ЛЮДВИГСХАФЕН

ЛЮДВИГСХАФЕН Люд­вигс­ха­фен-ам-Райн (Ludwigshafen am Rhein) - го­род на юго-за­па­де Гер­ма­нии, зем­ля Рейн­ланд-Пфальц.

Население 163,3 тысяч человек (2010, из них около 21% - вы­ход­цы из других стран), вто­рой по чис­лен­но­сти населения го­род Рейн­ланд-Пфаль­ца (по­сле Майн­ца). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу Рей­на, на­про­тив устья реки Нек­кар. С го­ро­да­ми Ман­гейм (на пра­вом бе­ре­гу Рей­на, зем­ля Ба­ден-Вюр­тем­берг; Людвигсхафен со­еди­нён с Ман­гей­мом мос­та­ми), Гей­дель­берг и ря­дом ме­нее круп­ных на­се­лён­ных пунк­тов об­ра­зу­ет ко­нур­ба­цию Рейн - Нек­кар с населением бо­лее 2 млн. человек. Круп­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Людвигсхафен про­хо­дят ав­то­ба­ны Са­ар­брюк­кен - Нюрн­берг и Шпай­ер - Коб­ленц, а так­же ряд ско­ро­ст­ных фе­де­раль­ных ав­то­трасс. Же­лез­ные до­ро­ги про­ло­же­ны от Людвигсхафена на за­пад (к Са­ар­брюк­ке­ну, да­лее во Фран­цию), на се­вер (по ле­во­бе­ре­жью Рей­на, в Рейн­ско- Вест­фаль­ский эко­но­мический район) и вос­ток (на пра­вый бе­рег Рей­на, к Ман­гей­му). Че­рез Ман­гейм Людвигсхафен свя­зан же­лез­ны­ми до­ро­га­ми с Франк­фур­том-на-Май­не, Мюн­хе­ном , Штут­гар­том. По пра­во­му бе­ре­гу Рейн­ской до­ли­ны в южном на­прав­ле­нии про­хо­дит железнодорожная ма­ги­ст­раль, со­еди­няю­щая рай­он Людвигсхафена - Ман­гейм че­рез Кар­лс­руэ со Швей­ца­ри­ей. Людвигсхафен - один из са­мых круп­ных германских реч­ных пор­тов на Рей­не (гру­зо­обо­рот свыше 7 млн. т, 2007).

В древ­но­сти на мес­те Людвигсхафена су­ще­ст­во­ва­ла римская кре­пость Ру­фи­ниа­на (Rufiniana). В 1607 году кур­фюрст Пфаль­ца Фрид­рих IV по­стро­ил здесь зем­ля­ное пред­мос­тное ук­ре­п­ле­ние, при­кры­вав­шее под­сту­пы к Ман­гей­му. В 1720 году оно бы­ло рас­ши­рено, в 1799 году раз­ру­ше­но французской ар­ми­ей (окон­ча­тель­но в 1804). В 1811 году на его мес­те ос­но­ва­на ча­ст­ная тор­го­вая при­стань, в 1820 году по­строе­ны склад­ские по­ме­ще­ния, ко­то­рые вме­сте с при­ста­нью в 1843 году при­об­ре­ло пра­ви­тель­ст­во Ба­ва­рии (с 1815 года тер­ри­то­рия бу­ду­ще­го го­ро­да на­хо­ди­лась под ба­вар­ской юрис­дик­ци­ей, Ман­гейм ото­шёл к Ба­де­ну). По­се­ле­ние бы­ло на­зва­но в честь ба­вар­ско­го ко­ро­ля Лю­до­ви­ка I , в 1852 году ему был да­ро­ван ста­тус об­щи­ны, в 1859 - го­ро­да. В 1865 году ком­па­ния «Badische Anilin- & Soda-Fabrik» (BASF; с 1919 года в Людвигсхафене на­хо­ди­лась её штаб-квар­ти­ра; см. «БАСФ- груп­пе») по­лу­чи­ла кон­цес­сию на соз­да­ние в Людвигсхафене круп­но­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го ком­плек­са (вы­пуск ани­ли­но­вых кра­си­те­лей, со­ды и др.). В 1870-1880-е годы за­вод BASF в Людвигсхафене стал ве­ду­щим хи­мическим пред­при­яти­ем Гер­ма­нии; на Все­мир­ной промышленной вы­став­ке 1900 года в Па­ри­же он по­зи­цио­ни­ро­вал­ся как са­мый круп­ный хи­мический за­вод в ми­ре (св. 6200 ра­бо­чих, 148 хи­ми­ков-тех­но­ло­гов, 75 ин­же­не­ров). В 1891 году в со­став го­ро­да вклю­че­на об­щи­на Фри­зен­хайм, в 1899 году - Мун­ден­хайм. К 1925 году Людвигсхафен пре­вра­тил­ся в круп­ный го­род, один из главных цен­тров хи­мической промышленности («ани­ли­но­вую сто­ли­цу») Гер­ма­нии; в том же го­ду за­во­ды BASF во­шли в со­став кон­цер­на И.Г. Фар­бен­ин­ду­ст­ри . В 1938 году к Людвигсхафену при­сое­ди­не­ны го­ро­да Оп­пау и Ог­герс­хайм, об­щи­ны Мау­дах и Рейн­гён­хайм. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны на хи­мическом за­во­де в Людвигсхафене (вы­пус­кал в основном во­енную про­дук­цию; до 1945 года ве­лись раз­ра­бот­ка и про­изводство от­рав­ляю­щих ве­ществ, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­лись в т. ч. для мас­со­во­го унич­то­же­ния уз­ни­ков Ос­вен­ци­ма , Май­да­не­ка и других конц­ла­ге­рей) ис­поль­зо­вал­ся при­ну­дительный труд около 50 тысяч во­ен­но­плен­ных и иностранных ра­бо­чих (осо­бен­но из стран Восточной Ев­ро­пы). В 1943-1945 годы го­род под­вер­гал­ся ин­тен­сив­ным бом­бар­ди­ров­кам анг­ло-американской авиа­ции, свыше 80% строе­ний бы­ло раз­ру­ше­но. По­сле вой­ны во­енно.-хи­мическое про­из­вод­ст­во в Людвигсхафене бы­ло пре­кра­ще­но, кон­церн И. Г. Фар­бе­нин­ду­ст­ри при­ну­ди­тель­но раз­ук­руп­нён. В 1952 году BASF AG во­зоб­но­вил в Людвигсхафене свою дея­тель­ность как са­мо­сто­ятельный кон­церн (с 2008 года BASF SE, штаб-квар­ти­ра - в Людвигсхафене). В 1974 году в хо­де административно-территориальной ре­фор­мы к Людвигсхафену бы­ла при­сое­ди­не­на об­щи­на Рух­хайм. В современном Людвигсхафене боль­шие зе­мель­ные пло­ща­ди от­ве­де­ны под промышленную за­строй­ку; эко­ло­гическая си­туа­ция ме­нее бла­го­по­луч­на, чем в других круп­ных го­ро­дах ФРГ.

Церк­ви: Воз­не­се­ния Ма­рии (1729-1733; рас­ши­ре­на в 1775-1777; архитектор П. А. фон Фер­шаф­фельт), Св. Трои­цы (1899-1901, вос­ста­нов­ле­на в 1952-1953 годы), Св. Бо­ни­фа­ция (1929-1930), про­те­стант­ская Фри­денс­кир­хе (1931-1932, вос­ста­нов­ле­на в 1954-1957 годы), Св. Се­ба­сть­я­на (1954; ар­хи­тек­то­ры К. Лох­нер и Ф. Блау­мер; на мес­те раз­ру­шен­ной в 1943 году церк­ви XIX века). В ря­де квар­та­лов со­хра­ни­лась за­строй­ка 1-й четверти XX века с мно­го­этаж­ны­ми жи­лы­ми до­ма­ми. Так­же сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - жи­лой район Хемс­хоф (1870-1910) для ра­бо­чих за­во­да BASF; во­до­мер­ный пост (1900); зда­ния валь­цо­вых мель­ниц (1906, архитектор А. Липпс).

Людвигсхафен - важ­ный центр НИОКР и об­разова­ния. Научно-исследовательские ла­бо­ра­то­рии кон­цер­на BASF ве­дут НИОКР в об­лас­ти ор­га­ни­че­ской и тон­кой хи­мии, «Abbott GmbH» - в об­ла­с­ти фар­ма­цев­ти­ки и ме­ди­ци­ны. Выс­шая профессиональная шко­ла Людвигсхафена (1965; в её струк­ту­ре - Институт Восточной Азии), Выс­шая еван­ге­лическая шко­ла Людвигсхафенский Городской му­зей (1907, ис­то­рия Л.), Ху­дожественный му­зей Виль­гель­ма Ха­ка (1979, пре­имущественно современное искусство), Дом-му­зей Ф. Шил­ле­ра (в районе Ог­герс­хайм), Центр Э. Бло­ха (1997, вклю­ча­ет НИИ, му­зей и ар­хив тру­дов Бло­ха, уро­жен­ца Людвигсхафена). Те­ат­ры: дра­ма­ти­че­ский «Принц­ре­ген­тен-теа­тер», мо­ло­дёж­ный пе­ре­движ­ной KiT’Z, те­атр-сту­дия «Stu­dio­bühne TiP». Те­ат­раль­но-кон­церт­ная сце­на «Пфальц­бау».

Круп­ный центр хи­мической промышленности (в от­рас­ли тру­дит­ся до 90% всех за­ня­тых в ин­ду­ст­ри­аль­ном про­изводстве; сре­ди ра­бо­таю­щих вы­со­ка до­ля тру­до­вых ми­гран­тов из со­сед­них на­се­лён­ных пунк­тов). Ком­би­нат BASF - од­но из круп­ней­ших по мас­шта­бам пред­при­ятий от­рас­ли в Ев­ро­пе (свыше 2 тысяч зда­ний и со­ору­же­ний, бо­лее 11 км2 про­из­водственных пло­ща­дей) и главный ра­бо­то­да­тель в ре­гио­не Рейн - Нек­кар (около 33 тысяч ра­бо­таю­щих в 2008 году; свыше 55 тысяч за­ня­тых в 1990 годы - 1-е ме­сто в ми­ре). По объ­ё­му про­изводства ам­миа­ка и азот­ных удоб­ре­ний, мо­че­ви­но- и ме­ла­ми­но- фор­маль­де­гид­ных смол, по­ли­сти­ро­ла, по­ли­ви­нил­хло­ри­да, по­ли­уре­та­нов, син­те­тического кау­чу­ка, хи­мических (осо­бен­но по­ли­амид­ных) во­ло­кон ком­би­нат за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в Гер­ма­нии и од­но из ве­ду­щих в Ев­ро­пе. Су­ще­ст­вен­но мень­шее зна­че­ние на пред­при­ятии име­ет вы­пуск не­ор­га­нических хи­ми­ка­тов - сер­ной ки­сло­ты и хло­ра, а так­же по­ли­эти­ле­на и по­ли­про­пи­ле­на (од­на­ко по со­во­куп­но­му вы­пус­ку всех ви­дов пла­ст­масс и син­те­тических смол Людвигсхафен ли­ди­ру­ет в Гер­ма­нии и вхо­дит в чис­ло круп­ней­ших ев­ропейских про­из­во­ди­те­лей). Боль­шое зна­че­ние име­ет так­же вы­пуск хи­мических средств за­щи­ты рас­те­ний, раз­но­об­раз­ных пиг­мен­тов, кра­си­те­лей, ла­ков, кра­сок, мою­щих средств, фо­то­хи­мической и фар­ма­цев­тической про­дук­ции. В Людвигсхафене рас­по­ло­же­ны так­же пред­при­ятия ря­да других хи­мических, фар­ма­цев­тических и био­тех­но­ло­гических фирм («Abbott GmbH», «Raschig GmbH», «Dy­Star GmbH»). Пи­ще­вку­со­вая промышленность Людвигсхафена спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся главным образом на пи­во­ва­ре­нии («Privatbrauerei Gebr. Mayer oHG» в районе Ог­герс­хайм - ста­рей­шее дей­ст­вую­щее промышленное пред­при­ятие Людвигсхафена, с 1846 года). Име­ют­ся не­боль­шие пред­при­ятия по вы­пус­ку хи­мического обо­ру­до­ва­ния, медицинских ин­ст­ру­мен­тов, алю­ми­ние­во­го про­ка­та.

В 2000-е годы выросло зна­че­ние Лдвигсхафена как цен­тра ус­луг. Ком­па­ния «BASF IT Services Holding» (до­чер­няя фир­ма кон­цер­на BASF, соз­да­на в 2001 году, прав­ле­ние и главное пред­при­ятие - в Людвигсхафене) - од­на из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся германских кор­по­ра­ций, пре­дос­тав­ляю­щих ус­лу­ги в об­лас­ти ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, в сфе­ре биз­не­са, ме­недж­мен­та, аут­сор­син­га. В го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся прав­ле­ния круп­ней­шей в зем­ле Рейн­ланд-Пфальц стро­ительные и ин­ве­стиционные ком­па­нии GAG, энер­ге­тические кор­по­ра­ции «Pfalzwerke AG». Людвигсхафен - зна­чи­тель­ный ме­дий­ный центр: штаб-квар­ти­ры ста­рей­шей ча­ст­ной ра­дио­ком­па­нии юго-западной Гер­ма­нии «Radio RPR» и ме­диа­кон­цер­на «Medien Union».

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