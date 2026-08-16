ЛЮКСЕМБУРГ СТОЛИЦА
ЛЮКСЕМБУРГ СТОЛИЦА (люксем. Lëtzebuerg, франц. Luxembourg, нем. Luxemburg) - столица Люксембурга, центр округ Люксембург и одноименного кантона.
Население 75,2 тысяч человек (2010, из них около 60% - иностранцы), с пригородами свыше 100 тысяч человек Расположен в южной части страны, при слиянии рек Петрюс и Альзет. Важный узел трансъевропейских железных (в 2007 году соединён с французской высокоскоростной сетью «TGV Est») и автомобильных дорог. Международный аэропорт Финдель.
Впервые упоминается в источниках в 963 году как остатки римского укрепления Люцилинбурхук (Lucilinburhuc), приобретённые графом Мозельским Зигфридом I (919-998). На месте старого укрепления построен замок Лютцельбург (L ̈utzelburg), вокруг которого в XI веке сформировалось поселение. В 1244 году оно получило городское право. В 1340году Люксембург обнесён городской стеной, в 1354 году стал столицей одноименного герцогства. В 1443 году взят войском Филиппа Доброго и включён в состав Бургундского герцогства. В 1482 году отошёл к Габсбургам, с 1555 года в составе Испанских Нидерландов, в 1684-1697 и 1794-1814 годы - Франции, в 1714-1794 годы с Австрии. С начала XVI века Люксембург постоянно укреплялся и к началу XVIII века стал крупнейшей крепостью Западной Европы. С 1815 года столица Великого герцогства Люксембург, в городе был расквартирован прусский гарнизон. По условиям Лондонского договора 1867 году прусские части были выведены из Люксембурга, а укрепления снесены. В 1914-1918 и 1940-1945 годы оккупирован Германией. С начала 1950-х годов в Люксембурге размещаются различные органы Европейского союза. В 1960-х годах город вошёл в число ведущих европейских финансовых центров.
Центральная часть города живописно расположена при слиянии рек Петрюс и Альзет. Узкие ущелья делят её на Старый (Верхний) и Новый город, соединённые между собой виадуком (т. н. Старый мост; 1859-1861) и мостом Адольфа (1900-1903, инженеры П. Сежурне, П. Роданж). Старый город на левобережье рек Петрюс и Альзет с сохранившейся средневековой планировкой ограничен крепостными стенами (среденевековый комплекс усовершенствован в 1685-1687 годы инженером С. Ле Претром де Вобаном; модернизирован и частично разобран в XIX веке) с башнями, воротами (т. н. 3 башни, 1050; Грунд, 1632), казематами (Петрюс, 1644, перестроены в конце XVII века и 1746; Бок, 1737-1746, археологическая крипта, 963), а также бульварами на месте западных и северо-западнынх укреплений. Здесь расположены ансамбли площадей: Плас-д’Арм (середина XVI-XVII веков) с Городским дворцом (1906) и памятником писателям М. Ленцу и Эдмону де ла Фонтену (1903); Вильгельма II с классицистической Ратушей (1830-1838, архитектор Ж. Ремон), конной статуей великого герцога Вильгельма II (1884). Среди архитектурных памятников - церковь Сен-Мишель (первоначально королевская часовня, 987, перестраивалась в середине XIV века, 1519 и XVII-XVIII веков; колокольня - 1634); Дворец великих герцогов (ранее - ренессансная Ратуша, 1572-1573; южная пристройка «Ла Баланс» - 1741-1743; расширен и перестроен в стиле неоренессанс в 1891-1894 годы; с 1890 года герцогская резиденция), к которому примыкает неоготическое здание Палаты депутатов (1858-1859); Дворец юстиции (1556-1572; неоренессансный фасад XIX века); позднеготический собор Нотр-Дам (бывшая церковь иезуитского колледжа, 1613-1621, архитектор Ж. дю Блок; с 1844 года - церковь Нотр-Дам, с 1870 года - собор; южная часть перестроена в 1935-1938 годы; витражи и росписи XIX-XX веков) с примыкающим ансамблем бывшего иезуитского колледжа (1606-1611; с 1970 года - Национальная бибилиотека); барочная церковь Св. Троицы (1739-1742); монастырь Св. Духа (1740; ныне Министерство финансов) и монастырь Св. Максимина Трирского (1751; ныне МИД); военный госпиталь (1857-1862, с 1967 года - Национальные архивы), необарочное здание казино (1880-1882, ныне Форум современного искусства), застройка XVI-XIX века.
Вдоль реки Альзет протянулись старые районы Грунд, Клаузен, Пфаффенталь. В районе Грунд сохранились готическая церковь Сен-Жан бывший монастырь Ноймюнстер (1309, перестроена в 1606 и 1688-1705), полукруглые башни стен Вацлава II (около 1390), казармы Вобана (1684-1685), Замковый мост (1735); в районе Клаузен - бывший дворец и парк губернатора П. Э. Мансфельда (1565).
На правом берегу реки Петрюс расположены частично высеченная в скале капелла Сен-Кирен (XIII-XIV века) и Новый город, застроенный преим. в 1-й трети XX века по плану 1901 (архитектор Й. Штюббен), в т. ч. в духе эклектизма (железнодорожный вокзал, 1907-1913; здание банка и государственные сберегательной кассы, 1909-1913, арх. Ж. П. Кёниг; бывшее здание концерна ARBED, 1919-1922), с отдельными зданиями в стиле модерн (вилла Кливио, 1908), неороманской базиликой Сакре-Кёр (1930). На плато Кирхберг, в восточной части Люксембурга, расположены: форт Тюнген (1732, расширен в XIX веке), район Европейский центр (1966), соединённый с левым берегом Альзет мостом великой герцогини Шарлотты (1962-1965); филармония (1997-2005).
Памятники: «Гелле Фра» (свободе и сопротивлению люксембуржцев, 1923, разрушен в 1940 году, восстановлен в 1985 году), Национальной солидарности (1971), великой герцогине Шарлотте (конец XX века, скульптор Ж. Кардо). Старые кварталы и фортификации Люксембурга включены в список Всемирного наследия. Около четверти городской территории - парки, сады и другие зелёные массивы; на северной окраине - лесопарковые зоны Баумбуш и Гренгевальд.
Среди научных учреждений - Институт Великого герцогства (1868), Общество натуралистов (1890), Европейский институт культуры им. Пьера Вернера (2003). Вузы: университет (1969, современное название с 2003 года), в структуру которого входят Институт международных отношений и Международный университетский институт; Университетский центр гуманитарных и естественных наук, Высший институт технологии, Высший институт педагогических исследований, Институт образования и социальных наук, консерватория (1906), Технический лицей, Школа коммерции и торговли и др. Национальная библиотека (1798; включает собрание средневековых манускриптов) и Национальные архивы. Национальный музей истории и искусства (1845; археологическое собрание, искусство с XIII века; в зданиях XVII-XVIII веков и 1999-2002), Городская картинная галерея Ж. П. Пескаторе (1959; расположена в вилле Вобан, 1871-1873; собрание живописи XVII-XIX века галерея Ла-Сите (1977), художественная галерея «Артиум» (1978), Национальный музей естественной истории (1988), галерея современного искусства «Ам Тюннель» (1993), Музыкальный музей (1994), Музей истории города (1996). На территории форта Тюнген - Музей современного искусства им. великого герцога Жана (здание 2006, архитектор И. М. Пей) и Музей крепости (2007). Городской театр (основан в 1869 году в бывшей монастыре капуцинов, известен как «Театр капуцинов»; спектакли проходят также в «Гран театр», 1964; здание - 1960-1964, архитектор А. Бурбонне). Национальный театр (1996). Филармонический оркестр Люксембурга (создан в 1996 году как Симфонический оркестр радио и телевидения). Военный оркестр. Рок-ансамбль «Eternal Tango» (2002). Концерты классической и современной симфонической музыки проводятся в трёх залах филармонии (2005), в зале консерватории (1985) и Культурном центре «Ноймюнстер».
Люксембург - место проведения многих престижных состязаний, в т. ч. чемпионатов мира - по спортивной гимнастике (1911, 1930), шоссейным гонкам (1952), фехтованию (1954) и др. Футбольный стадион им. Жози Бартеля (свыше 8 тысяч мест).
В структуре экономики города резко доминирует сектор услуг (обслуживание международных учреждений, административные функции, финансовые услуги, а также транспорт, туризм, торговля, образование и культура). Люксембург, наряду со Страсбуром и Брюсселем, является одним из центров управления ЕС, здесь размещаются его важнейшие органы и институты: Генеральный секретариат Европарламента, Суд ЕС, Европейский инвестиционный банк, Европейская счётная палата, Европейское агентство официальных публикаций и Европейская статистическая служба (Евростат) и др. (общая численность персонала около 8 тысяч человек, конец 2000-х годов). По числу банковско-финансовых учреждений (свыше 200 в конце 2000-х годов) Люксембург в Европе уступает только Лондону. Центр международного туризма, имеет развитую рекреационную инфраструктуру. Значительные поступления в городской бюджет обеспечивают гостиничное хозяйство и ресторанное дело. В Люксембурге зарегистрировано 20 производственных предприятий, в т. ч. завод «ArcelorMittal» (крупнейшая металлургическая корпорация мира, в Люксембурге находится её штаб-квартира), фабрика по выпуску столового фарфора (фирма «Villeroy & Boch»), предприятие по производству стройматериалов («Chaux de Contern S. A.»); среди других - 10 типографий, 3 логистических и 3 агропромышленных (на окраинах Люксембурга частично сохранились аграрные виды хозяйственной деятельности, включая первичную переработку продукции) предприятия.