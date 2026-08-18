ЛЮДОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Людовское движение — крестьянское политическое движение в Польше, зародилось на польских землях Австро-Венгрии в 1880-е.

Людовское движение — крестьянское политическое движение в Польше, зародилось на польских землях Австро-Венгрии в 1880-е. Впервые заявило о себе во время избирательной кампании 1889 в сейм коронной провинции Галиция, когда крестьянские избирательные комитеты добились избрания четырех независимых от помещиков и церкви крестьянских депутатов. На выборах в 1891 был впервые избран депутат от польских крестьян в австрийский рейхсрат. В 1893 возникла первая крестьянская политическая организация — Союз крестьянского стронництва (Związek Stronnictwa Chlopskiego), в 1895 — Стронництво людовое (организаторы Я. Бойко, Я. Стапиньский, Б. Вислоух, С. Стояловский и др.), добившееся успеха на выборах в рейхсрат в 1897. В 1903 Стронництво людовое сменило название на Польское стронництво людовое (ПСЛ). Наибольшего успеха ПСЛ добилось на первых после введения всеобщего избирательного права выборах в рейхсрат в 1907 (17 мест) и в 1908 на выборах в львовский сейм (19 мест). В основу программы ПСЛ был положен лозунг «Земля, образование и власть крестьянам», что позволяло ей сотрудничать с консервативными и правыми депутатами сейма. Партия пережила ряд расколов, крупнейший из которых произошел в 1913. Более умеренные деятели, группировавшиеся вокруг еженедельника «Пяст», создали в 1914 ПСЛ «Пяст» (до 1918 партией руководил Я. Бойко, его заместителем был В. Витос, крестьянин из с. Вежхославицы, депутат сейма и рейхсрата). В 1914 ПСЛ «Пяст» было представлено в Главном национальном комитете, объединявшем сторонников автономии Галиции в составе Австрии и курировавшем Польский легион. С 1917 переориентировалось на национальных демократов и Антанту . В октябре 1918 В. Витос возглавил Польскую ликвидационную комиссию в Кракове, действовавшее до декабря того же года локальное правительство Галиции. Левая часть партии во главе с Я. Стапиньским, считавшая себя наследником «старой» ПСЛ, со временем приняла название ПСЛ левица. Во время Первой мировой войны поддерживала легионерское движение.

На польских землях, входивших в Российскую империю, начало Л. д. относится к 1904, первые организации ориентировались на культурно-про­светительную деятельность в деревне. Только в 1915 группировавшиеся вокруг Ю. Пилсудского интеллигенты организовали ПСЛ в Царстве Польском (с 1918 — ПСЛ «Вызволение», по названию ее печатного органа), нацеленное на борьбу за независимость русской части Польши.

В политической жизни польских земель Пруссии доминировали национальные демократы, лишь в 1896—1904 действовала Мазурская людовская партия, а в конце 1912 в Восточном Поморье возникла локальная Польско-католическая людовская партия (Polsko-Katolicka Partia Ludowa), влившаяся после обретения Польшей независимости в 1918 в ПСЛ «Пяст».

Лит. : Historia chlopów polskich. T. 2. Okres zaborów. Warszawa, 1972; Gmitruk J. Ruch ludowy w Polsce: zarys dziejów. Warszawa, 2003; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012. Г. Ф. Матвеев.