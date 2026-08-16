ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ЯЗЫК
ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ЯЗЫК (летцебургиш) - язык люксембуржцев.
Один из официальных языков Великого герцогства Люксембург; согласно Закону о языках (1984), имеет статус национального языка. Распространён также в качестве языка бытового общения в приграничных районах Бельгии, Германии и Франции. Общее число говорящих около 400 тысяч человек (2011, оценка), в т. ч. в Люксембурге около 350 тысяч человек.
Относится к западной группе германских языков. По происхождению средненемецкий (западномозельско-франкский) диалект немецкого языка. На синхронном уровне Луксембургский язык не связан с ним отношениями диалект - литературный язык. Формы существования Люксембургского языка - 4 поддиалекта, объединяющих 22 местных говора, и общенациональный язык повседневного общения (койне), на котором создаётся художественная, специальная и учебная литература.
Люусембургский язык сохраняет много архаичных черт в звуковом облике; инновации относятся к области морфологии, словообразования, лексики. Вокализм имеет франкские, мозельские и собственно люксембургские черты. Среди общефранкских явлений - переход ̂a> ̂o (Sprooch ‘язык’, ср. нем. Sprache), понижение i>e (déck ‘толстый’, ср. нем. Dick), u>o (Hond ‘собака’, ср. нем. Hund), ü>ö (dënn ‘тонкий’, ср. нем. dünn). Мозельская черта - переход ie>éi (Bréif ‘письмо’, ср. нем. Brief). Люксембургская особенность - дифтонгизация ô>ue (uewen ‘вверху’, ср. нем. oben). Среди чередований гласных распространены исторические - умлаут и аблаут. Первый характерен для форм мн. ч. существительных: Kou ‘корова’ - Kéi ‘коровы’ (нем. Kuh - Kühe), второй - для глаголов: fléien ‘летать’ - fluch (претерит) - geflunn (причастие II). Ударение динамическое, обычно на 1-м слоге; интонация существенно отличается от немецкой.
Для консонантизма характерны позиционные изменения, например оглушение звонкого согласного в конце слова, а также в середине слова перед глухим согласным. В Люксембургском языке, как и во всей средненемецкой языковой области, не полностью осуществилось второе верхненемецкое передвижение согласных: Päerd ‘конь’ (нем. Pferd), et ‘оно’ (нем. es).
Люксембургский язык относится к аналитическим языкам с незначительным сохранением флексии. Т. к. существительное почти утратило падежные окончания, артикль - единственный показатель рода и падежа, тем более что род. п. утрачен, а вин. п. совместил функции именительного и винительного; например, den Dag имеет значение ‘день’ и ‘дня’. Широко используется дательный притяжательный падеж: dem Jhang säin Hond ‘собака Жана’. Мн. ч. существительных образуется с помощью умлаута (Kapp ‘голова’ – мн. ч. Käpp) либо суффиксов -en и -er: Diren ‘двери’, Better ‘кровати’.
Прилагательное сохранило остатки склонения без дифференциации сильного и слабого типов. Сравнительная степень обычно образуется аналитическим путём, с помощью наречия m ́ei ‘более’ (нем. mehr): méi déif ‘более глубокий, глубже’ (ср. нем. tiefer); превосходная степень - с помощью суффикса -st, нередко в сочетании с умлаутом: al ‘старый’ - eelst ‘старейший’ (ср. нем. der älteste).
Отличительная особенность Люксембургского языка - наличие ударных (hien ‘он’, si ‘она’, hatt ‘оно’) и безударных (соответственно en, se, et) форм личных местоимений 3-го лица ед. ч.
Выделяют 4 типа глаголов: сильные, слабые, претерито-презентные и неправильные. Насчитывается до 30 подклассов сильных глаголов. Слабые глаголы образуют претерит и причастие II с помощью суффикса -t-. У многих глаголов формы претерита отсутствуют. Перфект и плюсквамперфект образуются со вспомогательными глаголами hunn ‘иметь’ и sinn ‘быть’, буд. вр. - с помощью глаголов wäerden ‘становиться’ и sollen ‘долженствовать’.
Кроме изъявительного, есть повелительное и сослагательное наклонения. Представлены те же временны́е формы страдательного залога, что и в немецком языке, они образуются со вспомогательным глаголом gin ‘становиться’ (нем. geben): de Bäm gёtt geseet ‘дерево пилят’.
В словообразовании наиболее продуктивны словосложение и аффиксация; менее развит безаффиксный способ. Характерно частое варьирование суффиксов, широко представлены диминутивные и пейоративные форманты.
Люксембургский язык обладает достаточно развитым синтаксисом, в котором, однако, сочинительная связь преобладает над подчинительной.
Ядро словарного состава образуют германские лексемы. Вместе с тем много латинских и французских заимствований, отсутствующих в немецком языке. Часто наблюдается синонимия слов германского и романского происхождения: awer ‘но’ (ср. нем. aber) - mä (ср. франц. mais), Konditioun ‘условие’ (ср. франц. condition) - Bedingong (ср. нем. Bedingung). Термины и абстрактная лексика интенсивно заимствуются из французских и немецких. языков.
В истории Люксембургского языка можно выделить 4 периода. С X века до 1828 года существовал бесписьменный западномозельско-франкский диалект немецкого языка, использовавшийся преимущественно в устном общении крестьянами и городскими низами; на нём созданы лишь отдельные документы и поэма о графине Иоланде из Виандена (XIII века).
В 1829-1911 годы Люксембургский язык обрёл все признаки письменного диалекта. В 1829 году вышел первый сборникк стихов, к 1870-м ггодам создано значительное число лирических, эпических и драматических произведений. В этот период изданы первые словари Люксембургского языка (Gangler J. F., «Lexicon der Luxemburger Umgangssprache», 1847; «Wörterbuch der Luxemburgischen Mundart», 1906). После провозглашения независимости Люксембурга (1841) и подписания Лондонского договора (1867) начала возрастать роль Люксембургского языка и стали расширяться его функции, в т. ч. предприняты первые попытки использовать его в работе парламента.
В 1912-1944 годы Люксембургский язык достиг уровня культивируемого (сознательно развиваемого) диалекта (Ausbaudialekt, по Х. Клоссу, 1978). В 1912 году введено его изучение как родного языка в начальной школе. Литературовед и писатель Н. Вельтер и лингвист Р. Энгельманн провели реформу правописания. Литература на Люксембургском языке освоила новые жанры (роман и повесть). В годы фашистской оккупации (май 1940 - февраль 1945) Люксембургский язык стал средством национальной самоидентификации и символом сопротивления нацизму.
С 1945 года Люксембургский язык превращается из культивируемого диалекта в развиваемый язык (Ausbausprache, по Х. Клоссу). Он стал языком делового общения и политики, окончательно утвердившись в парламенте и вытеснив оттуда немецкий язык, используется в полиции, суде, армии, Церкви, театре, кино, на радио и телевидении. Люксембургский словарь (1950-1977), орфография которого с 1975 года стала образцом для всех пишущих, сыграл важную роль в кодификации языка; с 1999 года процесс нормирования орфографии был продолжен. Вышло много художественных произведений разных жанров, появились деловые и специальные тексты, а также переводы с Люксембургского языка и на него, язык нередко используется в печатных СМИ. Опубликованы учебники Люксембургского языка для иностранцев, а также ряд двуязычных словарей. Люксембургский язык служит вспомогательным средством обучения в школе. Придание ему статуса национального языка способствовало росту его престижа. Он воспринимается жителями Люксембурга как самостоятельный язык, хотя и близкородственный немецкому. Трактуется как средство национальной самоидентификации.
Уровень нормирования Люксембургского языка невысок, кодифицирована лишь орфография (причём пишущие часто отражают особенности местного произношения), поэтому он преобладает в устном общении. Хотя не все владеющие Люксембургским языком охотно читают литературу на нём, наблюдается тенденция всё чаще приобщать детей к чтению на родном языке. Основа письменности - латиница.
Словари:
Luxemburger Wörterbuch. Luxemburg, 1950–1977. Bd 1–5;
Rinnen H., Reuland W. Kleines Deutsch-Luxemburgisches Wörterbuch. 12. Aufl. Luxemburg, 1998;
Chechulina I. Nouveau dictionnaire Lëtzebuergesch-Russesch. Russesch-Lëtzebuergesch. Luxemburg, 2009.