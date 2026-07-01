ЛЮДВИГ КРИСТА
ЛЮДВИГ (Ludwig) КРИСТА - немецкая певица (меццо-сопрано, драматическое сопрано).
Дочь австрийского певца Антона Людвига (1888-1957) и немецкой певицы Эугении Безалла-Людвиг (1899-1993). Училась у матери и в высших музыкальных школах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Пела в Городском театре Франкфурта-на-Майне (1946-1952; дебют - Князь Орловский в оперетте «Летучая мышь» И. Штрауса), в театрах Дармштадта (1952-1954) и Ганновера (1954-1957). Получила известность благодаря выступлениям на Донауэшингенском фестивале. С 1955 года пела по приглашению К. Бёма в Венской государственной опере, в 1957-1994 солистка этого театра (в 1962 году удостоена почетного титула «каммерзенгерин», с 1981 года пожизненный почетный член труппы). Участвовала в фестивалях: Зальцбургском (1954-1993), Байрёйтском (1966-1967; Брангена в «Тристане и Изольде», Кундри в «Парсифале» Р. Вагнера). Выступала в «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк, с 1959 года), театрах «Ла Скала» (Милан, с 1960), «Ковент-Гарден» (Лондон, с 1968) и др. Много гастролировала, в 1971 году пела в Москве (в составе труппы Венской государственной оперы).
Одна из крупнейших певиц 2-й половины XX века. Среди лучших ролей: Керубино, Донна Эльвира, Дорабелла («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все женщины» В. А. Моцарта), Ифигения («Ифигения в Авлиде» К. В. Глюка), Леонора («Фиделио» Л. ван Бетховена), Эболи, Амнерис («Дон Карлос», «Аида» Дж. Верди), Кармен (одноименная опера Ж. Бизе), Дидона («Троянцы» Г. Берлиоза), Юдит («Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока), Мария («Воццек» А. Берга), Старуха («Кандид» Л. Бернстайна); партии в операх Р. Штрауса: Композитор («Ариадна на Наксосе), Октавиан и Маршальша («Кавалер розы»), Жена красильщика («Женщина без тени»), Клитемнестра («Электра»). Участвовала во многих мировых премьерах, среди которых - опера «Визит старой дамы» Г. фон Эйнема (1971, Вена; партия Клэр). Участвовала в исполнении ораториально-кантатных сочинений И. С. Баха, А. Брукнера, Г. Малера и др.; в камерном репертуаре - песни Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, Х. Вольфа, Х. Пфицнера. Многочисленные звукозаписи (всего свыше 300). С 1976 года ведёт педагогическую деятельность. Офицер ордена Почётного легиона (2004).
Сочинения:
«Und ich wäre so gern Primadonna gewesen»: Erinnerungen. B., 1994.