ЛЬЮИС МЕРИУЭДЕР

ЛЬЮИС (Lewis) МЕРИУЭДЕР - американский пу­те­ше­ст­вен­ник и ис­сле­дователь.

Из се­мьи бо­га­то­го зем­ле­вла­дель­ца и офи­це­ра. С 1795 года на во­енной служ­бе. В 1801 году стал лич­ным сек­ре­та­рём Т. Джеф­фер­со­на (дру­га се­мьи). По ини­циа­ти­ве Джеф­фер­со­на совместно с У. Клар­ком по­став­лен во гла­ве пер­вой транс­кон­ти­нен­таль­ной экс­пе­ди­ции (Corps of Discovery) с це­лью об­сле­до­вать реки Мис­су­ри и оты­скать вод­ный путь от Ап­па­лач к Ти­хо­му около (1803-1806). В 1804 году они под­ня­лись на лод­ках по Мис­су­ри от устья до современной Северной Да­ко­ты, где пе­ре­зи­мо­ва­ли сре­ди ин­дей­цев ман­дан . В 1805 году под­ня­лись к ис­то­кам Мис­су­ри, за­тем вверх по реке Джеф­фер­сон, су­хо­пут­ным пу­тём пе­ре­сек­ли хре­бет Бит­тер-Рут и по реке Ко­лум­бия спус­ти­лись к Ти­хо­му окевну. В 1806 году вер­ну­лись в США в Сент-Луис. В 1807 году Льюис на­зна­чен гу­бер­на­то­ром тер­ри­то­рии будущей Луи­зиа­ны. По­гиб при не­вы­яснен­ных об­стоя­тель­ст­вах. В честь Льюиса и Клар­ка на­зва­ны ряд городов, графств, видов растений и птиц. Пу­те­вые днев­ни­ки Льюиса и Клар­ка, из­дан­ные с пре­дисло­ви­ем Джеф­фер­со­на (т. 1-2, 1814; т. 1-3, 1973), и других уча­ст­ни­ков экспедиции со­дер­жат цен­ные све­де­ния о при­ро­де За­па­да США, опи­са­ния ин­дей­цев ман­дан, не-пер­се, шо­шо­нов и др.