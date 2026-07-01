ЛЮДОВИКОВ СТИЛИ
ЛЮДОВИКОВ СТИЛИ - условное наименование различных стилей в архитектуре и искусстве Франции, получивших название по периодам правления королей.
Названия этих «королевских стилей» традиционно используются в основном во французском искусствознании.
Стиль Людовика XII (годы правления 1498-1515) совпадает с переходом от пламенеющей готики к зарождающемуся во Франции ренессансному стилю (в это время во Францию, благодаря военным походам Карла VIII и самого Людовика XII, проникает влияние итальянского искусства). Стиль Людовика XIII (1610-1643) - переходный стиль от французского Позднего Возрождения (сохраняющего элементы маньеризма и одновременно использующего некоторые приёмы барокко) к «большому стилю» Людовика XIV (1643-1715), т. е. французскому классицизму. Стиль Людовика XV (1715-1774) обычно отождествляется со стилем рококо; его начальная фаза (до 1730 года) совпадает с Регентства стилем (во Франции). Стиль Людовика XVI (1774-1792) - стиль французского классицизма 2-й половине XVIII века (во французской научной литературе чаще именуется неоклассицизмом). Стиль Людовика XVIII (1814-1824) - то же, что Реставрации стиль (во Франции).
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