ЛЮДВИГ КРИСТА

ЛЮДВИГ (Ludwig) КРИСТА - немецкая пе­ви­ца (мец­цо-со­пра­но, дра­ма­тическое со­пра­но).

Дочь австрийского пев­ца Ан­то­на Люд­ви­га (1888-1957) и немецкой пе­ви­цы Эу­ге­нии Без­ал­ла-Люд­виг (1899-1993). Учи­лась у ма­те­ри и в выс­ших музыкальных шко­лах Франк­фур­та-на-Май­не и Мюн­хе­на . Пе­ла в Городском те­ат­ре Франк­фур­та-на-Май­не (1946-1952; де­бют - Князь Ор­лов­ский в опе­рет­те «Ле­ту­чая мышь» И. Штрау­са), в те­ат­рах Дарм­штад­та (1952-1954) и Ган­но­ве­ра (1954-1957). По­лу­чи­ла из­вест­ность бла­го­да­ря вы­сту­п­ле­ни­ям на До­нау­эшин­ген­ском фес­ти­ва­ле. С 1955 года пе­ла по при­гла­ше­нию К. Бё­ма в Вен­ской государственной опе­ре, в 1957-1994 со­ли­ст­ка это­го те­ат­ра (в 1962 году удо­стое­на почетного ти­ту­ла «кам­мер­зен­ге­рин», с 1981 года по­жизнен­ный почетный член труп­пы). Уча­ст­во­ва­ла в фес­ти­ва­лях: Зальц­бург­ском (1954-1993), Бай­рёйт­ском (1966-1967; Бран­гена в «Три­ста­не и Изоль­де», Кун­д­ри в «Пар­си­фале» Р. Ваг­не­ра ). Вы­сту­па­ла в «Мет­ропо­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк, с 1959 года), теат­рах «Ла Ска­ла» (Ми­лан, с 1960), «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон, с 1968) и др. Мно­го га­ст­ро­ли­ро­ва­ла, в 1971 году пе­ла в Мо­ск­ве (в со­ста­ве труп­пы Вен­ской государственной опе­ры).

Од­на из круп­ней­ших пе­виц 2-й половины XX века. Сре­ди луч­ших ро­лей: Ке­ру­би­но, Дон­на Эль­ви­ра, До­ра­бел­ла («Свадь­ба Фи­га­ро», «Дон Жу­ан», «Так по­сту­па­ют все жен­щи­ны» В. А. Мо­цар­та ), Ифи­ге­ния («Ифи­ге­ния в Ав­ли­де» К. В. Глю­ка), Ле­о­но­ра («Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на), Эбо­ли, Ам­не­рис («Дон Кар­лос», «Аи­да» Дж. Вер­ди), Кар­мен (од­но­именная опе­ра Ж. Би­зе), Ди­до­на («Тро­ян­цы» Г. Бер­лио­за), Юдит («За­мок гер­цо­га Си­няя Бо­ро­да» Б. Бар­то­ка), Ма­рия («Воц­цек» А. Бер­га), Ста­ру­ха («Кан­дид» Л. Берн­стай­на); пар­тии в опе­рах Р. Штрау­са: Ком­по­зи­тор («Ари­ад­на на На­ксо­се), Ок­та­ви­ан и Мар­шаль­ша («Ка­ва­лер ро­зы»), Же­на кра­силь­щи­ка («Жен­щи­на без те­ни»), Кли­тем­не­ст­ра («Элек­тра»). Уча­ст­во­ва­ла во мно­гих ми­ро­вых пре­мье­рах, сре­ди ко­то­рых - опе­ра «Ви­зит ста­рой да­мы» Г. фон Эй­не­ма (1971, Ве­на; пар­тия Клэр). Уча­ст­во­ва­ла в ис­пол­не­нии ора­то­ри­аль­но-кан­тат­ных со­чи­не­ний И. С. Ба­ха , А. Брук­не­ра, Г. Ма­ле­ра и др.; в ка­мер­ном ре­пер­туа­ре - пес­ни Ф. Шу­бер­та, Р. Шу­ма­на, И. Брам­са, Х. Воль­фа, Х. Пфиц­не­ра. Многочисленные зву­ко­за­пи­си (все­го свыше 300). С 1976 года ве­дёт пе­да­го­гическую дея­тель­ность. Офицер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (2004).

Сочинения:

«Und ich wäre so gern Primadonna ge­wesen»: Erinnerungen. B., 1994.