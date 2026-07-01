ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ДВОРЕЦ

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ДВОРЕЦ (Palais du Luxembourg) - двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль в Па­ри­же. Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу Се­ны, близ Ла­тин­ско­го квар­та­ла.

По­стро­ен в 1615-1631 годы (ар­хи­тек­то­ры С. Деброс , Л. Ме­те­зо) по за­ка­зу Ма­рии Ме­ди­чи на уча­ст­ке, ку­п­лен­ном у гер­цо­га Фран­ци­ска Люк­сем­бург­ско­го в 1612 году; в 1625 году - конец XVIII века ко­ро­лев­ская ре­зи­ден­ция. В 1793 году пре­вра­щён в тюрь­му; с 1795 года штаб-квар­ти­ра Ди­рек­то­рии; с 1799 года до­ны­не (с пе­ре­ры­ва­ми) ре­зи­ден­ция Се­на­та Французской Рес­пуб­ли­ки, в мар­те - мае 1848 года - Люк­сем­бург­ской ко­мис­сии.

Дво­рец с боль­шим замк­ну­тым па­рад­ным дво­ром и пе­ре­кры­тым ку­по­лом па­виль­о­ном во­рот на­сле­ду­ет чер­ты франц. зам­ков и Па­лац­цо Пит­ти во Фло­рен­ции (рус­то­ван­ный фа­сад). Ин­терь­ер пол­но­стью пе­ре­стро­ен в XIX веке: западная па­рад­ная ле­ст­ни­ца (начало XIX века, архитектор Ж. Ф. Шаль­грен); «Зал зо­ло­той кни­ги» (1816, П. Ба­ра­ге). В 1836-1841 годы А. де Жи­зор по­стро­ил но­вый са­до­вый фа­сад с 2 флан­ки­рую­щи­ми па­виль­о­на­ми, биб­лио­те­ку (рос­пи­си пла­фо­нов - 1840-е годы, Э. Де­лак­руа) и ра­бо­чие ка­би­не­ты; в середине XIX века соз­дан трон­ный зал (ны­не зал за­се­да­ний Се­на­та; на месте бывшей парадной лестницы). Се­рия из 24 кар­тин, ис­пол­нен­ных для двор­ца П. П. Ру­бен­сом (1622-1625), ны­не хра­нит­ся в Лув­ре. В 1750 году в Люксембурском дворце от­крыт пер­вый во Фран­ции пуб­лич­ный Му­зей жи­во­пи­си (за­крыт в 1780 году; в 1818 году от­крыт вновь как Му­зей современных ху­дож­ни­ков).

Южный фа­сад двор­ца об­ра­щён к об­шир­но­му (26 га) Люк­сем­бург­ско­му са­ду (раз­бит в 1610-е годы, пе­ре­пла­ни­ро­вал­ся Н. Де­ка­ном, Г. Бу­те­ном, Ж. Ф. Шаль­гре­ном). Его главная пер­спек­ти­ва (аве­ню дё ль’Обсерватуар) про­хо­дит по па­риж­ско­му ну­ле­во­му ме­ри­диа­ну до зда­ния об­сер­ва­то­рии (XVII век). В ре­гу­ляр­ной северной час­ти са­да - Ма­лый Люксембургский дворец (1709-1713, архитектор Г. Ж. Боф­ран; пе­ре­стро­ен из двор­ца 16 века; слу­жил временной ре­зи­ден­ци­ей кар­ди­на­ла А. Ж. Ри­ше­льё ; с 1958 года ре­зи­ден­ция пре­зи­ден­та Се­на­та; ка­пел­ла - 1622-1631), оран­же­рея (1839), па­виль­он Да­виу (1867, архитектор Г. Да­виу), зда­ние Люк­сем­бург­ско­го му­зея (1884-1886). Сад ук­ра­ша­ет скульп­ту­ра XVII-XX века, в т. ч. фон­та­ны Ме­ди­чи (1624) и «Че­ты­ре час­ти све­та, не­су­щие не­бес­ную сфе­ру» (1867-1874, скульптор Ж. Б. Кар­по); па­мят­ни­ки мар­ша­лу М. Нею (Ф. Рюд), Э. Де­лак­руа (1890, Э. Ж. Да­лу), Стен­да­лю (О. Ро­ден), Ж. Масс­не (1926, Р. Вер­ле), Л. ван Бет­хо­ве­ну (Э. А. Бур­дель, открыт в 1978 году), 2-мет­ро­вая ко­пия ста­туи Сво­бо­ды Ф. О. Бар­толь­ди.

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