ЛЮМЬЕР ЛУИ

ЛЮМЬЕР (Lumière) ЛУИ - изо­бре­та­тель ки­не­ма­то­гра­фа, ос­но­во­по­лож­ник французского ки­но­про­из­вод­ст­ва и ки­но­ре­жис­су­ры.

В Лио­не окон­чил тех­ническую шко­лу и ра­бо­тал на фаб­ри­ке фо­то­пла­стин, при­над­ле­жав­шей его от­цу. Изо­брёл пла­сти­ны, по­кры­тые со­еди­не­ни­ем бро­ма с же­ла­ти­ном, что спо­соб­ст­во­ва­ло про­цве­та­нию се­мей­но­го де­ла. По­зна­ко­мив­шись с «ки­не­то­ско­пом» Т. А. Эди­со­на, Люмьер за­ин­те­ре­со­вал­ся про­бле­мой све­то­вой про­ек­ции «дви­жу­щих­ся фо­то­гра­фий» и вме­сте с бра­том Огю­стом Люмь­е­ром (19.10.1862, Бе­зан­сон - 10.4.1954, Ли­он) ра­бо­тал над изо­бре­те­ни­ем собственного про­ек­то­ра. В 1894 году скон­ст­руи­ро­ва­на пер­вая ки­но­ка­ме­ра, а за­тем - ап­па­рат, спо­соб­ный сни­мать, раз­мно­жать ко­пии и де­мон­ст­ри­ро­вать сня­тое. Он был за­па­тен­то­ван в 1895 году и по­лу­чил название «си­не­ма­то­граф». Пер­вый пуб­лич­ный плат­ный се­анс со­сто­ял­ся в Па­ри­же в под­ва­ле «Гран ка­фе» на буль­ва­ре Ка­пу­ци­нок 28.12.1895 года. Люмьер ор­га­ни­зо­вал се­рий­ный вы­пуск ап­па­ра­тов, про­изводство ки­но­плён­ки и съём­ку филь­мов. Пер­вая «про­грам­ма Люмь­е­ра» вклю­ча­ла сце­ны, сня­тые с на­ту­ры: «Вы­ход ра­бо­чих с за­во­да Люмь­ер», «При­бы­тие по­ез­да на во­кзал Ла Сьо­та», «Раз­ру­ше­ние сте­ны» и т. п., а так­же ко­мическую сцен­ку «По­ли­тый по­ли­валь­щик». В по­сле­дую­щие го­ды Люмьер ра­зо­слал по все­му ми­ру сво­их опе­ра­то­ров - «охот­ни­ков за кад­ра­ми». Вы­пус­тил около 1,5 тысяч филь­мов про­дол­жи­тель­но­стью 1-2 мин: в основном ре­пор­та­жи, ви­до­вые филь­мы, иг­ро­вые сцен­ки с про­стым дей­ст­ви­ем, ино­гда на литературный сю­жет («Фа­уст и Ме­фи­сто­фель», «Си­няя бо­ро­да») или на «ис­то­рический сю­жет» («На­по­ле­он и ча­со­вой», «Смерть Ма­ра­та» и т. п.). Не вы­дер­жав кон­ку­рен­ции с другими фир­ма­ми, Люмьер в 1898 году пре­кра­тил мас­со­вый вы­пуск филь­мов и про­дол­жал за­ни­мать­ся толь­ко промышленным про­изводством ки­но­ап­па­ра­тов, ки­но- и фо­то­плён­ки. В 1900 году во вре­мя Все­мир­ной вы­став­ки в Па­ри­же де­мон­ст­ри­ро­вал свои филь­мы на боль­шом (20 м) эк­ра­не, ис­поль­зуя 75-мил­ли­мет­ро­вую плён­ку. Экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал так­же в об­лас­ти цвет­но­го кино, сте­рео­ки­но и т. п. Во Фран­ции с 1996 года еже­год­но при­су­ж­да­ет­ся премия име­ни Люмь­е­ра за луч­ший фран­цуз­ский или фран­коя­зыч­ный фильм.