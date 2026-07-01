ЛЬЮИС МЭТЬЮ ГРЕГОРИ

ЛЬЮИС (Lewis) МЭТЬЮ ГРЕГОРИ - английский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье круп­но­го чи­нов­ни­ка, вла­дель­ца план­та­ций на Ямай­ке. Окон­чил Крайст-Черч-кол­ледж Окс­форд­ско­го университета (1794). В 1792 году изу­чал немецкий язык в Вей­ма­ре, где по­зна­ко­мил­ся с И. В. Гё­те . Ат­та­ше по­соль­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии в Гаа­ге (1794-1795), член Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та (1796-1802).

Литературный де­бют - го­ти­че­ский ро­ман «Мо­нах» («The monk», 1796, в пер­вом русский перевод - «Мо­нах, или Па­губ­ные след­ст­вия пыл­ких стра­стей», 1802; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1972 и 1990 году), при­нёс­ший Льюису ши­ро­кую из­вест­ность. В ро­ма­не опи­са­ны жес­то­кие пре­сту­п­ле­ния испанского мо­на­ха Ам­бро­зио, став­ше­го объ­ек­том ма­ни­пу­ля­ций де­мо­нических сил. По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась дра­ма­тур­гия Льюиса: на­пи­сан­ная под влия­ни­ем Х. Уол­по­ла тра­ге­дия «При­зрак зам­ка» («The castle spectre», поставлено в 1797 году Р. Б. Ше­ри­да­ном, опубликовано в 1798 году) о зло­клю­че­ни­ях не­за­кон­но ли­шён­ной на­след­ст­ва и ти­ту­ла доб­ро­де­тель­ной ге­рои­ни; ме­ло­дра­мы «Адель­морн, раз­бой­ник» («Adel­morn, the outlaw», поставлено и опубликовано в 1801 году) и «Час но­чи, или Ры­царь и злой дух ле­са» («One o’clock, or The knight and wood dæ mon», пост. и опубл. в 1811). Те­ма мес­ти, мо­ти­вы на­си­лия до­ми­ни­руют в ис­то­рич. тра­ге­ди­ях Л. «Аль­фон­со, ко­роль Кас­ти­лии» («Alfonso, King of Castile», опубликовано в 1801 году, поставлено в 1802 году) и «Адель­ги­та, или Ро­ко­вые след­ст­вия од­ной ошиб­ки» («Adelgitha, or The fruites of a single error», опубликовано в 1806, поставлено в 1807 году), со­че­таю­щих ис­то­рическую дос­то­вер­ность с иг­рой фан­та­зии. Ав­тор сбор­ни­ка сти­хов и рас­ска­зов «Ро­ман­ти­че­ские по­вес­ти» («Romantic tales», 1808), от­ра­зив­ше­го влия­ние фольк­лор­ной тра­ди­ции. В 1815-1816 годы по­се­тил Вест-Ин­дию, где на­хо­ди­лись его на­след­ст­вен­ные вла­де­ния. Впе­чат­ле­ния от пу­те­ше­ст­вия пре­ло­ми­лись в кни­ге пу­те­вых очер­ков «Днев­ник вест-инд­ско­го план­та­то­ра, на­пи­сан­ный им во вре­мя его пре­бы­ва­ния на острове Ямай­ка» («Journal of a West India proprietor: kept during a residence in the island of Jamaica», опубликовано по­смерт­но в 1834 году). Во вре­мя вто­ро­го пу­те­ше­ст­вия в Вест-Ин­дию (1817-1818) умер от жёл­той ли­хо­рад­ки. По­хо­ро­нен в мо­ре.

Сочинения:

Life and correspondence. L., 1839. Vol. 1–2.5.