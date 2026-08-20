ЛЮДОВИК VI ТОЛСТЫЙ Людовик VI Толстый (фр. Louis VI le Gros) (1084, Париж — 01.08.1137, Париж) — король Франции (с 1108) из династии Капетингов.

Людовик VI Толстый ( фр . Louis VI le Gros) (1084, Париж — 01.08.1137, Париж) — король Франции (с 1108) из династии Капетингов . Старший сын короля Филиппа I и Берты Голландской. Управлял от имени отца графствами Вексен и Вермандуа, с 1098 был приобщен королем к трону. После смерти отца в спешке, вызванной противодействием знати, был коронован в Орлеане. Династия еще непрочно утвердилась на троне, поэтому, став королем, он при жизни короновал своего сына, будущего Людовика VII . Слабый здоровьем и страдавший тучностью, Л. VI был деятельным и целеустремленным правителем, отстаивал правопорядок и мир, отличался рыцарским благородством. Он постоянно воевал со знатными соперниками, оспаривавшими его права на земли и власть. Надежной опорой правления Л. VI стал его советник и друг Сугерий , аббат монастыря Сен-Дени . Благодаря мудрой политике Сугерия власть монарха заметно укрепилась. Л. VI удалось прекратить войны сеньоров в Иль-де-Франсе, восстановить и расширить свой домен, добившись его рентабельности, что обеспечило дальнейшее расширение королевской власти при его преемниках. Противостояние Л. VI с графом Тибо IV Шампанским длилось 20 лет. Не менее грозным стало соперничество с Генрихом I Боклерком , герцогом Нормандии , являвшимся одновременно королем Англии, который вступил в союз с германским императором Генрихом V против Франции. Коалиция собрала огромную армию, вторгшуюся во Францию с востока в 1124; страна была на грани катастрофы. Тогда король обратился к народу и сумел собрать большое войско. По совету Сугерия король впервые поднял в этом походе церковное знамя аббатства Сен-Дени (орифламму) как знак покровительства св. Дионисия Французскому королевству. Большое сражение так и не состоя­лось, Л. VI одержал бескровную по­беду. Овеянная славой от случившегося чуда, орифламма стала на 300 лет сакральным военным штандартом французских королей. Продолжая политику отца, король опирался на сельские и городские коммуны, активно поощряя их стремление к автономии от сеньоров и даруя коммунальные хартии, но только за пределами королевского домена. Покровительствовал созданию множества храмов и монастырей, укрепив союз церкви и трона, однако ставил королевское правосудие выше церковного. Действовал в тесном союзе с папой Каликстом II, на чьей родственнице, Аделаиде Савойской, король женился (1115). Л. VI стал подлинным сувереном, добившись превосходства над знатными баронами. Помимо прозвища «Толстый» (из-за тучности) его именовали также «Великим», «Воителем» и «Заступником».

Ист .: Recueil des actes de Louis VI, roi de France. 4 vols / Ed. R.-H. Bautier. Paris, 1992—1994; Сугерий, аббат Сен-Дени . Жизнь Людовика VI Толстого, короля Франции (1108—1137) / Пер. Т. Ю. Стукалова. М., 2006.

Лит .: Luchaire A. Louis VI le Gros: Annales de sa vie et de son regne, 1081—1137. Paris, 1890 (repr.: Geneve, 1979); Delperrie de Bayac J. Louis VI: La naissance de la France. Paris, 1983; Bournazel É. Louis VI le Gros. Paris, 2007; Gobry I. Louis VI: pere de Louis VII. Paris, 2007. С. К. Цатурова.