ЛЬЮИС МЕРИУЭДЕР
ЛЬЮИС (Lewis) МЕРИУЭДЕР - американский путешественник и исследователь.
Из семьи богатого землевладельца и офицера. С 1795 года на военной службе. В 1801 году стал личным секретарём Т. Джефферсона (друга семьи). По инициативе Джефферсона совместно с У. Кларком поставлен во главе первой трансконтинентальной экспедиции (Corps of Discovery) с целью обследовать реки Миссури и отыскать водный путь от Аппалач к Тихому около (1803-1806). В 1804 году они поднялись на лодках по Миссури от устья до современной Северной Дакоты, где перезимовали среди индейцев мандан. В 1805 году поднялись к истокам Миссури, затем вверх по реке Джефферсон, сухопутным путём пересекли хребет Биттер-Рут и по реке Колумбия спустились к Тихому окевну. В 1806 году вернулись в США в Сент-Луис. В 1807 году Льюис назначен губернатором территории будущей Луизианы. Погиб при невыясненных обстоятельствах. В честь Льюиса и Кларка названы ряд городов, графств, видов растений и птиц. Путевые дневники Льюиса и Кларка, изданные с предисловием Джефферсона (т. 1-2, 1814; т. 1-3, 1973), и других участников экспедиции содержат ценные сведения о природе Запада США, описания индейцев мандан, не-персе, шошонов и др.