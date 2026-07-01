В закладки

ЛЮДОВИКОВ СТИЛИ

ЛЮДОВИКОВ СТИЛИ - ус­лов­ное на­име­но­ва­ние различных сти­лей в ар­хи­тек­ту­ре и ис­кус­ст­ве Фран­ции, по­лу­чив­ших на­зва­ние по пе­рио­дам прав­ле­ния ко­ро­лей.

На­зва­ния этих «ко­ро­лев­ских сти­лей» тра­ди­ци­он­но ис­поль­зу­ют­ся в основном во французском ис­кус­ст­во­зна­нии.

Стиль Лю­до­ви­ка XII (го­ды прав­ле­ния 1498-1515) сов­па­да­ет с пе­ре­хо­дом от пла­ме­нею­щей го­ти­ки к за­ро­ж­даю­ще­му­ся во Фран­ции ре­нес­санс­но­му сти­лю (в это вре­мя во Фран­цию, бла­го­да­ря во­енным по­хо­дам Кар­ла VIII и са­мо­го Лю­до­ви­ка XII, про­ни­ка­ет влия­ние итальянского искусства). Стиль Лю­до­ви­ка XIII (1610-1643) - пе­ре­ход­ный стиль от французского Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния (со­хра­няю­ще­го эле­мен­ты мань­е­риз­ма и од­но­вре­мен­но ис­поль­зую­ще­го не­ко­то­рые приё­мы ба­рок­ко) к «боль­шо­му сти­лю» Лю­до­ви­ка XIV (1643-1715), т. е. французскому клас­си­циз­му. Стиль Лю­до­ви­ка XV (1715-1774) обыч­но ото­жде­ст­в­ля­ет­ся со сти­лем ро­ко­ко; его на­чаль­ная фа­за (до 1730 года) сов­па­да­ет с Ре­гент­ст­ва сти­лем (во Фран­ции). Стиль Лю­до­ви­ка XVI (1774-1792) - стиль французского клас­си­циз­ма 2-й половине XVIII века (во французской на­учной литературе ча­ще име­ну­ет­ся не­оклас­си­циз­мом). Стиль Лю­до­ви­ка XVIII (1814-1824) - то же, что Рес­тав­ра­ции стиль (во Фран­ции).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)