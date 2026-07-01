ЛЬЮИС УИНДЕМ ПЕРСИ
ЛЬЮИС (Lewis) УИНДЕМ ПЕРСИ - английский писатель, теоретик исккусства, художник.
Родился в семье отставного военного. Учился в Художественной школе Слейда в Лондоне (1899-1901), но не окончил её. Путешествовал по Европе (1902-1909). Печатался с 1909 года. Неоднократно был в Париже, где изучал современную живопись. Участник и один из организаторов Лондонской выставки художественной группы «Камден Таун» (1911-1912). Работал в художественной мастерской Р. Фрая «Омега» (1913). Основоположник и теоретик вортицизма в английской живописи и литературе. Как художник разработал свой вариант геометрического абстракционизма, соединивший элементы французского кубизма и итальнского футуризма; пропагандировал его вместе с Э. Паундом и другими в журнале «Blast» (1914-1915). В своих работах (преимущественно акварелях) стремился к созданию эффекта внутренней динамики, считая, что любой творческий акт рождается из «вихря чувств». Издавал и иллюстрировал журнал «The Tyro» (1921-1922) и «The Enemy» (1927-1929).
Первый роман Льюиса «Тарр» («Tarr», 1918) о трагической судьбе художника в современном обществе сочетает традиционные формы повествования с техникой потока сознания. Трилогия «Век человеческий» («The human age»), включающая романы «Избиение младенцев» («The Childermass», 1928), «Монстр Гай» («Monstre Gai», 1956) и «Злобная фиеста» («Malign Fiesta», 1956), - научно-фантастическая вариация на тему дантовского путешествия в загробный мир. Наибольшую известность Льюису принесли его романы: «Божьи кривляки» («The apes of God», 1930), едко высмеивающий литературная жизнь Лондона 1920-х годов; «Высокомерный баронет» («Snooty baronet», 1932), содержащий полемику с философскими предпосылками бихевиоризма; «Месть за любовь» («The revenge for love», 1937) - критика деятельности коммунистов в Испании в период Гражданской войны 1936-1939; «Рычащая королева» («The roaring queen», 1936) - сатира на В. Вулф и группу «Блумсбери». Среди других произведений Льюиса: книги на общественно-политические и философские темы «Искусство управления» («The art of being ruled», 1926) и «Время и западный человек» («Time and Western man», 1927); мемуары «Взрывы и бомбардировки» («Blasting and bombardiering», 1937) - о службе в артилерийских войсках во время 1-й мировой войны; книга «Лев и лис» («The lion and the fox», 1927) - о функциях главных героев в пьесах У. Шекспира; автобиография «Суровая должность» («Rude assignment», 1950).