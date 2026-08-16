ЛЮЛИХЭ

ЛЮЛИХЭ - ар­хео­ло­гический ком­плекс у современного поселка Лю­ли­хэ в Фан­шань, в при­го­род­ном рай­оне Пе­ки­на (Ки­тай), свя­зан­ный в основном со сто­ли­цей княжества Янь (удель­но­го княжества в государстве Западный Чжоу).

От­крыт У. Лян­ца­ем в 1945 году; по­сле об­сле­до­ва­ния в 1962 году об­ра­зо­ван осо­бый Лю­ли­хэ­ский ар­хео­ло­гич. от­ряд, ко­то­рый про­вёл ши­ро­ко­мас­штаб­ные рас­коп­ки в 1973-1977, 1981-1986, 1995-1997 годы.

Пря­мо­уголь­ное го­ро­ди­ще (вы­яв­лен­ные раз­ме­ры стен: 300, 829, 300 м) в ос­нов­ном от­но­сят к пе­рио­ду Западный Чжоу (с конца XI века или начала X века до н. э.), име­ет сте­ны тол­щи­ной около 10 м из ут­рам­бо­ван­ной зем­ли (тол­щи­на 1 слоя 3-5 см), ров, во­до­сток, вы­ло­жен­ный галь­кой. Рас­ко­па­но около 80 хо­зяйственных ям и зем­ля­ные фун­да­мен­ты строе­ний пе­рио­да Западный Чжоу, ос­тат­ки зда­ния пе­рио­да Чжань­го (середина V - конец III века до н. э.). Сре­ди на­хо­док - га­да­тель­ные кос­ти с над­пи­ся­ми (в т. ч. пе­рио­да строи­тель­ст­ва), по­лу­ци­лин­д­рическая че­ре­пи­ца, по­ка­за­тель­ная для двор­цов зна­ти, ке­ра­мические фор­мы для ли­тья из брон­зы и другие сви­де­тель­ст­ва сто­лич­но­го ста­ту­са го­ро­да. Близ юго-западного уг­ла го­ро­ди­ща рас­ко­па­но 2 мо­ги­лы куль­ту­ры ниж­не­го слоя Сяц­зя­дянь (сре­ди на­хо­док - ке­ра­мические три­по­ды с ци­лин­д­рическим ту­ло­вом и по­лы­ми нож­ка­ми, брон­зо­вые коль­ца, серь­ги; не позд­нее XIII-XII века до н. э.). К вос­то­ку от го­ро­ди­ща - об­шир­ный син­хрон­ный ему грун­то­вый нек­ро­поль. Рас­ко­па­но около 290 мо­гил, пря­мо­уголь­ных в пла­не, ино­гда с ус­ту­пом. Пре­об­ла­да­ют оди­ноч­ные тру­по­по­ло­же­ния, вы­тя­ну­тые на спи­не, ред­ко - скор­чен­ные на бо­ку, го­ло­вой ори­ен­ти­ро­ва­ны в пре­де­лах северного сек­то­ра. Внут­ри ма­лых мо­гил (около 2,5×1,2 м) не­ред­ко на­хо­дит­ся до­ща­тый гроб; в сред­них мо­ги­лах (около 3,5: 2 м) он по­ме­щал­ся в сар­ко­фаг (ред­ко - двой­ной) из до­сок; боль­шие мо­ги­лы (до 7,7×5,4 м) име­ли ко­ри­до­ры-дро­мо­сы, со­пог­ре­бе­ния (че­ло­ве­че­ские жерт­вы). Про­сле­же­но бо­лее 20 за­хо­ро­не­ний ко­лес­ниц и ло­ша­дей, эти за­хо­ро­не­ния рас­по­ло­же­ны к се­ве­ру от основной мо­ги­лы; обыч­но 1 ко­лес­ни­ца, как пра­ви­ло, це­лая, с па­рой или чет­вёр­кой ло­ша­дей в убо­ре; наиболь­шее количество - 42 ло­ша­ди - в за­хо­ро­не­нии М1100, свер­ху на них по­ме­ще­ны не ме­нее 14 ра­зо­бран­ных ко­лес­ниц. Сре­ди на­хо­док - мно­го­численные брон­зо­вые ри­ту­аль­ные тре­нож­ни­ки, «чай­ни­ки», в т. ч. по­кры­тые над­пи­ся­ми, мас­ки; клев­цы, тре­зуб­цы, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, за­щит­ные на­клад­ки и пла­сти­ны, шлем, ум­бо­ны щи­тов (не­ко­то­рые ве­щи ри­ту­аль­но ис­пор­че­ны); кон­ские уди­ла, пса­лии, на­лоб­ни­ки, за­стёж­ки, на­клад­ки на уз­ду; де­та­ли ко­лес­ниц. Ке­ра­ми­ка ти­пич­на для ран­не­го Чжоу (три­по­ды со сплош­ны­ми и по­лы­ми нож­ка­ми, ба­ноч­ные со­су­ды для зер­на, ча­ши с вы­со­кой нож­кой, крын­ки на под­до­не); есть из­де­лия из фар­фо­ра; вы­де­ля­ет­ся оби­лие ла­ко­вых со­су­дов с рез­ным узо­ром, час­то с ап­пли­ка­ци­ей зо­ло­той фоль­гой и встав­ка­ми из пер­ла­мут­ра и би­рю­зы. Под­вес­ки, серь­ги, бу­сы, гре­бень из неф­ри­та, ага­та, ра­ко­вин, сло­но­вой кос­ти.

Бла­го­да­ря над­пи­сям, ра­дио­уг­ле­род­ным да­там и др. ус­та­нов­ле­но, что мо­гиль­ник и го­ро­ди­ще свя­за­ны с 1-й сто­ли­цей княжества Янь на про­тя­же­нии все­го пе­рио­да Западного Чжоу (конец XI - середина VIII века до н. э.). Са­мая боль­шая мо­ги­ла (М1193, с 4 дро­мо­са­ми) при­над­ле­жа­ла пер­во­му янь­ско­му пра­ви­те­лю Кэ, ко­то­рый по­лу­чил ин­ве­сти­ту­ру и ти­тул «хоу» че­рез Тай-бао (он же Чжао-гун Ши, спод­виж­ник пер­вых чжоу­ских ца­рей У-ва­на и Чэн-ва­на). По­сколь­ку сам Чжао-гун, по­лу­чив­ший удел в Янь, не смог ос­та­вить вы­со­кий пост в чжоу­ской сто­ли­це, он на­пра­вил ту­да од­но­го из сво­их по­том­ков. В над­пи­си на тре­нож­ни­ке «Цзинь-дин» (мо­ги­ла М253) ска­за­но, что янь­ский хоу по­сы­лал сво­его чи­нов­ни­ка Цзи­ня в государственный центр чжо­ус­цев Цзун­чжоу (Фэн­хао), что­бы при­нес­ти жерт­вы ду­ху Тай-бао, ко­то­рый по­чи­тал­ся как ос­но­ва­тель ме­ст­ной ди­на­стии. В над­пи­си на со­су­де «Цзюй- дин» (мо­ги­ла М251) со­об­ща­ет­ся о том, что янь­ский хоу ода­рил ра­ко­ви­на­ми (вы­пол­ня­ли роль де­нег) под­чи­нён­но­го ему ари­сто­кра­та Цзюя, но­сив­ше­го ти­тул «бо». Эти ма­те­риа­лы, чёт­кое со­от­вет­ст­вие бо­гат­ст­ва мо­ги­лы ти­пу по­гре­баль­ных со­ору­же­ний и другие фак­ты сви­де­тель­ст­ву­ют об ие­рар­хической струк­ту­ре вла­сти в чжоу­ских уде­лах. В со­ста­ве мо­гиль­ни­ка вы­де­ля­ет­ся сек­тор, где пред­по­ло­жи­тель­но хо­ро­ни­ли вы­ход­цев из государства Инь, на­силь­но пе­ре­се­лён­ных на се­вер по­бе­ди­те­ля­ми-чжо­ус­ца­ми; но не ис­клю­че­но, что инь­цы на­ча­ли ос­ваи­вать этот рай­он рань­ше (на по­се­ле­нии Люц­зя­дянь, в 300 м от мо­гиль­ни­ка Люлихэ, най­де­на ке­ра­ми­ка позд­не­го Инь, XII-XI века до н. э.). Сре­ди ке­ра­ми­ки Люлихэ пред­став­ле­ны и со­су­ды ме­ст­ной куль­ту­ры Вэй­фан-3, ко­то­рую мно­гие китайские учё­ные свя­зы­ва­ют с на­ро­дом ту­фан, час­то упо­ми­нае­мым в инь­ских га­да­тель­ных над­пи­сях. Таким обрязом, куль­ту­ра княжества Янь скла­ды­ва­лась за счёт взаи­мо­дей­ст­вия ран­не­чжоу­ских, позд­не­инь­ских и ме­ст­ных (вэй­фан­ских) ком­по­нен­тов.

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