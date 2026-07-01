ЛЮКСЁЙ
ЛЮКСЁЙ - бывшее аббатство во имя апостола Петра, один из старейших монастырей Бургундии.
(франц. Luxeuil, лат. Luxovium),
Расположен у подножия гор Вогезы, на территории современной Франции (департемент Верхняя Сона).
Основан около 591 года ирландским монахом-миссионером св. Колумбаном на месте галло- римского поселения, разрушенного гуннами в 451 году. Вскоре стал религиозным и культурным центром региона. В начале VII века Колумбан покинул Люксёй из-за конфликта с бургундским клиром и королём Теодорихом II (596-612), должность настоятеля занял руководитель монастырской школы св. Евстасий. Первоначально в Люксёе действовал устав, восходивший к ирландской монашеской традиции с добавлением некоторых положений устава св. Бенедикта Нурсийского (регулярные выборы аббата, отношения настоятеля с братией, обязанности должностных лиц и др.). Ко 2-й половине VII века бенедиктинский устав постепенно вытеснил островные традиции.
Монахи Люксёя сыграли значительную роль в распространении христианства в Бургундии и других областях Западной Европы. Ими было основано не менее 60 монастырей, в т. ч. аббатства Боббио, Сен-Валери (Нормандия) и Ремирмон (Лотарингия). В Люксёе подвизались святые Вандрегизил и Филиберт, основатели монастырей Фонтенель и Жюмьеж в Нормандии. В VII веке при поддержке королевы Батхильды, супруги короля Нейстрии и Бургундии Хлотаря II, принятый в Люксёе чин мессы был утверждён в крупнейших соборах королевства (Сен-Дени, Суасон, Орлеан, Тур, Париж и др.).
При Колумбане в Люксёе был образован скрипторий, быстро ставший одним из ведущих в Западной Европе. На основе люксёйского заострённого минускула в XI-XII веках развилось готическое письмо.
Люксёй неоднократно подвергался нападениям. В 731 году монастырь и небольшое поселение, возникшее у его стен, были разорены сарацинами. Большинство братьев погибли, но выжившие быстро восстановили обитель. В IX веке местность неоднократно грабили норманны, однако каждый раз монастырь отстраивался. Активное участие в этом принимали представители правящей династии Каролингов. В частности, при Людовике Благочестивом была возведена новая церковь и перестроены многие здания.
В 1478году аббатство получило статус комменды, что привело к длительному периоду упадка. Новый период расцвета Люксёя начался после его присоединения в 1634году к бенедиктинской Конгрегации св. Вана. В ходе Французской революции XVIII века монастырь был закрыт (1790) и подвергся разграблению, б. ч. построек была разрушена.