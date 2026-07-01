ЛЬЮИС УИНДЕМ ПЕРСИ

ЛЬЮИС (Lewis) УИНДЕМ ПЕРСИ - английский пи­са­тель, тео­ре­тик исккусства, ху­дож­ник .

Ро­дил­ся в се­мье от­став­но­го во­ен­но­го. Учил­ся в Ху­дожественной шко­ле Слей­да в Лон­до­не (1899-1901), но не окон­чил её. Пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (1902-1909). Пе­ча­тал­ся с 1909 года. Не­од­но­крат­но был в Па­ри­же , где изу­чал современную жи­во­пись. Уча­ст­ник и один из ор­га­ни­за­то­ров Лон­дон­ской вы­став­ки ху­дожественной груп­пы «Кам­ден Та­ун» (1911-1912). Ра­бо­тал в ху­дожественной мас­тер­ской Р. Фрая «Оме­га» (1913). Ос­но­во­по­лож­ник и тео­ре­тик вор­ти­циз­ма в английской жи­во­пи­си и литературе. Как ху­дож­ник раз­ра­бо­тал свой ва­ри­ант гео­мет­рического аб­ст­рак­цио­низ­ма , со­еди­нив­ший эле­мен­ты французского ку­биз­ма и итальнского фу­ту­риз­ма; про­па­ган­ди­ро­вал его вме­сте с Э. Па­ун­дом и другими в журнале «Blast» (1914-1915). В сво­их ра­бо­тах (пре­имущественно ак­ва­релях) стре­мил­ся к соз­да­нию эф­фек­та внутренней ди­на­ми­ки, счи­тая, что лю­бой творческий акт ро­ж­да­ет­ся из «вих­ря чувств». Из­да­вал и ил­лю­ст­ри­ро­вал журнал «The Ty­ro» (1921-1922) и «The Enemy» (1927-1929).

Пер­вый ро­ман Льюиса «Тарр» («Tarr», 1918) о тра­гической судь­бе ху­дож­ни­ка в современном об­ще­ст­ве со­че­та­ет тра­диционные фор­мы по­ве­ст­во­ва­ния с тех­ни­кой по­то­ка соз­на­ния. Три­ло­гия «Век че­ло­ве­че­ский» («The hu­man age»), вклю­чаю­щая ро­ма­ны «Из­бие­ние мла­ден­цев» («The Childermass», 1928), «Монстр Гай» («Monstre Gai», 1956) и «Злоб­ная фие­ста» («Malign Fiesta», 1956), - на­учно-фан­та­стическая ва­риа­ция на те­му дан­тов­ско­го пу­те­ше­ст­вия в за­гроб­ный мир. Наи­боль­шую из­вест­ность Льюису при­нес­ли его ро­ма­ны: «Бо­жьи крив­ля­ки» («The apes of God», 1930), ед­ко вы­смеи­ваю­щий литературная жизнь Лон­до­на 1920-х годов; «Вы­со­ко­мер­ный ба­ро­нет» («Snooty baronet», 1932), со­дер­жа­щий по­ле­ми­ку с фи­лософскими пред­по­сыл­ка­ми би­хе­вио­риз­ма; «Месть за лю­бовь» («The revenge for love», 1937) - кри­ти­ка дея­тель­но­сти ком­му­ни­стов в Ис­па­нии в пе­ри­од Гражданской вой­ны 1936-1939; «Ры­ча­щая ко­ро­ле­ва» («The roaring que­en», 1936) - са­ти­ра на В. Вулф и груп­пу «Блум­сбе­ри». Сре­ди других про­из­ве­де­ний Льюиса: кни­ги на об­щественно-по­ли­тические и фи­лософские те­мы «Ис­кус­ст­во управ­ле­ния» («The art of being ruled», 1926) и «Вре­мя и за­пад­ный че­ло­век» («Time and Western man», 1927); ме­муа­ры «Взры­вы и бом­бар­ди­ров­ки» («Blas­ting and bombardiering», 1937) - о служ­бе в артилерийских вой­сках во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны; книга «Лев и лис» («The lion and the fox», 1927) - о функ­ци­ях главных ге­ро­ев в пье­сах У. Шек­спи­ра; ав­то­био­гра­фия «Су­ро­вая долж­ность» («Rude assignment», 1950).