле Люрса построил жилые массивы, больницы, школы (с 1950 года), а также крытый рынок (1959), Ратушу (1965-1967) и спорткомплекс (1967).
Сочинения:
Projects et réalisations. P., 1929;
Formes, composition et lois d’harmonie: Éléments d’une science de l’esthétique architecturale. P., 1953–1957. Vol. 1–5;
Œuvres récentes. P., 1961.