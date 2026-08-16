ЛЮКСЕМБУРГ РОЗА

ЛЮКСЕМБУРГ РОЗА (нем. Luxemburg, польск. Luksemburg) - дея­тель германского, польского и ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го дви­же­ния.

Из бур­жу­азной еврейской се­мьи. Вклю­чи­лась в ре­во­люционное дви­же­ние в школь­ные го­ды. С 1889 года в эмиг­ра­ции в Швей­ца­рии, в 1897 году окон­чи­ла университет в Цю­ри­хе. Уча­ст­во­ва­ла в ра­бо­те круж­ка польских по­ли­тических эмиг­ран­тов. В 1893 году вме­сте с Л. Йо­ги­хе­сом (Я. Тыш­ка), Ю. Ю. Марх­лев­ским и дру­ги­ми уча­ст­во­ва­ла в ос­но­ва­нии Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии Ко­ро­лев­ст­ва Поль­ско­го и Лит­вы и воз­гла­ви­ла её пе­чат­ный ор­ган «Spra­wa Robotnicza». В 1898 году пе­ре­еха­ла в Гер­ма­нию, где ста­ла од­ним из ли­де­ров ле­во­го кры­ла Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ). Вы­сту­пи­ла про­тив пред­при­ня­той Э. Берн­штей­ном по­пыт­ки ре­ви­зии мар­ксиз­ма (сборник ста­тей «Со­ци­аль­ная ре­фор­ма или ре­во­лю­ция?», 1899, русский перевод 1907), а так­же про­тив ком­про­мис­сов про­ле­тар­ских пар­тий с бур­жу­азны­ми и уча­стия со­циа­ли­стов в бур­жуазных пра­ви­тель­ст­вах. На кон­грес­се Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го в Па­ри­же в 1900 году вы­сту­пи­ла с обос­но­ва­ни­ем не­об­хо­ди­мо­сти ме­ж­ду­народных дей­ст­вий со­циа­ли­стов про­тив ми­ли­та­риз­ма, ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки ве­ду­щих дер­жав и опас­но­сти ми­ро­вой вой­ны. По­сле рас­ко­ла Рос­сий­ской со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии (РСДРП) в 1904 году пер­во­на­чаль­но под­верг­ла кри­ти­ке дей­ст­вия боль­ше­ви­ков как на­ру­шаю­щие един­ст­во ра­бо­че­го дви­же­ния, од­на­ко впо­след­ст­вии из­ме­ни­ла свою по­зи­цию. При­вет­ст­во­ва­ла Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов в Рос­сии, по мно­гим во­про­сам стра­те­гии и так­ти­ки сбли­зи­лась с боль­ше­ви­ка­ми, счи­тая не­об­хо­ди­мым воо­руженное вос­ста­ние про­тив ца­риз­ма и ус­та­нов­ле­ние в Рос­сии ре­во­люционной дик­та­ту­ры. В декабре 1905 года не­ле­галь­но при­бы­ла в Вар­ша­ву, бы­ла аре­сто­ва­на, но вско­ре ос­во­бо­ж­де­на под за­лог. В 1906 году, про­жи­вая в Фин­лян­дии, в бро­шю­ре «Мас­со­вая за­бас­тов­ка, пар­тия и проф­сою­зы» (1906; в русском переводе - «Все­об­щая за­бас­тов­ка и не­мец­кая со­ци­ал-де­мо­кра­тия», 1919) обоб­щи­ла опыт российской ре­во­лю­ции и сфор­му­ли­ро­ва­ла за­да­чи германского ра­бо­че­го дви­же­ния. В ап­ре­ле - мае 1907 года уча­ст­во­ва­ла в 5-м съез­де РСДРП в Лон­до­не, под­дер­жа­ла дан­ную на нём оцен­ку ли­бе­раль­ной бур­жуа­зии как контр­ре­во­люционной си­лы, а кре­сть­ян­ст­ва как ре­во­люционного клас­са. В августе 1907 года уча­ст­во­ва­ла в ра­бо­те Штут­гарт­ско­го кон­грес­са 2-го Ин­тер­на­цио­на­ла. Вме­сте с В.И. Ле­ни­ным вне­сла по­прав­ки в ре­зо­лю­цию об от­но­ше­нии к вой­не и ми­ли­та­риз­му, пред­ло­жен­ную А. Бе­бе­лем, ко­то­рые ори­ен­ти­ро­ва­ли со­ци­ал-де­мо­кра­тию на ис­поль­зо­ва­ние вой­ны и по­ро­ж­дае­мо­го ею кри­зи­са для за­вое­ва­ния вла­сти. В сентябре 1907 года вер­ну­лась в Гер­ма­нию. Пе­ча­та­лась в германской, польской и российской ре­во­люционной прес­се. Вме­сте с пред­ста­ви­те­ля­ми ле­во­го кры­ла СДПГ (К. Либк­нехт, Ф. Ме­ринг, К. Цет­кин и др.) ве­ла аги­та­цию за раз­ви­тие вне­пар­ла­мент­ской борь­бы и ис­поль­зо­ва­ние в ка­че­ст­ве од­но­го из её ме­то­дов мас­со­вой по­ли­тической за­бас­тов­ки, под­вер­га­ла кри­ти­ке цен­тризм К. Ка­ут­ско­го, од­на­ко вы­сту­па­ла про­тив ор­га­ни­за­ци­он­но­го раз­ры­ва ле­вых со­ци­ал-де­мо­кра­тов с цен­три­ста­ми и пра­вы­ми. В тру­дах, на­пи­сан­ных в 1910-х годах [«Вве­де­ние в по­ли­ти­че­скую эко­но­мию» (издано в 1925 году, русский перевод 1925), «На­ко­п­ле­ние ка­пи­та­ла» (т. 1-2, 1913, русский перевод 1921)], вы­дви­ну­ла те­зис о том, что уве­ли­че­ние на­ко­п­ле­ния ка­пи­та­ла воз­мож­но лишь за счёт рас­ши­ре­ния сфер экс­плуа­та­ции «не­ка­пи­та­ли­сти­че­ской сре­ды» (кре­сть­ян и ре­мес­лен­ни­ков), опи­ра­ясь на ко­то­рый оп­ре­де­ли­ла им­пе­риа­лизм как по­ли­ти­ку борь­бы ка­пи­та­ли­стических го­су­дарств за ос­таю­щую­ся вне сфе­ры их кон­тро­ля часть «ми­ро­вой не­ка­пи­та­ли­сти­че­ской сре­ды». От­ри­ца­ла пра­во на­ций на са­мо­оп­ре­де­ле­ние и воз­мож­ность национально-ос­во­бо­дительных войн в эпо­ху им­пе­риа­лиз­ма. По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны осу­ди­ла по­ли­ти­ку ру­ко­во­дства СДПГ, под­дер­жав­ше­го германское пра­ви­тель­ст­во, оце­нив её как пре­да­тель­ст­во («Кри­зис со­ци­ал-де­мо­кра­тии», 1916, под псевд. Юни­ус; русский перевод 1923). За ан­ти­во­ен­ную аги­та­цию под­вер­глась пре­сле­до­ва­ни­ям, про­ве­ла в тюрь­мах (главным образом в пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны) в об­щей слож­но­сти около 4 лет. При­вет­ст­во­ва­ла Ок­тябрь­скую ре­во­лю­цию 1917 года в Рос­сии. В ноябре 1918 года при­ня­ла ак­тив­ное уча­стие в соз­да­нии «Спар­та­ка сою­за» и во­шла в со­став его ЦК. С на­ча­лом Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года в Гер­ма­нии вы­ска­за­лась за ус­та­нов­ле­ние дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та, от­верг­ла идею со­еди­не­ния со­ве­тов с Национальным со­б­ра­ни­ем. Бы­ла в чис­ле ос­но­ва­те­лей Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (КПГ). На 1-м съез­де КПГ (30.12.1918-1.1.1919) сде­ла­ла док­лад о про­грам­ме пар­тии. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния бер­лин­ских ра­бо­чих в январе 1919 года вме­сте с К. Либк­нех­том аре­сто­ва­на и уби­та доб­ро­воль­ца­ми из морской бри­га­ды Г. Эр­хард­та. По­гре­бе­на 13.6.1919 года в Бер­ли­не на клад­би­ще Фрид­рихс­фель­де. В Гер­ма­нии дей­ст­ву­ет Фонд Ро­зы Люк­сем­бург (Rosa Lu­xem­burg Stiftung), еже­год­но в день ги­бе­ли Люксембург и К. Либк­нех­та в Бер­ли­не про­во­дят­ся мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции пред­ста­ви­те­лей германских ле­вых пар­тий и ор­га­ни­за­ций.

Сочинения:

Про­мыш­лен­ное раз­ви­тие Поль­ши. СПб., 1899;

Коа­ли­ци­он­ная по­ли­ти­ка или клас­со­вая борь­ба? М., 1923;

Пись­ма к Кар­лу и Луи­зе Ка­ут­ским (1896–1918 гг.). М., 1923;

Избр. соч. М.; Л., 1928–1930. Т. 1. Ч. 1–2;

Ре­чи. М.; Л., 1929; О ли­те­ра­ту­ре. М., 1961;

Gesammel­te Werke. B., 1970–. Bd 1–5–;

Brie­fe aus dem Gefängnis. 9. Aufl. B., 1977;

R. Lu­xem­burg im Gefängnis. Briefe und Dokumente aus den Jah­ren 1915–1918 / Hrsg. Ch. Beradt. Fr./M., 1980;

Gesammelte Briefe. B., 1983–1993. Bd 1–6;

R. Luxemburg – Denken und Leben einer in­ter­nationalen Revolutionärin / Hrsg. F. Keller, S. Kraft. W., 2005.