ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ДВОРЕЦ
ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ДВОРЕЦ (Palais du Luxembourg) - дворцово-парковый ансамбль в Париже. Расположен на левом берегу Сены, близ Латинского квартала.
Построен в 1615-1631 годы (архитекторы С. Деброс, Л. Метезо) по заказу Марии Медичи на участке, купленном у герцога Франциска Люксембургского в 1612 году; в 1625 году - конец XVIII века королевская резиденция. В 1793 году превращён в тюрьму; с 1795 года штаб-квартира Директории; с 1799 года доныне (с перерывами) резиденция Сената Французской Республики, в марте - мае 1848 года - Люксембургской комиссии.
Дворец с большим замкнутым парадным двором и перекрытым куполом павильоном ворот наследует черты франц. замков и Палаццо Питти во Флоренции (рустованный фасад). Интерьер полностью перестроен в XIX веке: западная парадная лестница (начало XIX века, архитектор Ж. Ф. Шальгрен); «Зал золотой книги» (1816, П. Бараге). В 1836-1841 годы А. де Жизор построил новый садовый фасад с 2 фланкирующими павильонами, библиотеку (росписи плафонов - 1840-е годы, Э. Делакруа) и рабочие кабинеты; в середине XIX века создан тронный зал (ныне зал заседаний Сената; на месте бывшей парадной лестницы). Серия из 24 картин, исполненных для дворца П. П. Рубенсом (1622-1625), ныне хранится в Лувре. В 1750 году в Люксембурском дворце открыт первый во Франции публичный Музей живописи (закрыт в 1780 году; в 1818 году открыт вновь как Музей современных художников).
Южный фасад дворца обращён к обширному (26 га) Люксембургскому саду (разбит в 1610-е годы, перепланировался Н. Деканом, Г. Бутеном, Ж. Ф. Шальгреном). Его главная перспектива (авеню дё ль’Обсерватуар) проходит по парижскому нулевому меридиану до здания обсерватории (XVII век). В регулярной северной части сада - Малый Люксембургский дворец (1709-1713, архитектор Г. Ж. Бофран; перестроен из дворца 16 века; служил временной резиденцией кардинала А. Ж. Ришельё; с 1958 года резиденция президента Сената; капелла - 1622-1631), оранжерея (1839), павильон Давиу (1867, архитектор Г. Давиу), здание Люксембургского музея (1884-1886). Сад украшает скульптура XVII-XX века, в т. ч. фонтаны Медичи (1624) и «Четыре части света, несущие небесную сферу» (1867-1874, скульптор Ж. Б. Карпо); памятники маршалу М. Нею (Ф. Рюд), Э. Делакруа (1890, Э. Ж. Далу), Стендалю (О. Роден), Ж. Массне (1926, Р. Верле), Л. ван Бетховену (Э. А. Бурдель, открыт в 1978 году), 2-метровая копия статуи Свободы Ф. О. Бартольди.