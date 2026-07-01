ЛЮДВИГ ПЕТЕР
ЛЮДВИГ (Ludwig) ПЕТЕР - немецкий коллекционер и меценат.
Изучал историю искусств, археологию, историю и философию в университете Майнца (1946-1950), где защитил диссертацию о творчестве П. Пикассо. В 1952 году начал деловую карьеру в качестве управляющего различными фирмами в Ахене, включая шоколадное производство своего тестя Л. Монхейма, которое по наследству перешло в его собственность. В начальный период коллекционерской деятельности собирал художественные произведения различных эпох и регионов (древнегреческое и итальянскую терракоту, искусство древней Америки, скульптуру, текстиль, средневековые эмали и др.). Затем увлёкся современным искусством, создал значительную коллекцию произведений поп-арта, оп-арта, минимализма, гиперреализма. С 1956 года принимал активное участие в оказании помощи музеям (попечительская деятельность, участие в закупочных комиссиях, издание «Aachener Kunstblätter»). Пополнил своими дарами собрания музеев Кёльна, Ахена, Вены, Базеля. На основе его коллекции в 1976 году в Кёльне создан Музей Людвига (Museum Ludwig) - одно из крупнейших в мире собраний современного искусства (с 1986 года - в новом здании, архитекторы П. Бусманн и Г. Хаберер). В 1995 году супруги Людвиг (а в 1998 году жена Людвига - Ирене Людвиг) принесли в дар Русскому музею в Санкт-Петербурге свыше 100 произведений современного искусства (работы П. Пикассо, Дж. Сегала, И. И. Кабакова, Э. Уорхола, Р. Лихтенстайна, Й. Бойса и др.).