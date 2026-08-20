ЛЮДОВИК (ЛУИ) I БОНАПАРТ Людовик (Луи) I Бонапарт (фр. Louis Bonaparte, нидерл. Lodewijk Napoleon Bonaparte) (02.09.1778, Аяччо — 25.07.1846, Ливорно) — король Голландии (1806—1810) из рода Бонапартов, младший брат Наполеона I Бонапарта, отец Наполеона III.

Людовик (Луи) I Бонапарт ( фр . Louis Bonaparte, нидерл . Lodewijk Napoleon Bonaparte) (02.09.1778, Аяччо — 25.07.1846, Ливорно) — король Голландии (1806—1810) из рода Бонапартов , младший брат Наполеона I Бонапарта , отец Наполеона III.

Был женат (с 1802) на падчерице Наполеона I Гортензии Богарне (1783—1837); в браке родились три сына — Наполеон Луи Шарль Бонапарт (1802—1807); Наполеон Луи Бонапарт (1804—1831) великий герцог Бергский, король Голландии Людовик II Бонапарт; Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808—1873), император Наполеон III.

Л. I после обучения в артиллерийском училище в Шалон-сюр-Марн побывал на разных театрах военных действий (участвовал в Итальянской кампании и Египетском походе Наполеона Бонапарта). В 1803 получил звание бригадного генерала, после провозглашения Французской империи возведен в коннетабли Франции. В войне Третьей коалиции возглавлял французскую армию, расквартированную в 1805 на территории Батавской республики , но с появлением первых сообщений о заключении мира покинул страну. В июне 1806 император Наполеон I на территории Батавской республики создал Голландское королевство . Под давлением брата (но формально «по просьбе батавского народа») 5 июня 1806 Луи Бонапарт под именем Людовик I Бонапарт взошел на его престол.

Стремительное преобразование просуществовавшей более 200 лет республики в королевство в целом не породило в обществе оппозиционных настроений: избежав аннексии, страна формально оставалась независимой, сохранила свои законы и религию. Целью Л. I было создать прочную унитарную конституционную монархию, покончив с существовавшими веками нидерландским федерализмом, политическими и религиозными распрями. В результате административной реформы территория государства была разделена на 11 департаментов во главе с ланддростами, а мэры крупных городов отныне назначались королем. Подверглась унификации и упрощению налоговая система. Начался процесс кодификации права, было введено единое для страны законодательство, отменявшее особые права областей. По французскому образцу в 1809 был принят Гражданский кодекс, разработан с акцентом на гуманизацию правовой системы Национальный уголовный кодекс. Проведена реформа системы школьного и профессионального образования, модернизированы университеты, а процесс секуляризации образования создал условия для эмансипации в стране религиозных меньшинств, права которых постоянно расширялись. В 1808 Л. I официально провозгласил равенство в королевстве представителей всех конфессий.

Большое внимание Л. I уделял общественному здравоохранению: среди населения велась пропаганда здорового питания и постоянных физических упражнений; была разработана программа по сооружению в Амстердаме насосов и фонтанов для обеспечения доступа к питьевой воде, улучшению циркуляции воздуха в городском пространстве путем расширения площадей и улиц, разбивки садов и парков; начаты работы по удалению скотобоен из центра города, очистке каналов и осушению болот. Важным звеном в реализации этих планов Л. I считал департамент дамбового хозяйства, подвергавшийся постоянному совершенствованию.Король проявлял неподдельный интерес к национальной истории и культуре, учил нидерландский язык (брал уроки у известного нидерландского поэта В.

Король проявлял неподдельный интерес к национальной истории и культуре, учил нидерландский язык (брал уроки у известного нидерландского поэта В. Билдердейка ) и сохранил его в качестве официального языка администрации. Л. I осуществил обширную программу культурных преобразований. Формировалась коллекция созданной в 1806 Королевской библиотеки. В январе 1807 начало функционировать Главное управление по вопросам изящных искусств, и результатом его деятельности стало основание в апреле 1808 Королевского музея (ныне Государственный музей, Rijksmuseum); в мае 1808 открылся Королевский институт науки, литературы и изящных искусств, предшественник национальной Академии наук. Под патронажем Л. I проводились художественные выставки и конкурсы, монарх и королевский двор способствовали возрождению голландской школы живописи, особенно исторического жанра. Весомые плоды принесла политика Л. I в области архитектуры: здание амстердамской ратуши XVII в. было преобразовано в Королевский дворец; восстановлены резиденции нидерландских статхаудеров близ Гааги и Апелдорна; началась реконструкция пострадавших от взрыва пороха в 1807 зданий в Лейдене; пересмотрена нидерландская система подготовки архитекторов, получивших возможность изучать архитектуру, скульптуру и живопись в Риме и в мастерских Франции.Король Л. I, работавший много и упорно (его день начинался в 5 часов утра), сумел убедить трудолюбивую нидерландскую нацию в том, что обладает всеми качествами, необходимыми для управления ею. Критике подвергалась лишь его склонность к роскоши, выражавшаяся в переездах из одного обустроенного королевского дворца в другой, и как следствие — частых переносах столицы.Л. I стремился учитывать национальные интересы и проводил независимую от Франции политику. Он не боролся с процветающей у нидерландских берегов контрабандной торговлей английскими товарами, поскольку строгое соблюдение условий

Король Л. I, работавший много и упорно (его день начинался в 5 часов утра), сумел убедить трудолюбивую нидерландскую нацию в том, что обладает всеми качествами, необходимыми для управления ею. Критике подвергалась лишь его склонность к роскоши, выражавшаяся в переездах из одного обустроенного королевского дворца в другой, и как следствие — частых переносах столицы.Л. I стремился учитывать национальные интересы и проводил независимую от Франции политику. Он не боролся с процветающей у нидерландских берегов контрабандной торговлей английскими товарами, поскольку строгое соблюдение условий

Л. I стремился учитывать национальные интересы и проводил независимую от Франции политику. Он не боролся с процветающей у нидерландских берегов контрабандной торговлей английскими товарами, поскольку строгое соблюдение условий Континентальной блокады грозило истощением казны. Не соблюдался также запрет на ввоз во Францию из Нидерландов колониальных товаров, доставляемых из Индонезии в нидерландские порты нейтральными американскими кораб­лями. Л. I отказался от сокращения на две трети государственного долга; не стал вводить рекрутский набор, так как считал невозможным отправить во французскую армию 40 тыс. солдат из 2 млн населения.

Политика Л. I вызывала недовольство Наполеона I, и после отказа от предложения брата занять испанский трон Л. I в 1809 был вызван в Париж, где его вынудили подписать договор об уступке Франции стратегически важной для нее Южной Голландии. Но Наполеон I не ограничился лишь этой частью Голландского королевства. Надеясь сохранить независимость страны, Л. I 1 июля 1810 отрекся от престола в пользу своего сына Наполеона Луи Бонапарта (с 1 по 13 июля 1810 король Голландии Людовик II) и в ночь со 2 на 3 июля покинул страну. Л. I отправился в Австрию: сначала в Вену, затем в Грац. Жил под именем граф Сен-Лё, на требования Наполеона I вернуться во Францию отвечал отказом, однако во время Русской кампании 1812 пытался договориться с ним о своем возвращении на батавский престол в обмен на помощь. После присоединения Австрии к антифранцузской коалиции Л. I перебрался в Швейцарию (в Лозанну). Последний раз встретился с братом в Тюильри 23 января 1813, предлагал стать посредником в переговорах между Наполеоном I и русским и австрийским императорами. Обострение антинаполеоновских настроений в Швейцарии заставило Л. I принять приглашение папы Пия VII и уехать в Рим. После смерти Наполеона I Л. I получил разрешение переселиться во Флоренцию. Посвящал время занятиям историей (в частности, британского парламента), опубликовал подборку документов Голландского королевства («Documents historiques sur le gouvernement de la Hollande». 3 vols. Paris, 1820). Экспериментировал в поэтическом творчестве: в 1814 написал эссе о стихосложении, издал несколько поэтических сборников (в 1813 и 1828). Автор романа, переизданного в 1814 под названием «Marie, ou les Hollandaises».

В 1840 по приглашению нидерландского короля Вильгельма II Л. I посетил Нидерланды, где был удивлен собственной популярностью. Умер в герцогстве Тосканском, похоронен во Франции в крипте церкви Сен-Лё-Сен-Жиль в муниципалитете Сен-Лё-ла-Форе.

Лит. : Rocquain F. Napoleon I. et le Roi Louis d’apres les documents conserves aux archives nationales. Paris, 1875; Labarre de Raillecourt D. Louis Bonaparte. Paris, 1963; Kikkert J. G. Koning van Holland. Louis Bonaparte, 1778—1846. Rotterdam, 1981; Munck Ch. de . Lodewĳk Napoleon, koning van Holland. Een miskende Bonaparte . Zutphen, 1997; Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Gedenkschriften. Gekozen, vertaald en met getuigenissen van tijd­genoten vermeerderd / Ed. W. Zaal . Amsterdam, 2005; Jourdan A . Louis Bonaparte: Roi de Hollande (1806—1810). Paris, 2010. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.