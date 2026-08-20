ЛЮДОВИК IX СВЯТОЙ (фр. Louis IX)

Король Франции 1226–1270 гг.

Людовик Святой был сыном Людовика VIII и Бланки Кастильской.

Вступив на престол, Людовик правил при регентстве своей матери, которой удалось укрепить королевскую власть.

В 1234 г. Людовик IX женился на дочери графа Прованса.

В 1242 г. Людовику удалось одержать верх над английским королем Генрихом III, пытавшимся вернуть территории в Аквитании. Несмотря на победу Людовик отдал Генриху часть земель.

В 1244 г. Людовик дал обет отправиться в крестовый поход.

В 1248–1254 гг. Людовик участвовал в Седьмом Крестовом походе, который, однако, поход кончился провалом. Из христианских владений в Святой Земле осталось одна Акра.

Во Франции Людовик стремился реформировать суд. В его правление были запрещены судебные поединки, юрисдикция королевского суда была расширена, а все недовольные решение местных судов получили право апелляции в королевский суд. Высшим судебным органом стал Парижский парламент , в который входили пэры и юристы. Людовик упорядочил собственное законодательство, а также обычное право.

Решительно изменились при Людовике IX отношения фарнцузской церкви и Папского Престола. В 1269 г. Людовик издал «Прагматическую санкцию» позволявшую французской церкви не платить папе. Людовик порицал попытки папы Иннокентия IV упрочить свою светскую власть. В 1239–1242 гг. Людовик IX инициировал гонения не евреев, а также уничтожение копий Талмуда во всем королевстве.

Людовик IX позволил своему брату Карлу Анжуйскому занять Сицилийский престол. С его помощью Людовик надеялся осуществить крестовый походы, несмотря на то, что первая попытка окончилась провалом.

В 1270 г. Людовик отправился в Восьмой Крестовый поход в Тунис, который король надеялся обратиться в христианство. Однако в войске начались эпидемии, одна из которых унесла жизнь Людовика.

Иллюстрации:

Эль греко "Людовик IX Святой";

Печать Людовика IX;

Бланка Кастильская и Людовик Святой.

Исторические источники:

Жуанвиль, Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика. СПб, 2007.