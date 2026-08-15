ЛЮМЬЕР ЛУИ
ЛЮМЬЕР (Lumière) ЛУИ - изобретатель кинематографа, основоположник французского кинопроизводства и кинорежиссуры.
В Лионе окончил техническую школу и работал на фабрике фотопластин, принадлежавшей его отцу. Изобрёл пластины, покрытые соединением брома с желатином, что способствовало процветанию семейного дела. Познакомившись с «кинетоскопом» Т. А. Эдисона, Люмьер заинтересовался проблемой световой проекции «движущихся фотографий» и вместе с братом Огюстом Люмьером (19.10.1862, Безансон - 10.4.1954, Лион) работал над изобретением собственного проектора. В 1894 году сконструирована первая кинокамера, а затем - аппарат, способный снимать, размножать копии и демонстрировать снятое. Он был запатентован в 1895 году и получил название «синематограф». Первый публичный платный сеанс состоялся в Париже в подвале «Гран кафе» на бульваре Капуцинок 28.12.1895 года. Люмьер организовал серийный выпуск аппаратов, производство киноплёнки и съёмку фильмов. Первая «программа Люмьера» включала сцены, снятые с натуры: «Выход рабочих с завода Люмьер», «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота», «Разрушение стены» и т. п., а также комическую сценку «Политый поливальщик». В последующие годы Люмьер разослал по всему миру своих операторов - «охотников за кадрами». Выпустил около 1,5 тысяч фильмов продолжительностью 1-2 мин: в основном репортажи, видовые фильмы, игровые сценки с простым действием, иногда на литературный сюжет («Фауст и Мефистофель», «Синяя борода») или на «исторический сюжет» («Наполеон и часовой», «Смерть Марата» и т. п.). Не выдержав конкуренции с другими фирмами, Люмьер в 1898 году прекратил массовый выпуск фильмов и продолжал заниматься только промышленным производством киноаппаратов, кино- и фотоплёнки. В 1900 году во время Всемирной выставки в Париже демонстрировал свои фильмы на большом (20 м) экране, используя 75-миллиметровую плёнку. Экспериментировал также в области цветного кино, стереокино и т. п. Во Франции с 1996 года ежегодно присуждается премия имени Люмьера за лучший французский или франкоязычный фильм.