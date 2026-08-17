ЛЮДОВИК XVIII Людовик XVIII (фр. Louis XVIII) (17.11.1755, Версаль — 16.09.1824, Париж) — король Франции и Наварры (1795—1824) из династии Бурбонов.

Людовик XVIII ( фр . Louis XVIII) (17.11.1755, Версаль — 16.09.1824, Париж) — король Франции и Наварры (1795—1824) из династии Бурбонов. Четвертый сын дофина Людовика Бурбона и Марии-Жозефы Саксонской, внук Людовика XV , брат Людовика XVI и Карла X , носил титул графа Прованского. Получил хорошее образование, знал и любил латынь, литературу и историю, говорил по-английски и по-итальянски, писал стихи. Был женат на Марии-Жозефине Савойской (1771), но детей не имел. Вел жизнь просвещенного и щедрого мецената, приближал к себе литераторов и ученых. Пользуясь популярностью в обществе накануне и в начале Французской революции XVIII в ., использовал свой авторитет для поддержки Людовика XVI. В 1789 сотрудничал с Мирабо . Во время Вареннского кризиса 1791 покинул Францию. В эмиграции стал одним из лидеров и организаторов контрреволюционного движения, выступая от имени короля. После казни Людовика XVI объявил себя регентом (1793), а после смерти Людовика XVII (1795) — королем, но на фоне военных побед республиканской Франции не был признан большинством европейских держав. До 1814 жил в эмиграции, в том числе в России, пользовался поддержкой Екатерины II и Павла I. Организовывал многочисленные попытки реставрации королевской власти во Франции, вел переговоры с депутатами Национального Конвента , генералами, Наполеоном Бонапартом (см. Наполеон I ). Гибкий политик, Л. XVIII с 1796—1798 выказывал готовность даровать конституцию и пойти на определенный компромисс с революционерами, объявить амнистию, гарантировать им сохранение военных и гражданских должностей при условии лояльности монархии. После падения Первой империи в 1814 вернулся во Францию при поддержке монархов антифранцузской коалиции. Во время первой Реставрации Бурбонов (1814) даровал Конституционную хартию, установив режим конституционной монархии и провозгласив равенство всех перед законом, равный доступ к занятию должностей, свободу печати и совести, ответственность министров перед парламентом. После Ста дней , проведенных в эмиграции, и своей второй Реставрации пытался найти баланс между наследием Старого порядка и завоеваниями революции. Старался проводить умеренную политику, но избегал открытого конфликта с ультрароялистами. Не противясь «белому террору» Бесподобной палаты (1815—1816), он распустил ее, когда она себя достаточно скомпрометировала. Назначенные Л. XVIII кабинеты герцога Ришельё и Э. Деказа проводили в целом умеренно либеральную политику. Однако конец царствования Л. XVIII ознаменовался новым наступлением ультрароялистской реакции, спровоцированной убийством его племянника герцога Беррийского (1821).

Соч. : Relation d’un voyage a Bruxelles et a Coblentz (1791). Paris, 1823; Lettres et instructions de Louis XVIII au comte de Saint-Priest. Paris, 1845; Reflexions historiques sur Marie-Antoinette // Revue des deux mondes. Vol. 22 (1904); Les devoirs d’un roi // Feuilles d’histoire. Vol. 2 (1909).

Лит .: Mansel Ph. Louis XVIII. London, 1981; Lever E. Louis XVIII. Paris, 1988; Bordonove G. Louis XVIII le Desire. Paris, 1991; Girault de Coursac P. et P. Les deux freres de Louis XVI. Paris, 1999; Бовыкин Д. Ю. Король без королевства. Людовик XVIII и французские роялисты в 1794—1799 гг. М., 2016. Д. Ю. Бовыкин.