ЛЮДВИГ II БАВАРСКИЙ Людвиг II Баварский (нем. Ludwig II von Bayern) (25.08.1845, Мюнхен — 13.06.1886, Штарнбергер-Зе близ Берга) — король Королевства Бавария из династии Виттельсбахов (1864—1886), вошел в историю как «сказочный король».

Людвиг II Баварский ( нем . Ludwig II von Bayern) (25.08.1845, Мюнхен — 13.06.1886, Штарнбергер-Зе близ Берга) — король Королевства Бавария из династии Виттельсбахов (1864—1886), вошел в историю как «сказочный король». Сын Максимилиана II и Марии Прусской. Детство и юность прошли в замке Хоэншвангау в окружении воспитателей и под влиянием традиций средневекового германского эпоса. В юности после посещения в 1861 опер Р. Вагнера «Тангейзер» и «Лоэнгрин» у принца пробудилась страсть к оперной музыке, что оказало влияние на всю его последующую жизнь. Л. II проявлял также большой интерес к архитектуре и строительству, который поддерживал его дед Людвиг I Баварский . В 1863 в замке Нимфенбург состоялась единственная личная встреча с О. фон Бисмарком , дружба с которым продлилась в течение всей жизни Л. II. 11 марта 1864 Л. II стал баварским королем. Главным интересом Л. II оставалось развитие культуры. После личного знакомства с Вагнером он выделил ему значительную сумму для написания «Кольца Нибелунга», а премьеры опер «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Золото Рейна» и «Валькирия» состоялись в Мюнхенском национальном театре. Л. II финансировал строительство Дворца фестивалей Вагнера в Байройте. В условиях развернувшейся борьбы между Пруссией и Австрией за гегемонию в Германии Л. II первоначально удавалось сохранять нейтралитет, однако во время Австро-прусско-итальянской войны 1866 Бавария вынуждена была выступить на стороне Австрии. Сам король, передав управление страной министрам, уехал на юг Баварии, а затем в Швейцарию. Вскоре после окончания войны Бавария заключила с Северогерманским союзом секретный наступательный и оборонительный союз. В это время Л. II совершил единственную поездку по стране, после чего удалился в свои замки. Сформированному после войны 1866 на католической, ­антипрусской платформе баварскому ландтагу Л. II противопоставил национально-либеральное пропрусски настроенное правительство, демонстрируя этим свою самостоятельную политическую линию. 30 ноября 1870 Л. II подписал составленное Бисмарком письмо, в котором обращался к королю Вильгельму I с просьбой принять титул германского императора. В обмен на это Бисмарк втайне гарантировал Л. II денежную выплату в размере 6 млн золотых марок из специально созданного Вельфского фонда. В торжественном провозглашении Вильгельма I германским императором в Версале 18 января 1871 Л. II не участвовал, позже в отношениях с Гогенцоллернами демонстративно подчеркивал свою независимость. Вскоре король стал сторониться общества и отошел от активного участия в политическом руководстве страной, уединившись в замке Нойшванштайн. Участие в генеральной репетиции фестиваля в Байройте в 1876 стало его последним официальным выходом в свет. Его долги росли, строительство некоторых замков было приостановлено. Все чаще Л. II работал по ночам, за что его называли «лунным королем». Летом 1881 вместе со своим другом, венским актером Й. Кайнцем он совершил поездку в Швейцарию по следам Вильгельма Телля . Вскоре стали ходить слухи о душевной болезни короля. 8 июня 1886 врачебный консилиум объявил Л. II «неизлечимо душевнобольным», а на следующий день правительство лишило его дееспособности. Попытка воззвания короля к народу была пресечена правительством, его письма в редакции газет — перехвачены. Опекуном Л. II и его брата Оттона, а также принцем-регентом был назначен их дядя Луитпольд. Король, по мнению управляющего замка Нойшванштайн Ю. Дезинга, был схвачен в собственном замке и 12 июня вывезен в замок Берг. Тайна последовавшей затем 13 июня 1886 на Штарнбергском озере загадочной смерти Л. II вместе с его врачом Б. фон Гудденом, который и вынес заключение о душевной болезни короля, остается неразгаданной по сей день. Официальная версия о самоубийстве практически сразу была подвергнута сомнению. В ходе проведенного в начале 2000-х известным немецким психиатром профессором Х. Хэфнером повторного расследования «дела Людвига» было вынесено решение о беспочвенности заключения 1886 о душевной болезни. Король приобрел мировую известность благодаря построенным им в Баварии замкам: Нойшванштайн, королевский дом на Шахене, Линдерхоф, Херренхимзее; в его планах также было строительство готического дворца на руинах замках Фалькенштайн, летнего китайского дворца на оз. Планзее в Тироле и дворца в византийском стиле недалеко от замка Линдерхоф. К настоящему времени дворцы, в расточительном строительстве которых обвиняли короля, уже многократно окупили себя и продолжают ежегодно привлекать миллионы туристов.

Соч .: Edir Grein. Tagebuch-Aufzeichnungen von Ludwig II. Konig von Bayern. Liechtenstein, 1925.

Лит .: Bohm G., von . Ludwig II. Konig von Bayern. Sein Leben und seine Zeit. Berlin, 1924; Desing J. Konig Ludwig II. Sein Leben, sein Ende. Lechbruck, 1976; Hafner H . Ein Konig wird beseitigt, Ludwig II. von Bayern. Munchen 2008; Hilmes O. Ludwig II. Der unzeitgemaße Konig. Munchen, 2013; Tauber Ch. Ludwig II. Das phantastische Leben des Konigs von Bayern. Munchen, 2013. В. С. Дударев.