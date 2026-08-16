ЛЬЮИС СИНКЛЕР
ЛЬЮИС CИНКЛЕР (англ. Sinclair Lewis) - американский писатель, публицист.
Родился в семье врача. Окончил Йельский университет в Нью-Хейвене (1907), работал репортёром, издательским редактором. Ранние литературные опыты печатались в университетском журнале. Первые романы Льюиса «Наш мистер Ренн» («Our mr. Wrenn», 1914, русский перевод 1925), «Работа» («The Job», 1917, русский перевод под названием «Уна Гольден» - 1926) и др. - типичные образцы «романа карьеры», повествующие об успешном продвижении героя или героини по общественной лестнице, широкой популярности не получили.
Подлинную известность Льюису принёс роман «Главная улица» («Main street», 1920, русский перевод 1924), реалистически рисующий знакомое Лбюису с детства провинциальное захолустье американского Среднего Запада с его противоречиями и человеческими проблемами. С этого времени одной из главных тем творчества Льюиса. становится остросатирическое изображение повседневной жизни американского обывателя, её пошлости и бездуховности. Типичные для США 1920-х годов образы самодовольного мещанина представлены в романах «Бэббит» («Babbitt», 1922, русский перевод 1924), «Эрроусмит» («Arrowsmith», 1925, в соавторстве с П. Де Крайфом, русский перевод. 1925), «Элмер Гентри» («Elmer Gentry», 1927, русский перевод 1927), «Додсворт» («Dodsworth», 1929) и др. Широта социальных обобщений, яркая убедительность и психологическая достоверность персонажей, разнообразие сюжетов сделали Льюиса одним из самых популярных писателей не только в США, но и в СССР, а также в Европе.
В 1930-е годы сатирическое звучание прозы Льюса усилилось. В политическом романе-антиутопии «У нас это невозможно» («It can’t happen here», 1935, русский перевод 1937) Льюис предупреждал об опасности правого тоталитаризма и популизма нацистского толка для демократических институтов и политического устройства страны. Конец 1930-х - 1940-е годы отмечены творческим спадом; исключение составляют романы «Гидеон Плениш» («Gideon Planish», 1943, русский перевод 1947), «Кингсблад, потомок королей» («Kingsblood royal», 1947, русский перевод 1948). Среди других произведений: сборники рассказов, публицистика. Первым из американских писателей получил Нобелевскую премию (1930).
Сочинения:
Собрание сочинений. М., 1965. Т. 1-9;
Novels. N.Y., 2007.