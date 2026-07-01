ЛЮДОВИК XI

Людовик XI ( фр . Louis XI) (03.07.1423, Бурж — 30.08.1483, Плесси-Ле-Тур) — король Франции из династии Валуа (с 1461). Старший сын Карла VII и Марии Анжуйской. Был женат на Маргарите Шотландской, вторым браком — на Шарлотте Савойской. С юности жаждал власти, из-за чего находился в конфликте с отцом. Принял участие в оппозиции королю (Прагерия, 1440), но был прощен и получил в управление Дофине , где провел удачные реформы. Присоединился к новому бунту (1455) и, спасаясь от гнева отца, бежал к его главному сопернику Филиппу Доброму, герцогу Бургундскому. Взойдя на престол, стал ущемлять интересы знати и высших чинов королевства, отстранив приближенных отца. Вследствие этого Л. XI столкнулся с оппозицией принцев крови, которую возглавили Карл Смелый (в то время граф Шароле) и брат короля, Карл Беррийский. В 1465 противники Л. XI объединились в Лигу общественного блага. Король не смог победить их в битве при Монлери (16 июля 1465) и вынужден был пойти на уступки для раскола коалиции (отдать города по р. Сомме, Пикардию и Нормандию). Однако вскоре Л. XI удалось отменить эти уступки; он отвоевал Нормандию (1466), объявив ее неотчуждаемой частью домена. Главным соперником Л. XI был Бургундский дом, чье активно формирующееся государство угрожало французскому королевству. Новая коалиция принцев (1467) во главе с Карлом Смелым, ставшим герцогом Бургундским, в союзе с королем Англии и при участии герцогов Беррийского, Бретонского и Алансонского вынудила короля на ответные действия. Л. XI спровоцировал восстания в Генте и Льеже против власти герцога Бургундского, но был схвачен на переговорах в Перонне (1468) и вынужден купить свободу ценой унизительного отказа от претензий на Фландрию. Однако Л. XI удалось перетянуть на свою сторону близкого советника Карла Смелого Филиппа де Коммина , изменившего своему патрону (1472) и написавшего яркую хронику царствования Л. XI. Постепенно король сумел изолировать своего главного противника: он уступил брату Гиень (1472); купил ценой уплаты большого пенсиона уход армии Эдуарда IV Английского (1475); казнил герцога Жака Немурского (1477). В разгроме Бургундского принципата (бургундские войны, 1474—1477) Л. XI опирался на поддержку городов Эльзаса и швейцарских кантонов, щедро финансируя их. После гибели Карла Смелого в битве при Нанси (1477) Л. XI попытался завладеть его землями, вступив в борьбу с Максимилианом Австрийским , мужем наследницы Карла Смелого Марии Бургундской. Конфликт был урегулирован подписанием договора в Аррасе (1482), по которому Л. XI получил герцогство Бургундию, графство Булонь и города по Сомме. К 1483 король унаследовал также Прованс , Мэн, Анжу и графство Бар. Таким образом, Л. XI завершил территориальное объединение Франции почти в ее нынешних границах.

Л. XI был хитрым политиком, не гнушался никакими методами и пред