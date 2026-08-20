ЛЮДОВИК ОРЛЕАНСКИЙ
Людовик Орлеанский (фр. Louis d’Orleans) (13.03.1371, Париж — 23.11.1407, Париж) — принц крови из династии Валуа; второй сын короля Карла V Мудрого и Жанны Бурбонской, младший брат короля Карла VI.
Людовик Орлеанский (фр. Louis d’Orleans) (13.03.1371, Париж — 23.11.1407, Париж) — принц крови из династии Валуа; второй сын короля Карла V Мудрого и Жанны Бурбонской, младший брат короля Карла VI. Граф Валуа, затем герцог Турени (1386) и, наконец, герцог Орлеанский (с 1392). Женился на Валентине Висконти (1389), дочери герцога Миланского. От этого брака родилось 8 детей, в том числе Карл Орлеанский, чей сын впоследствии стал королем Франции Людовиком XII. От фаворитки Мариетты Энгиенской родился сын, прозванный Бастардом Орлеанским, который стал соратником Жанны д’Арк и получил титул графа Дюнуа. Из-за болезни брата, короля Карла VI, возникло соперничество принцев крови за доступ к власти и к королевской казне. Младший брат короля считал себя наиболее близким к трону, что оспаривал самый авторитетный и могущественный принц крови — герцог Бургундии. Их конфронтация разворачивалась в разных сферах, прежде всего в области управления: Филипп Храбрый, герцог Бургундский, выступал за соучастие знати и общества в управлении, что обеспечило ему широкую поддержку, особенно в среде горожан и в университетских кругах; Л. О., напротив, всемерно отстаивал суверенитет и авторитарный принцип королевской власти, что отвечало интересам в том числе королевских чиновников. В контексте церковной схизмы соперники занимали разные позиции. Л. О. благодаря жене имел интересы в Италии: папа Климент VII поддерживал притязания французского короля, получившего от жены область Асти; затем Л. О. вступил в союз с папой Бенедиктом XIII в обмен на его поддержку прав Валентины Висконти в Италии. Его соперник, Филипп Бургундский, напротив, отказался подчиняться папе Римскому, хотя это ущемляло его интересы (препятствовало союзу с Англией и развитию фламандских городов, зависевших от ввоза английской шерсти). После смерти Филиппа Храброго (1405) Л. О. решил закрепить свой приоритет, удалив из Королевского совета всех ставленников Бургундского дома и получив право единолично распоряжаться доходами казны. Однако эта временная победа ухудшила положение Л. О.: теперь его обвиняли во всех бедах страны, в финансовых трудностях, даже в болезни короля, намекая на занятия Валентины Висконти магией или иными зловредными манипуляциями. Меценатство, щедрые пенсионы клиентеле и частые пышные празднества при дворе вызывали подозрения в расточительстве и казнокрадстве Л. О. Его даже подозревали в преступной связи с Изабеллой Баварской, супругой короля. Ставший во главе Бургундского дома Жан Бесстрашный был более амбициозен и решителен, чем отец. По его приказу Л. О. был убит наемниками в Париже, когда возвращался вечером после визита к королеве. Быстро проведенное расследование выявило исполнителей и заказчика этого политического убийства. Последствием его стала первая гражданская война во Франции — борьба бургиньонов и арманьяков.
Лит.: Guenée B. Un meurtre, une societe. L’assassinat du duc d’Orleans, 23 novembre 1407. Paris, 1992. С. К. Цатурова.