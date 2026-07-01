ЛЮДВИГСХАФЕН
ЛЮДВИГСХАФЕН Людвигсхафен-ам-Райн (Ludwigshafen am Rhein) - город на юго-западе Германии, земля Рейнланд-Пфальц.
Население 163,3 тысяч человек (2010, из них около 21% - выходцы из других стран), второй по численности населения город Рейнланд-Пфальца (после Майнца). Расположен на левом берегу Рейна, напротив устья реки Неккар. С городами Мангейм (на правом берегу Рейна, земля Баден-Вюртемберг; Людвигсхафен соединён с Мангеймом мостами), Гейдельберг и рядом менее крупных населённых пунктов образует конурбацию Рейн - Неккар с населением более 2 млн. человек. Крупный транспортный узел. Через Людвигсхафен проходят автобаны Саарбрюккен - Нюрнберг и Шпайер - Кобленц, а также ряд скоростных федеральных автотрасс. Железные дороги проложены от Людвигсхафена на запад (к Саарбрюккену, далее во Францию), на север (по левобережью Рейна, в Рейнско- Вестфальский экономический район) и восток (на правый берег Рейна, к Мангейму). Через Мангейм Людвигсхафен связан железными дорогами с Франкфуртом-на-Майне, Мюнхеном, Штутгартом. По правому берегу Рейнской долины в южном направлении проходит железнодорожная магистраль, соединяющая район Людвигсхафена - Мангейм через Карлсруэ со Швейцарией. Людвигсхафен - один из самых крупных германских речных портов на Рейне (грузооборот свыше 7 млн. т, 2007).
В древности на месте Людвигсхафена существовала римская крепость Руфиниана (Rufiniana). В 1607 году курфюрст Пфальца Фридрих IV построил здесь земляное предмостное укрепление, прикрывавшее подступы к Мангейму. В 1720 году оно было расширено, в 1799 году разрушено французской армией (окончательно в 1804). В 1811 году на его месте основана частная торговая пристань, в 1820 году построены складские помещения, которые вместе с пристанью в 1843 году приобрело правительство Баварии (с 1815 года территория будущего города находилась под баварской юрисдикцией, Мангейм отошёл к Бадену). Поселение было названо в честь баварского короля Людовика I, в 1852 году ему был дарован статус общины, в 1859 - города. В 1865 году компания «Badische Anilin- & Soda-Fabrik» (BASF; с 1919 года в Людвигсхафене находилась её штаб-квартира; см. «БАСФ- группе») получила концессию на создание в Людвигсхафене крупного индустриального комплекса (выпуск анилиновых красителей, соды и др.). В 1870-1880-е годы завод BASF в Людвигсхафене стал ведущим химическим предприятием Германии; на Всемирной промышленной выставке 1900 года в Париже он позиционировался как самый крупный химический завод в мире (св. 6200 рабочих, 148 химиков-технологов, 75 инженеров). В 1891 году в состав города включена община Фризенхайм, в 1899 году - Мунденхайм. К 1925 году Людвигсхафен превратился в крупный город, один из главных центров химической промышленности («анилиновую столицу») Германии; в том же году заводы BASF вошли в состав концерна И.Г. Фарбениндустри. В 1938 году к Людвигсхафену присоединены города Оппау и Оггерсхайм, общины Маудах и Рейнгёнхайм. В годы 2-й мировой войны на химическом заводе в Людвигсхафене (выпускал в основном военную продукцию; до 1945 года велись разработка и производство отравляющих веществ, которые использовались в т. ч. для массового уничтожения узников Освенцима, Майданека и других концлагерей) использовался принудительный труд около 50 тысяч военнопленных и иностранных рабочих (особенно из стран Восточной Европы). В 1943-1945 годы город подвергался интенсивным бомбардировкам англо-американской авиации, свыше 80% строений было разрушено. После войны военно.-химическое производство в Людвигсхафене было прекращено, концерн И. Г. Фарбениндустри принудительно разукрупнён. В 1952 году BASF AG возобновил в Людвигсхафене свою деятельность как самостоятельный концерн (с 2008 года BASF SE, штаб-квартира - в Людвигсхафене). В 1974 году в ходе административно-территориальной реформы к Людвигсхафену была присоединена община Руххайм. В современном Людвигсхафене большие земельные площади отведены под промышленную застройку; экологическая ситуация менее благополучна, чем в других крупных городах ФРГ.
Церкви: Вознесения Марии (1729-1733; расширена в 1775-1777; архитектор П. А. фон Фершаффельт), Св. Троицы (1899-1901, восстановлена в 1952-1953 годы), Св. Бонифация (1929-1930), протестантская Фриденскирхе (1931-1932, восстановлена в 1954-1957 годы), Св. Себастьяна (1954; архитекторы К. Лохнер и Ф. Блаумер; на месте разрушенной в 1943 году церкви XIX века). В ряде кварталов сохранилась застройка 1-й четверти XX века с многоэтажными жилыми домами. Также среди архитектурных памятников - жилой район Хемсхоф (1870-1910) для рабочих завода BASF; водомерный пост (1900); здания вальцовых мельниц (1906, архитектор А. Липпс).
Людвигсхафен - важный центр НИОКР и образования. Научно-исследовательские лаборатории концерна BASF ведут НИОКР в области органической и тонкой химии, «Abbott GmbH» - в области фармацевтики и медицины. Высшая профессиональная школа Людвигсхафена (1965; в её структуре - Институт Восточной Азии), Высшая евангелическая школа Людвигсхафенский Городской музей (1907, история Л.), Художественный музей Вильгельма Хака (1979, преимущественно современное искусство), Дом-музей Ф. Шиллера (в районе Оггерсхайм), Центр Э. Блоха (1997, включает НИИ, музей и архив трудов Блоха, уроженца Людвигсхафена). Театры: драматический «Принцрегентен-театер», молодёжный передвижной KiT’Z, театр-студия «Studiobühne TiP». Театрально-концертная сцена «Пфальцбау».
Крупный центр химической промышленности (в отрасли трудится до 90% всех занятых в индустриальном производстве; среди работающих высока доля трудовых мигрантов из соседних населённых пунктов). Комбинат BASF - одно из крупнейших по масштабам предприятий отрасли в Европе (свыше 2 тысяч зданий и сооружений, более 11 км2 производственных площадей) и главный работодатель в регионе Рейн - Неккар (около 33 тысяч работающих в 2008 году; свыше 55 тысяч занятых в 1990 годы - 1-е место в мире). По объёму производства аммиака и азотных удобрений, мочевино- и меламино- формальдегидных смол, полистирола, поливинилхлорида, полиуретанов, синтетического каучука, химических (особенно полиамидных) волокон комбинат занимает 1-е место в Германии и одно из ведущих в Европе. Существенно меньшее значение на предприятии имеет выпуск неорганических химикатов - серной кислоты и хлора, а также полиэтилена и полипропилена (однако по совокупному выпуску всех видов пластмасс и синтетических смол Людвигсхафен лидирует в Германии и входит в число крупнейших европейских производителей). Большое значение имеет также выпуск химических средств защиты растений, разнообразных пигментов, красителей, лаков, красок, моющих средств, фотохимической и фармацевтической продукции. В Людвигсхафене расположены также предприятия ряда других химических, фармацевтических и биотехнологических фирм («Abbott GmbH», «Raschig GmbH», «DyStar GmbH»). Пищевкусовая промышленность Людвигсхафена специализируется главным образом на пивоварении («Privatbrauerei Gebr. Mayer oHG» в районе Оггерсхайм - старейшее действующее промышленное предприятие Людвигсхафена, с 1846 года). Имеются небольшие предприятия по выпуску химического оборудования, медицинских инструментов, алюминиевого проката.
В 2000-е годы выросло значение Лдвигсхафена как центра услуг. Компания «BASF IT Services Holding» (дочерняя фирма концерна BASF, создана в 2001 году, правление и главное предприятие - в Людвигсхафене) - одна из наиболее динамично развивающихся германских корпораций, предоставляющих услуги в области информационных технологий, в сфере бизнеса, менеджмента, аутсорсинга. В городе размещаются правления крупнейшей в земле Рейнланд-Пфальц строительные и инвестиционные компании GAG, энергетические корпорации «Pfalzwerke AG». Людвигсхафен - значительный медийный центр: штаб-квартиры старейшей частной радиокомпании юго-западной Германии «Radio RPR» и медиаконцерна «Medien Union».
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