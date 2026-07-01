ЛЮКСЕМБУРЖЦЫ
ЛЮКСЕМБУРЖЦЫ (самоназвание - Lëtzebuerger) - народ, основное население Люксембурга (280 тысяч человек; 2009, оценка).
Живут также на северо-востоке Франции (40 тысяч человек, в основном на севере департамента Мозель), юго-востоке Бельгии (30 тысяч человек, главным образом на юго-востоке провинции Люксембург) и западе Германии (15 тысяч человек, в основном в окрестностях городе Битбург в земле Рейнланд-Пфальц), а также в США (45,1 тысяч человек люксембургского происхождения - 2000, перепись) и др. Говорят на люксембургском языке, а также на французском и немецких языках. В основном католики, есть протестанты.
В I-м тысячелетии до н. э. территория Люксембурга была заселена кельтами (в основном треверами), которые были романизованы в первые века н. э. В III-V века на эту территорию проникают германцы (главным образом франки), ассимилировавшие предков Люксембуржцев к VIII веку Люксембуржцы сложились в условиях франко-немецкого двуязычия. Формирование Люксембуржцев завершилось в середине XIX веке после вхождения романоязычного населения страны в состав Бельгии (1830).
Сохраняются старинные праздники. На городских ярмарках, приуроченных ко дню святого патрона города (кирмес - от Kirchmesse, церковная месса), торгуют изделиями гончаров из Носпельта, устраивают гулянья, качаются на качелях и др.; осенняя ярмарка в Люксембурге (Шобермессе) сопровождается шествием пастухов (в тёмно-синих блузах и широкополых шляпах), которые ведут разукрашенных баранов. В День св. Николая (6 декабря) процессия со статуей святого входит в город (в Эхтернахе её подвозят на лодке). Вечером в 1-е воскресенье Великого поста жгут костры на вершинах холмов, в центре водружают крест или шест, обвязанный соломой (бург). Другие календарные праздники: ярмарка Эймайсхен (2-й день Пасхи); процессии в честь Люксембургской Богоматери (5-е воскресенье после Пасхи) и Вианденской Богоматери (воскресенье после Успения); праздник дрока в Вильце (вторник после Троицы); танцевальная процессия в честь св. Виллиброрда в Эхтернахе (вторник после Троицы); пивные и винные праздники и др.
В кухне сочетаются германские и романские традиции. Традиционные блюда - из картофеля, речной рыбы (форели, щуки), раков, лягушачьих лапок, дичи (заячье рагу), копчёная свинина с бобами, сосиски и печёночные клёцки с квашеной капустой, заливной поросёнок, запечённый сыр, пироги с фруктовой начинкой (особенно со сливами) и орехами; популярны ветчина и кровяные колбасы. Напитки - пиво, мозельские вина, наливка из слив.