ЛЮКСЕМБУРГ СТОЛИЦА

ЛЮКСЕМБУРГ СТОЛИЦА (люксем. Lëtze­bu­erg, франц. Luxembourg, нем. Luxem­burg) - сто­ли­ца Люк­сем­бур­га, центр округ Люк­сем­бург и од­но­именного кан­то­на.

Население 75,2 тысяч человек (2010, из них около 60% - ино­стран­цы), с при­го­ро­да­ми свыше 100 тысяч человек Рас­по­ло­жен в южной час­ти стра­ны, при слия­нии рек Пет­рюс и Аль­зет. Важ­ный узел трансъ­ев­ро­пей­ских же­лез­ных (в 2007 году со­еди­нён с французской вы­со­ко­ско­ро­ст­ной се­тью «TGV Est») и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Фин­дель.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках в 963 году как ос­тат­ки римского ук­ре­п­ле­ния Лю­ци­лин­бур­хук (Lucilinburhuc), при­об­ре­тён­ные графом Мо­зель­ским Зиг­фри­дом I (919-998). На мес­те ста­ро­го ук­ре­п­ле­ния по­стро­ен за­мок Лют­цель­бург (L ̈utzel­burg), во­круг ко­то­ро­го в XI веке сфор­ми­ро­ва­лось по­се­ле­ние. В 1244 году оно по­лу­чи­ло го­род­ское пра­во. В 1340году Люксембург об­не­сён городской сте­ной, в 1354 году стал сто­ли­цей од­но­именного гер­цог­ст­ва. В 1443 году взят вой­ском Фи­лип­па Доб­ро­го и вклю­чён в со­став Бур­гунд­ско­го гер­цог­ст­ва. В 1482 году отошёл к Габсбургам , с 1555 года в составе Испанских Нидерландов, в 1684-1697 и 1794-1814 годы - Фран­ции, в 1714-1794 годы с Ав­ст­рии. С начала XVI века Люксембург по­сто­ян­но ук­ре­п­лял­ся и к началу XVIII века стал круп­ней­шей кре­по­стью Западной Ев­ро­пы. С 1815 года сто­ли­ца Ве­ли­ко­го гер­цог­ст­ва Люк­сем­бург, в го­ро­де был рас­квар­ти­ро­ван прусский гар­ни­зон. По ус­ло­ви­ям Лон­дон­ско­го до­го­во­ра 1867 году прусские час­ти бы­ли вы­ве­де­ны из Люксембурга, а ук­ре­п­ле­ния сне­се­ны. В 1914-1918 и 1940-1945 годы ок­ку­пи­ро­ван Гер­ма­ни­ей. С начала 1950-х годов в Люксембурге раз­ме­ща­ют­ся различные ор­га­ны Ев­ро­пей­ско­го сою­за . В 1960-х годах го­род во­шёл в чис­ло ве­ду­щих ев­ропейских фи­нан­со­вых цен­тров.

Центральная часть го­ро­да жи­во­пис­но рас­по­ло­же­на при слия­нии рек Пет­рюс и Аль­зет. Уз­кие уще­лья де­лят её на Ста­рый (Верх­ний) и Но­вый го­род, со­еди­нён­ные ме­ж­ду со­бой виа­ду­ком (т. н. Ста­рый мост; 1859-1861) и мос­том Адоль­фа (1900-1903, ин­же­не­ры П. Се­жур­не, П. Ро­данж). Ста­рый го­род на ле­во­бе­ре­жье рек Пет­рюс и Аль­зет с со­хра­нив­шей­ся средневековой пла­ни­ров­кой ог­ра­ни­чен кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми (среденевековый ком­плекс усо­вер­шен­ст­во­ван в 1685-1687 годы инженером С. Ле Пре­тром де Во­ба­ном; мо­дер­ни­зи­ро­ван и час­тич­но ра­зо­бран в XIX веке) с баш­ня­ми, во­ро­та­ми (т. н. 3 башни, 1050; Грунд, 1632), ка­зе­ма­та­ми (Пет­рюс, 1644, перестроены в конце XVII века и 1746; Бок, 1737-1746, ар­хео­ло­гическая крип­та, 963), а так­же буль­ва­ра­ми на мес­те западных и северо-западнынх ук­ре­п­ле­ний. Здесь рас­по­ло­же­ны ан­самб­ли пло­ща­дей: Плас-д’Арм (середина XVI-XVII веков) с Городским двор­цом (1906) и па­мят­ни­ком пи­са­те­лям М. Лен­цу и Эд­мо­ну де ла Фон­те­ну (1903); Виль­гель­ма II с клас­си­ци­стической Ра­ту­шей (1830-1838, архитектор Ж. Ре­мон), кон­ной ста­ту­ей ве­ли­ко­го гер­цо­га Виль­гель­ма II (1884). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - церковь Сен-Ми­шель (пер­во­на­чаль­но ко­ро­лев­ская ча­сов­ня, 987, пе­ре­страи­ва­лась в середине XIV века, 1519 и XVII-XVIII веков; ко­ло­коль­ня - 1634); Дво­рец ве­ли­ких гер­цо­гов (ра­нее - ре­нес­санс­ная Ра­ту­ша, 1572-1573; южная пристройка «Ла Баланс» - 1741-1743; расширен и пе­ре­строен в сти­ле не­оре­нес­санс в 1891-1894 годы; с 1890 года гер­цог­ская ре­зи­ден­ция), к ко­то­ро­му при­мы­ка­ет нео­го­тическое зда­ние Па­ла­ты де­пу­та­тов (1858-1859); Дво­рец юс­ти­ции (1556-1572; нео­ре­нес­санс­ный фа­сад XIX века); позд­не­го­тический со­бор Нотр-Дам (бывшая цер­ковь ие­зу­ит­ско­го кол­лед­жа, 1613-1621, архитектор Ж. дю Блок; с 1844 года - церковь Нотр-Дам, с 1870 года - со­бор; южная часть перестроена в 1935-1938 годы; вит­ра­жи и рос­пи­си XIX-XX веков) с при­мы­каю­щим ан­самб­лем бывшего ие­зу­ит­ско­го кол­лед­жа (1606-1611; с 1970 года - Национальная бибилиотека); барочная церковь Св. Трои­цы (1739-1742); монастырь Св. Ду­ха (1740; ны­не Министерство фи­нан­сов) и монастырь Св. Мак­си­ми­на Трир­ско­го (1751; ны­не МИД); во­енный гос­пи­таль (1857-1862, с 1967 года - Национальные ар­хи­вы), необарочное здание ка­зи­но (1880-1882, ны­не Фо­рум современного искусства), за­строй­ка XVI-XIX века.

Вдоль реки Аль­зет про­тя­ну­лись ста­рые рай­оны Грунд, Клау­зен, Пфаф­фен­таль. В рай­оне Грунд со­хра­ни­лись го­тическая церковь Сен-Жан бывший монастырь Ной­мюн­стер (1309, пе­ре­строе­на в 1606 и 1688-1705), по­лу­круг­лые баш­ни стен Вац­ла­ва II (около 1390), ка­зар­мы Во­ба­на (1684-1685), Зам­ко­вый мост (1735); в рай­оне Клау­зен - бывший дво­рец и парк гу­бер­на­то­ра П. Э. Манс­фель­да (1565).

На пра­вом бе­ре­гу реки Пет­рюс рас­по­ло­же­ны час­тич­но вы­се­чен­ная в ска­ле ка­пел­ла Сен-Ки­рен (XIII-XIV века) и Но­вый го­род, за­стро­ен­ный пре­им. в 1-й трети XX века по плану 1901 (архитектор Й. Штюб­бен), в т. ч. в ду­хе эк­лек­тиз­ма (железнодорожный во­кзал, 1907-1913; зда­ние бан­ка и государственные сбе­ре­га­тель­ной кас­сы, 1909-1913, арх. Ж. П. Кёниг; бывшее зда­ние кон­цер­на ARBED, 1919-1922), с отдельными зданиями в стиле модерн (вилла Кливио, 1908), неороманской базиликой Сакре-Кёр (1930). На пла­то Кирх­берг, в восточной час­ти Люксембурга, рас­по­ло­же­ны: форт Тюн­ген (1732, рас­ши­рен в XIX веке), район Ев­ропейский центр (1966), со­еди­нён­ный с ле­вым бе­ре­гом Аль­зет мос­том ве­ли­кой гер­цо­ги­ни Шар­лот­ты (1962-1965); фи­лар­мо­ния (1997-2005).

Па­мят­ни­ки: «Гел­ле Фра» (сво­бо­де и со­про­тив­ле­нию люк­сем­бурж­цев, 1923, раз­ру­шен в 1940 году, вос­ста­нов­лен в 1985 году), Национальной со­ли­дар­но­сти (1971), ве­ли­кой гер­цо­ги­не Шар­лот­те (конец XX века, скульп­тор Ж. Кар­до). Ста­рые квар­та­лы и фор­ти­фи­ка­ции Люксембурга вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Око­ло чет­вер­ти городской тер­ри­то­рии - пар­ки, са­ды и другие зе­лё­ные мас­си­вы; на северной ок­раи­не - ле­со­пар­ко­вые зо­ны Ба­ум­буш и Гре­нгевальд.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт Ве­ли­ко­го гер­цог­ст­ва (1868), Общество на­ту­ра­ли­стов (1890), Ев­ропейский институт куль­ту­ры им. Пье­ра Вер­не­ра (2003). Ву­зы: университет (1969, современное название с 2003 года), в струк­ту­ру ко­то­ро­го вхо­дят Институт ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний и Ме­ж­ду­народный уни­вер­си­тет­ский институт; Уни­вер­си­тет­ский центр гу­ма­ни­тар­ных и ес­те­ст­вен­ных на­ук, Выс­ший институт тех­но­ло­гии, Выс­ший институт пе­да­го­гических ис­сле­до­ва­ний, Институт об­ра­зо­ва­ния и со­ци­аль­ных на­ук, кон­сер­ва­то­рия (1906), Тех­нический ли­цей, Шко­ла ком­мер­ции и тор­гов­ли и др. Национальная библиотека (1798; вклю­ча­ет со­б­ра­ние средневековых ма­ну­ск­рип­тов) и Национальные ар­хи­вы. Национальный му­зей ис­то­рии и искусства (1845; ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние, искусство с XIII века; в зданиях XVII-XVIII веков и 1999-2002), Городская кар­тин­ная га­ле­рея Ж. П. Пес­ка­то­ре (1959; рас­по­ло­же­на в вил­ле Во­бан, 1871-1873; со­б­ра­ние жи­во­пи­си XVII-XIX века га­ле­рея Ла-Си­те (1977), ху­дожественная га­ле­рея «Ар­ти­ум» (1978), Национальный му­зей ес­тественной ис­то­рии (1988), га­ле­рея современного искусства «Ам Тюн­нель» (1993), Музыкальный му­зей (1994), Му­зей ис­то­рии го­ро­да (1996). На тер­ри­то­рии фор­та Тюн­ген - Му­зей современного искусства им. ве­ли­ко­го гер­цо­га Жа­на (зда­ние 2006, архитектор И. М. Пей) и Му­зей кре­по­сти (2007). Городской те­атр (ос­но­ван в 1869 году в бывшей мо­на­сты­ре ка­пу­ци­нов, из­вес­тен как «Те­атр ка­пу­ци­нов»; спек­так­ли про­хо­дят так­же в «Гран те­атр», 1964; зда­ние - 1960-1964, архитектор А. Бур­бон­не). Национальный те­атр (1996). Фи­лар­мо­нический ор­кестр Люксембурга (соз­дан в 1996 году как Сим­фо­нический ор­кестр ра­дио и те­ле­ви­де­ния). Во­енный ор­кестр. Рок-ан­самбль «Eternal Tango» (2002). Кон­цер­ты клас­сической и современной сим­фо­нической му­зы­ки про­во­дят­ся в трёх за­лах фи­лар­мо­нии (2005), в за­ле кон­сер­ва­то­рии (1985) и Куль­тур­ном цен­тре «Ной­мюн­стер».

Люксембург - ме­сто про­ве­де­ния многих пре­стиж­ных со­стя­за­ний, в т. ч. чем­пио­на­тов ми­ра - по спор­тив­ной гим­на­сти­ке (1911, 1930), шос­сей­ным гон­кам (1952), фех­то­ва­нию (1954) и др. Фут­боль­ный ста­ди­он им. Жо­зи Бар­те­ля (свыше 8 тысяч мест).

В струк­ту­ре эко­но­ми­ки го­ро­да рез­ко до­ми­ни­ру­ет сек­тор ус­луг (об­слу­жи­ва­ние ме­ж­ду­народных уч­ре­ж­де­ний, административные функ­ции, фи­нан­со­вые ус­лу­ги, а так­же транс­порт, ту­ризм, тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние и куль­ту­ра). Люксембург, на­ря­ду со Страс­бу­ром и Брюс­се­лем, яв­ля­ет­ся од­ним из цен­тров управ­ле­ния ЕС, здесь раз­ме­ща­ют­ся его важ­ней­шие ор­га­ны и ин­сти­ту­ты: Ге­не­раль­ный сек­ре­та­ри­ат Ев­ро­пар­ла­мен­та, Суд ЕС, Ев­ропейский ин­ве­сти­ци­он­ный банк, Ев­ропейская счёт­ная па­ла­та, Ев­ропейское агент­ст­во официальных пуб­ли­ка­ций и Ев­ропейская ста­ти­стическая служ­ба (Ев­ро­стат) и др. (об­щая чис­лен­ность пер­со­на­ла около 8 тысяч человек, конец 2000-х годов). По чис­лу бан­ков­ско-фи­нан­со­вых уч­ре­ж­де­ний (свыше 200 в конце 2000-х годов) Люксембург в Ев­ро­пе ус­ту­па­ет толь­ко Лон­до­ну. Центр ме­ж­ду­народного ту­риз­ма, име­ет раз­ви­тую ре­креа­ци­он­ную ин­фра­струк­ту­ру. Зна­чительные по­сту­п­ле­ния в городской бюд­жет обес­пе­чи­ва­ют гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во и рес­то­ран­ное де­ло. В Люксембурге за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 20 про­из­водственных пред­при­ятий, в т. ч. за­вод «Ar­celorMittal» (круп­ней­шая ме­тал­лур­гическая кор­по­ра­ция ми­ра, в Люксембурге на­хо­дит­ся её штаб-квар­ти­ра), фаб­ри­ка по вы­пус­ку сто­ло­во­го фар­фо­ра (фир­ма «Villeroy & Boch»), пред­при­ятие по про­изводству строй­ма­те­риа­лов («Chaux de Contern S. A.»); сре­ди дру­гих - 10 ти­по­гра­фий, 3 ло­ги­сти­че­ских и 3 аг­ро­про­мыш­лен­ных (на ок­раи­нах Люксембурга час­тич­но со­хра­ни­лись аг­рар­ные ви­ды хо­зяйственной дея­тель­но­сти, вклю­чая пер­вич­ную пе­ре­ра­бот­ку про­дук­ции) пред­при­ятия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)