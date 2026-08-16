ЛЮКСЕМБУРГ РОЗА
ЛЮКСЕМБУРГ РОЗА (нем. Luxemburg, польск. Luksemburg) - деятель германского, польского и международного рабочего движения.
Из буржуазной еврейской семьи. Включилась в революционное движение в школьные годы. С 1889 года в эмиграции в Швейцарии, в 1897 году окончила университет в Цюрихе. Участвовала в работе кружка польских политических эмигрантов. В 1893 году вместе с Л. Йогихесом (Я. Тышка), Ю. Ю. Мархлевским и другими участвовала в основании Социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы и возглавила её печатный орган «Sprawa Robotnicza». В 1898 году переехала в Германию, где стала одним из лидеров левого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Выступила против предпринятой Э. Бернштейном попытки ревизии марксизма (сборник статей «Социальная реформа или революция?», 1899, русский перевод 1907), а также против компромиссов пролетарских партий с буржуазными и участия социалистов в буржуазных правительствах. На конгрессе Интернационала 2-го в Париже в 1900 году выступила с обоснованием необходимости международных действий социалистов против милитаризма, колониальной политики ведущих держав и опасности мировой войны. После раскола Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) в 1904 году первоначально подвергла критике действия большевиков как нарушающие единство рабочего движения, однако впоследствии изменила свою позицию. Приветствовала Революцию 1905-1907 годов в России, по многим вопросам стратегии и тактики сблизилась с большевиками, считая необходимым вооруженное восстание против царизма и установление в России революционной диктатуры. В декабре 1905 года нелегально прибыла в Варшаву, была арестована, но вскоре освобождена под залог. В 1906 году, проживая в Финляндии, в брошюре «Массовая забастовка, партия и профсоюзы» (1906; в русском переводе - «Всеобщая забастовка и немецкая социал-демократия», 1919) обобщила опыт российской революции и сформулировала задачи германского рабочего движения. В апреле - мае 1907 года участвовала в 5-м съезде РСДРП в Лондоне, поддержала данную на нём оценку либеральной буржуазии как контрреволюционной силы, а крестьянства как революционного класса. В августе 1907 года участвовала в работе Штутгартского конгресса 2-го Интернационала. Вместе с В.И. Лениным внесла поправки в резолюцию об отношении к войне и милитаризму, предложенную А. Бебелем, которые ориентировали социал-демократию на использование войны и порождаемого ею кризиса для завоевания власти. В сентябре 1907 года вернулась в Германию. Печаталась в германской, польской и российской революционной прессе. Вместе с представителями левого крыла СДПГ (К. Либкнехт, Ф. Меринг, К. Цеткин и др.) вела агитацию за развитие внепарламентской борьбы и использование в качестве одного из её методов массовой политической забастовки, подвергала критике центризм К. Каутского, однако выступала против организационного разрыва левых социал-демократов с центристами и правыми. В трудах, написанных в 1910-х годах [«Введение в политическую экономию» (издано в 1925 году, русский перевод 1925), «Накопление капитала» (т. 1-2, 1913, русский перевод 1921)], выдвинула тезис о том, что увеличение накопления капитала возможно лишь за счёт расширения сфер эксплуатации «некапиталистической среды» (крестьян и ремесленников), опираясь на который определила империализм как политику борьбы капиталистических государств за остающуюся вне сферы их контроля часть «мировой некапиталистической среды». Отрицала право наций на самоопределение и возможность национально-освободительных войн в эпоху империализма. После начала 1-й мировой войны осудила политику руководства СДПГ, поддержавшего германское правительство, оценив её как предательство («Кризис социал-демократии», 1916, под псевд. Юниус; русский перевод 1923). За антивоенную агитацию подверглась преследованиям, провела в тюрьмах (главным образом в период 1-й мировой войны) в общей сложности около 4 лет. Приветствовала Октябрьскую революцию 1917 года в России. В ноябре 1918 года приняла активное участие в создании «Спартака союза» и вошла в состав его ЦК. С началом Ноябрьской революции 1918 года в Германии высказалась за установление диктатуры пролетариата, отвергла идею соединения советов с Национальным собранием. Была в числе основателей Коммунистической партии Германии (КПГ). На 1-м съезде КПГ (30.12.1918-1.1.1919) сделала доклад о программе партии. После подавления восстания берлинских рабочих в январе 1919 года вместе с К. Либкнехтом арестована и убита добровольцами из морской бригады Г. Эрхардта. Погребена 13.6.1919 года в Берлине на кладбище Фридрихсфельде. В Германии действует Фонд Розы Люксембург (Rosa Luxemburg Stiftung), ежегодно в день гибели Люксембург и К. Либкнехта в Берлине проводятся массовые демонстрации представителей германских левых партий и организаций.
Сочинения:
Промышленное развитие Польши. СПб., 1899;
Коалиционная политика или классовая борьба? М., 1923;
Письма к Карлу и Луизе Каутским (1896–1918 гг.). М., 1923;
Избр. соч. М.; Л., 1928–1930. Т. 1. Ч. 1–2;
Речи. М.; Л., 1929; О литературе. М., 1961;
Gesammelte Werke. B., 1970–. Bd 1–5–;
Briefe aus dem Gefängnis. 9. Aufl. B., 1977;
R. Luxemburg im Gefängnis. Briefe und Dokumente aus den Jahren 1915–1918 / Hrsg. Ch. Beradt. Fr./M., 1980;
Gesammelte Briefe. B., 1983–1993. Bd 1–6;
R. Luxemburg – Denken und Leben einer internationalen Revolutionärin / Hrsg. F. Keller, S. Kraft. W., 2005.