ЛЮКСЕМБУРЖЦЫ

ЛЮКСЕМБУРЖЦЫ (са­мо­на­зва­ние - Lët­zebuerger) - на­род, основное на­се­ле­ние Люк­сем­бур­га (280 тысяч человек; 2009, оцен­ка).

Жи­вут так­же на се­ве­ро-вос­то­ке Фран­ции (40 тысяч человек, в основном на се­ве­ре департамента Мо­зель), юго-вос­то­ке Бель­гии (30 тысяч человек, главным образом на юго-вос­то­ке провинции Люк­сем­бург) и за­па­де Гер­ма­нии (15 тысяч человек, в основном в ок­ре­ст­но­стях городе Бит­бург в зем­ле Рейн­ланд-Пфальц), а также в США (45,1 тысяч человек люк­сем­бург­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния - 2000, пе­ре­пись) и др. Го­во­рят на люк­сем­бург­ском язы­ке, а так­же на французском и немецких язы­ках. В основном ка­то­ли­ки, есть про­тес­тан­ты .

В I-м тысячелетии до н. э. тер­ри­то­рия Люк­сем­бур­га бы­ла за­се­ле­на кель­та­ми (в основном треверами), ко­то­рые бы­ли ро­ма­ни­зо­ва­ны в пер­вые ве­ка н. э. В III-V века на эту территорию проникают германцы (главным образом франки), ассимилировавшие предков Люксембуржцев к VIII веку Люксембуржцы сло­жи­лись в ус­ло­ви­ях фран­ко-немецкого дву­язы­чия. Формирование Люксембуржцев завершилось в середине XIX веке после вхождения романоязычного населения страны в состав Бельгии (1830).

Сохраняются старинные праздники. На городских яр­мар­ках, при­уро­чен­ных ко дню святого па­тро­на го­ро­да (кир­мес - от Kirch­messe, цер­ков­ная мес­са), тор­гу­ют из­де­лия­ми гон­ча­ров из Нос­пель­та, уст­раи­ва­ют гу­ля­нья, ка­ча­ют­ся на ка­че­лях и др.; осен­няя яр­мар­ка в Люк­сем­бур­ге (Шо­бер­мес­се) со­про­во­ж­да­ет­ся ше­ст­ви­ем пас­ту­хов (в тём­но-си­них блу­зах и ши­ро­ко­по­лых шля­пах), ко­то­рые ве­дут раз­ук­ра­шен­ных ба­ра­нов. В День св. Ни­ко­лая (6 декабря) про­цес­сия со ста­ту­ей свя­то­го вхо­дит в го­род (в Эх­тер­на­хе её под­во­зят на лод­ке). Вечером в 1-е вос­кре­се­нье Великого поста жгут ко­ст­ры на вер­ши­нах холмов, в цен­тре во­дру­жа­ют крест или шест, обвязанный соломой (бург). Другие ка­лен­дар­ные празд­ни­ки: ярмарка Эй­майс­хен (2-й день Пас­хи); про­цес­сии в честь Люк­сем­бург­ской Бо­го­ма­те­ри (5-е вос­кре­се­нье по­сле Пас­хи) и Ви­ан­ден­ской Бо­го­ма­те­ри (вос­кре­се­нье по­сле Ус­пе­ния); празд­ник дро­ка в Виль­це (втор­ник по­сле Трои­цы); тан­це­валь­ная про­цес­сия в честь св. Виллиброрда в Эх­тер­на­хе (втор­ник по­сле Трои­цы); пив­ные и вин­ные празд­ни­ки и др.

В кухне сочетаются германские и романские традиции. Тра­диционные блю­да - из кар­то­фе­ля, реч­ной ры­бы (фо­ре­ли, щу­ки), ра­ков, ля­гу­шачь­их ла­пок, ди­чи (за­я­чье ра­гу), коп­чё­ная сви­ни­на с бо­ба­ми, со­сис­ки и пе­чё­ноч­ные клёц­ки с ква­ше­ной ка­пус­той, за­лив­ной по­ро­сё­нок, за­пе­чён­ный сыр, пи­ро­ги с фрук­то­вой на­чин­кой (осо­бен­но со сли­ва­ми) и орехами; популярны ветчина и кровяные колбасы. На­пит­ки - пи­во, мо­зель­ские ви­на, на­лив­ка из слив.

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