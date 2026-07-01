ЛЮДВИГ ПЕТЕР

ЛЮДВИГ (Ludwig) ПЕТЕР - немецкий кол­лек­цио­нер и ме­це­нат .

Изу­чал ис­то­рию ис­кусств, ар­хео­ло­гию, ис­то­рию и фи­ло­со­фию в университете Майн­ца (1946-1950), где за­щи­тил дис­сер­та­цию о твор­че­ст­ве П. Пи­кас­со . В 1952 году на­чал де­ло­вую карь­е­ру в ка­че­ст­ве управ­ляю­ще­го различными фир­ма­ми в Ахе­не, вклю­чая шо­ко­лад­ное про­изводство сво­его тес­тя Л. Мон­хей­ма, ко­то­рое по на­след­ст­ву пе­ре­шло в его соб­ст­вен­ность. В на­чаль­ный пе­ри­од кол­лек­цио­нер­ской дея­тель­но­сти со­би­рал ху­дожественные про­из­ве­де­ния различных эпох и ре­гио­нов (древнегреческое и итальянскую тер­ра­ко­ту, искусство древ­ней Аме­ри­ки, скульп­ту­ру, тек­стиль, средневековые эма­ли и др.). За­тем ув­лёк­ся современным искусством, со­здал зна­чительную кол­лек­цию про­из­ве­де­ний поп-ар­та, оп-ар­та, ми­ни­ма­лиз­ма , ги­пер­реа­лиз­ма . С 1956 года при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ока­за­нии по­мо­щи му­зе­ям (по­пе­чи­тель­ская дея­тель­ность, уча­стие в за­ку­поч­ных ко­мис­си­ях, из­да­ние «Aachener Kunstblätter»). По­пол­нил свои­ми да­ра­ми со­б­ра­ния му­зе­ев Кёль­на, Ахе­на, Ве­ны, Ба­зе­ля. На ос­но­ве его кол­лек­ции в 1976 году в Кёль­не соз­дан Му­зей Люд­ви­га (Muse­um Ludwig) - од­но из круп­ней­ших в ми­ре со­б­ра­ний современного искусства (с 1986 года - в но­вом зда­нии, ар­хи­тек­то­ры П. Бус­манн и Г. Ха­бе­рер). В 1995 году суп­ру­ги Люд­виг (а в 1998 году же­на Людвига - Ире­не Люд­виг) при­нес­ли в дар Русскому му­зею в Санкт-Пе­тер­бур­ге свыше 100 про­из­ве­де­ний современного искусства (ра­бо­ты П. Пи­кас­со, Дж. Се­га­ла, И. И. Ка­ба­ко­ва , Э. Уор­хо­ла, Р. Лих­тен­стай­на, Й. Бой­са и др.).