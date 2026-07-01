ЛЮКСЁЙ

ЛЮКСЁЙ - бывшее аб­бат­ст­во во имя апостола Пет­ра, один из ста­рей­ших мо­на­сты­рей Бур­гун­дии.

(франц. Luxeuil, лат. Luxo­vium),

Рас­по­ло­жен у под­но­жия гор Во­ге­зы, на тер­ри­то­рии современной Фран­ции (департемент Верх­няя Со­на).

Ос­но­ван около 591 года ирландским мо­на­хом-мис­сио­не­ром св. Ко­лум­ба­ном на мес­те гал­ло- римского по­се­ле­ния, раз­ру­шен­но­го гун­на­ми в 451 году. Вско­ре стал ре­лигиозным и куль­тур­ным цен­тром ре­гио­на. В начале VII века Ко­лум­бан по­ки­нул Люксёй из-за кон­флик­та с бур­гунд­ским кли­ром и ко­ро­лём Тео­до­ри­хом II (596-612), долж­ность на­стоя­те­ля за­нял ру­ко­во­ди­тель мо­на­стыр­ской шко­лы св. Ев­ста­сий. Пер­во­на­чаль­но в Люксёе дей­ст­во­вал ус­тав, вос­хо­див­ший к ирландской мо­на­ше­ской тра­ди­ции с до­бав­лени­ем не­ко­то­рых по­ло­же­н­ий ус­та­ва св. Бе­не­дик­та Нур­сий­ско­го (ре­гу­ляр­ные вы­бо­ры аб­ба­та, от­но­ше­ния на­стоя­те­ля с бра­ти­ей, обя­зан­но­сти долж­но­ст­ных лиц и др.). Ко 2-й половине VII века бе­не­дик­тин­ский ус­тав по­сте­пен­но вы­тес­нил ост­ров­ные тра­ди­ции.

Мо­на­хи Люксёя сыг­ра­ли зна­чительную роль в рас­про­стра­не­нии хри­сти­ан­ст­ва в Бур­гун­дии и других об­лас­тях Западной Ев­ро­пы. Ими бы­ло ос­но­ва­но не ме­нее 60 мо­на­сты­рей, в т. ч. аб­бат­ст­ва Боб­био, Сен-Ва­ле­ри (Нор­ман­дия) и Ре­мир­мон (Ло­та­рин­гия). В Люксёе под­ви­за­лись свя­тые Ван­д­ре­ги­зил и Фи­ли­берт, ос­но­ва­те­ли мо­на­сты­рей Фон­те­нель и Жюмь­еж в Нор­ман­дии . В VII веке при под­держ­ке ко­ро­ле­вы Бат­хиль­ды, суп­ру­ги ко­ро­ля Ней­стрии и Бур­гун­дии Хло­та­ря II , при­ня­тый в Люксёе чин мес­сы был ут­вер­ждён в круп­ней­ших со­бо­рах ко­ро­лев­ст­ва (Сен-Де­ни, Суа­сон, Ор­ле­ан, Тур, Па­риж и др.).

При Ко­лум­ба­не в Люксёе был об­ра­зо­ван скрип­то­рий, бы­ст­ро став­ший од­ним из ве­ду­щих в Западной Ев­ро­пе. На ос­но­ве люк­сёй­ско­го за­ост­рён­но­го ми­ну­ску­ла в XI-XII веках раз­ви­лось го­ти­че­ское пись­мо.

Люксёй не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям. В 731 году мо­на­стырь и не­боль­шое по­се­ле­ние, воз­ник­шее у его стен, бы­ли ра­зо­ре­ны са­ра­ци­на­ми. Боль­шин­ст­во брать­ев по­гиб­ли, но вы­жив­шие бы­ст­ро вос­ста­но­ви­ли оби­тель. В IX веке ме­ст­ность не­од­но­крат­но гра­би­ли нор­ман­ны, од­на­ко каждый раз мо­на­стырь от­страи­вал­ся. Ак­тив­ное уча­стие в этом при­ни­ма­ли пред­ста­ви­те­ли пра­вя­щей ди­на­стии Ка­ро­лин­гов. В ча­ст­но­сти, при Лю­до­ви­ке Бла­го­чес­ти­вом бы­ла воз­ве­де­на но­вая цер­ковь и пе­ре­строе­ны многие зда­ния.

В 1478году аб­бат­ст­во по­лу­чи­ло ста­тус ком­мен­ды, что при­ве­ло к дли­тель­но­му пе­рио­ду упад­ка. Но­вый пе­ри­од рас­цве­та Люксёя на­чал­ся по­сле его при­сое­ди­не­ния в 1634году к бе­не­дик­тин­ской Кон­гре­га­ции св. Ва­на. В хо­де Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века мо­на­стырь был за­крыт (1790) и под­верг­ся раз­граб­ле­нию, б. ч. по­стро­ек бы­ла раз­ру­ше­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)