ЛЮЛИХЭ
ЛЮЛИХЭ - археологический комплекс у современного поселка Люлихэ в Фаншань, в пригородном районе Пекина (Китай), связанный в основном со столицей княжества Янь (удельного княжества в государстве Западный Чжоу).
Открыт У. Лянцаем в 1945 году; после обследования в 1962 году образован особый Люлихэский археологич. отряд, который провёл широкомасштабные раскопки в 1973-1977, 1981-1986, 1995-1997 годы.
Прямоугольное городище (выявленные размеры стен: 300, 829, 300 м) в основном относят к периоду Западный Чжоу (с конца XI века или начала X века до н. э.), имеет стены толщиной около 10 м из утрамбованной земли (толщина 1 слоя 3-5 см), ров, водосток, выложенный галькой. Раскопано около 80 хозяйственных ям и земляные фундаменты строений периода Западный Чжоу, остатки здания периода Чжаньго (середина V - конец III века до н. э.). Среди находок - гадательные кости с надписями (в т. ч. периода строительства), полуцилиндрическая черепица, показательная для дворцов знати, керамические формы для литья из бронзы и другие свидетельства столичного статуса города. Близ юго-западного угла городища раскопано 2 могилы культуры нижнего слоя Сяцзядянь (среди находок - керамические триподы с цилиндрическим туловом и полыми ножками, бронзовые кольца, серьги; не позднее XIII-XII века до н. э.). К востоку от городища - обширный синхронный ему грунтовый некрополь. Раскопано около 290 могил, прямоугольных в плане, иногда с уступом. Преобладают одиночные трупоположения, вытянутые на спине, редко - скорченные на боку, головой ориентированы в пределах северного сектора. Внутри малых могил (около 2,5×1,2 м) нередко находится дощатый гроб; в средних могилах (около 3,5: 2 м) он помещался в саркофаг (редко - двойной) из досок; большие могилы (до 7,7×5,4 м) имели коридоры-дромосы, сопогребения (человеческие жертвы). Прослежено более 20 захоронений колесниц и лошадей, эти захоронения расположены к северу от основной могилы; обычно 1 колесница, как правило, целая, с парой или четвёркой лошадей в уборе; наибольшее количество - 42 лошади - в захоронении М1100, сверху на них помещены не менее 14 разобранных колесниц. Среди находок - многочисленные бронзовые ритуальные треножники, «чайники», в т. ч. покрытые надписями, маски; клевцы, трезубцы, наконечники копий и стрел, защитные накладки и пластины, шлем, умбоны щитов (некоторые вещи ритуально испорчены); конские удила, псалии, налобники, застёжки, накладки на узду; детали колесниц. Керамика типична для раннего Чжоу (триподы со сплошными и полыми ножками, баночные сосуды для зерна, чаши с высокой ножкой, крынки на поддоне); есть изделия из фарфора; выделяется обилие лаковых сосудов с резным узором, часто с аппликацией золотой фольгой и вставками из перламутра и бирюзы. Подвески, серьги, бусы, гребень из нефрита, агата, раковин, слоновой кости.
Благодаря надписям, радиоуглеродным датам и др. установлено, что могильник и городище связаны с 1-й столицей княжества Янь на протяжении всего периода Западного Чжоу (конец XI - середина VIII века до н. э.). Самая большая могила (М1193, с 4 дромосами) принадлежала первому яньскому правителю Кэ, который получил инвеституру и титул «хоу» через Тай-бао (он же Чжао-гун Ши, сподвижник первых чжоуских царей У-вана и Чэн-вана). Поскольку сам Чжао-гун, получивший удел в Янь, не смог оставить высокий пост в чжоуской столице, он направил туда одного из своих потомков. В надписи на треножнике «Цзинь-дин» (могила М253) сказано, что яньский хоу посылал своего чиновника Цзиня в государственный центр чжоусцев Цзунчжоу (Фэнхао), чтобы принести жертвы духу Тай-бао, который почитался как основатель местной династии. В надписи на сосуде «Цзюй- дин» (могила М251) сообщается о том, что яньский хоу одарил раковинами (выполняли роль денег) подчинённого ему аристократа Цзюя, носившего титул «бо». Эти материалы, чёткое соответствие богатства могилы типу погребальных сооружений и другие факты свидетельствуют об иерархической структуре власти в чжоуских уделах. В составе могильника выделяется сектор, где предположительно хоронили выходцев из государства Инь, насильно переселённых на север победителями-чжоусцами; но не исключено, что иньцы начали осваивать этот район раньше (на поселении Люцзядянь, в 300 м от могильника Люлихэ, найдена керамика позднего Инь, XII-XI века до н. э.). Среди керамики Люлихэ представлены и сосуды местной культуры Вэйфан-3, которую многие китайские учёные связывают с народом туфан, часто упоминаемым в иньских гадательных надписях. Таким обрязом, культура княжества Янь складывалась за счёт взаимодействия раннечжоуских, позднеиньских и местных (вэйфанских) компонентов.
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