ЛЬЮИС МЭТЬЮ ГРЕГОРИ
ЛЬЮИС (Lewis) МЭТЬЮ ГРЕГОРИ - английский писатель.
Родился в семье крупного чиновника, владельца плантаций на Ямайке. Окончил Крайст-Черч-колледж Оксфордского университета (1794). В 1792 году изучал немецкий язык в Веймаре, где познакомился с И. В. Гёте. Атташе посольства Великобритании в Гааге (1794-1795), член Палаты общин британского парламента (1796-1802).
Литературный дебют - готический роман «Монах» («The monk», 1796, в первом русский перевод - «Монах, или Пагубные следствия пылких страстей», 1802; экранизирован в 1972 и 1990 году), принёсший Льюису широкую известность. В романе описаны жестокие преступления испанского монаха Амброзио, ставшего объектом манипуляций демонических сил. Популярностью пользовалась драматургия Льюиса: написанная под влиянием Х. Уолпола трагедия «Призрак замка» («The castle spectre», поставлено в 1797 году Р. Б. Шериданом, опубликовано в 1798 году) о злоключениях незаконно лишённой наследства и титула добродетельной героини; мелодрамы «Адельморн, разбойник» («Adelmorn, the outlaw», поставлено и опубликовано в 1801 году) и «Час ночи, или Рыцарь и злой дух леса» («One o’clock, or The knight and wood dæ mon», пост. и опубл. в 1811). Тема мести, мотивы насилия доминируют в историч. трагедиях Л. «Альфонсо, король Кастилии» («Alfonso, King of Castile», опубликовано в 1801 году, поставлено в 1802 году) и «Адельгита, или Роковые следствия одной ошибки» («Adelgitha, or The fruites of a single error», опубликовано в 1806, поставлено в 1807 году), сочетающих историческую достоверность с игрой фантазии. Автор сборника стихов и рассказов «Романтические повести» («Romantic tales», 1808), отразившего влияние фольклорной традиции. В 1815-1816 годы посетил Вест-Индию, где находились его наследственные владения. Впечатления от путешествия преломились в книге путевых очерков «Дневник вест-индского плантатора, написанный им во время его пребывания на острове Ямайка» («Journal of a West India proprietor: kept during a residence in the island of Jamaica», опубликовано посмертно в 1834 году). Во время второго путешествия в Вест-Индию (1817-1818) умер от жёлтой лихорадки. Похоронен в море.
Сочинения:
Life and correspondence. L., 1839. Vol. 1–2.5.