ЛЬЮИС СИНКЛЕР

ЛЬЮИС CИНКЛЕР (англ. Sinclair Lewis) - американский пи­са­тель, пуб­ли­цист .

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. Окон­чил Йель­ский университет в Нью-Хей­ве­не (1907), ра­бо­тал ре­пор­тёром, из­да­тель­ским ре­дак­то­ром. Ран­ние литературные опы­ты пе­ча­та­лись в уни­вер­си­тет­ском жур­на­ле. Пер­вые ро­ма­ны Льюиса «Наш мис­тер Ренн» («Our mr. Wrenn», 1914, русский перевод 1925), «Ра­бо­та» («The Job», 1917, русский перевод под названием «Уна Голь­ден» - 1926) и др. - ти­пич­ные об­раз­цы «ро­ма­на карь­е­ры», по­ве­ст­вую­щие об ус­пеш­ном про­дви­же­нии ге­роя или ге­рои­ни по об­щественной ле­ст­ни­це, ши­ро­кой по­пу­ляр­но­сти не по­лу­чи­ли.

Под­лин­ную из­вест­ность Льюису при­нёс ро­ман «Глав­ная ули­ца» («Main street», 1920, русский перевод 1924), реа­ли­сти­че­ски ри­сую­щий зна­ко­мое Лбюису с дет­ст­ва про­вин­ци­аль­ное за­хо­лу­стье американского Среднего За­па­да с его про­ти­во­ре­чия­ми и че­ло­ве­че­ски­ми про­бле­ма­ми. С это­го вре­ме­ни од­ной из главных тем твор­че­ст­ва Льюиса. ста­но­вит­ся ост­роса­ти­рическое изо­бра­же­ние по­все­днев­ной жиз­ни американского обы­ва­те­ля, её по­шло­сти и без­ду­хов­но­сти. Ти­пич­ные для США 1920-х годов об­ра­зы са­мо­до­воль­но­го ме­ща­ни­на пред­став­ле­ны в ро­ма­нах «Бэб­бит» («Babbitt», 1922, русский перевод 1924), «Эр­ро­ус­мит» («Ar­ro­w­smith», 1925, в со­ав­тор­ст­ве с П. Де Край­фом, русский перевод. 1925), «Эл­мер Ген­три» («El­mer Gentry», 1927, русский перевод 1927), «Дод­сворт» («Dodsworth», 1929) и др. Ши­ро­та со­ци­аль­ных обоб­ще­ний, яр­кая убе­ди­тель­ность и пси­хо­ло­гическая дос­то­вер­ность пер­со­на­жей, раз­но­об­ра­зие сю­же­тов сде­ла­ли Льюиса од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных пи­са­те­лей не толь­ко в США, но и в СССР, а так­же в Ев­ро­пе.

В 1930-е годы са­ти­рическое зву­ча­ние про­зы Льюса уси­ли­лось. В по­ли­тическом ро­ма­не-ан­ти­уто­пии «У нас это не­воз­мож­но» («It can’t happen here», 1935, русский перевод 1937) Льюис пре­ду­пре­ж­дал об опас­но­сти пра­во­го то­та­ли­та­риз­ма и по­пу­лиз­ма на­ци­ст­ско­го тол­ка для де­мо­кра­тических ин­сти­ту­тов и по­ли­тического уст­рой­ст­ва стра­ны. Ко­нец 1930-х - 1940-е годы от­ме­че­ны творческим спа­дом; ис­клю­че­ние со­став­ля­ют ро­ма­ны «Ги­де­он Пле­ниш» («Gideon Planish», 1943, русский перевод 1947), «Кингсблад, по­то­мок ко­ро­лей» («Kingsblood royal», 1947, русский перевод 1948). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: сбор­ни­ки рас­ска­зов, пуб­ли­ци­сти­ка. Пер­вым из американских пи­са­те­лей по­лу­чил Но­бе­лев­скую премию (1930).

Сочинения :

Собрание сочинений. М., 1965. Т. 1-9;

Novels. N.Y., 2007.