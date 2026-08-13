ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА 1942 Люксембургская всеобщая стачка 1942 — манифестация протеста в ходе Второй мировой войны 1939—1945 против правительства нацистской Германии.

Люксембургская всеобщая стачка 1942 — манифестация протеста в ходе Второй мировой войны 1939—1945 против решения правительства нацистской Германии, оккупировавшей Люксембург 10 мая 1940, присоединить его к Германии и приказа от 30 августа 1942 о введении в Люксембурге всеобщей воинской повинности и мобилизации его граждан в вермахт. Ведущей силой Л. в. с. были участники Сопротивления движения, прежде всего коммунисты. 31 августа 1942 остановили работу металлургический завод концерна АРБЕД (г. Эш) и кожевенная фабрика «Идеал» (г. Вильц). 1 сентября стачка приняла общенациональный характер, парализовав экономику страны. В Люксембурге было введено чрезвычайное положение. 8 сентября Л. в. с. была подавлена, однако планы оккупационных властей по проведению мобилизации были сорваны. Годовщина Л. в. с. ежегодно отмечается в Люксембурге в начале сентября.

Лит .: Hoffman S. Le mouvement de resistence LVL au Luxembourg. Luxembourg, 2004; Pauly M. Histoire du Luxembourg. Bruxelles, 2013. А. О. Хорошева.