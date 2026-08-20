ЛЮДОВИК IX СВЯТОЙ

ЛЮДОВИК IX СВЯТОЙ (Louis IX de Saint) - ко­роль Фран­ции, из ди­на­стии Ка­пе­тин­гов .

Всту­пил на трон в 1226 году в воз­рас­те 12 лет. До дос­ти­же­ния со­вер­шен­но­ле­тия в 1234 году пра­вил при ре­гент­ст­ве сво­ей ма­те­ри Блан­ки Кас­тиль­ской. Про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на ук­ре­п­ле­ние французского го­су­дар­ст­ва. За­вер­шил Аль­би­гой­ские вой­ны (Па­риж­ский до­го­вор 1229 года), до­бил­ся при­сое­ди­не­ния в 1229 году к ко­ро­лев­ско­му до­ме­ну граф­ст­ва Ту­лу­за. В 1242 году по­да­вил мя­теж зна­ти южных рай­онов Фран­ции, под­дер­жан­ный английским ко­ро­лём Ген­ри­хом III . По ус­ло­ви­ям Па­риж­ско­го ми­ра 1259 года ус­ту­пил Анг­лии Ли­му­зен, Пе­ри­гор, часть Сен­тон­жа, Кер­си, Аже­нуа (Аж­не) в об­мен на пе­ре­да­чу французской ко­ро­не Нор­ман­дии, Ме­на, Ан­жу, Пуа­ту и при­не­се­ние Ген­ри­хом III в ка­че­ст­ве гра­фа Гие­ни вас­саль­ной клят­вы ко­ро­лю Фран­ции. Уре­гу­ли­ро­вал от­но­ше­ния с Ара­го­ном, от­ка­зав­шись в 1258 году от сю­зе­ре­ни­те­та над Ка­та­ло­ни­ей, Сер­да­ном и Ру­силь­о­ном. Эти ус­пе­хи обес­пе­чи­ли Людовику IX Cвятому вы­со­кий ав­то­ри­тет сре­ди ев­ропейских мо­нар­хов, мно­гие из ко­то­рых ста­ли об­ра­щать­ся к не­му за по­мо­щью в раз­ре­ше­нии спо­ров.

В 1254 году из­дал ор­до­нанс «О пре­об­ра­зо­ва­нии нра­вов», в ко­то­ром бы­ли из­ло­жены но­вые прин­ци­пы служ­бы ко­ро­не, ос­но­ван­ные на со­блю­де­нии обы­ча­ев об­лас­тей и прав всех со­сло­вий, по­вы­ше­нии от­вет­ст­вен­но­сти долж­но­ст­ных лиц. За­пре­тил рос­тов­щи­че­ст­во, про­сти­ту­цию, бо­го­хуль­ст­во и азарт­ные иг­ры. Бо­рясь про­тив ча­ст­ных войн и при­тес­не­ний под­дан­ных, ус­та­но­вил обы­чай «со­ро­ка дней ко­ро­ля» (см. Ко­ро­лев­ский мир ), в 1261 году на­ло­жил за­прет на су­деб­ные по­един­ки. Рас­про­стра­нил на всё ко­ро­лев­ст­во пра­во по­да­чи апел­ля­ции в пар­ла­мент на при­го­во­ры лю­бо­го су­да, рас­ши­рил тол­ко­ва­ние т. н. ко­ро­лев­ских дел. Воз­ло­жил кон­троль за сбо­ром до­хо­дов каз­ны на осо­бых чи­нов­ни­ков; ука­зом 1263 года га­ран­ти­ро­вал вы­пуск пол­но­вес­ной мо­не­ты.

Главным де­лом сво­ей жиз­ни счи­тал воз­рож­де­ние кре­сто­нос­ной идеи и ос­во­бо­ж­де­ние Свя­той зем­ли. Под­го­то­вил 7-й кре­сто­вый по­ход (1248-1254) про­тив сул­та­на Егип­та (см. Кре­сто­вые по­хо­ды). В 1249 году взял египетский порт Дамь­ет­та. В 1250 году дви­нул­ся на Ка­ир, но был раз­бит и по­пал в плен. За­пла­тив ог­ром­ный вы­куп и по­те­ряв б. ч. ар­мии, про­вёл несколько лет в Си­рии, где вос­ста­нав­ли­вал и ук­ре­п­лял во­енные ба­зы ла­ти­нян. По­сле смер­ти ма­те­ри (в от­сут­ст­вие Людовика IX Cвятого пра­ви­ла Фран­ци­ей в ро­ли ре­гент­ши) вер­нул­ся на ро­ди­ну. В 1270 году ор­га­ни­зо­вал 8-й кре­сто­вый по­ход про­тив сул­та­на Ту­ни­са, во вре­мя ко­то­ро­го умер от ди­зен­те­рии или ти­фа.

По­кро­ви­тель­ст­во­вал нау­кам и искусству. При Людовике IX Святом в Па­ри­же ос­но­ва­на Сор­бон­на (1257), по­строе­на ка­пел­ла Сент- Ша­пель для хра­не­ния при­об­ре­тён­ных им хри­сти­ан­ских свя­тынь. Ка­но­ни­зи­ро­ван в 1297 году па­пой Бо­ни­фа­ци­ем VIII.

Ис­точники:

Жу­ан­виль Жан де. Кни­га бла­го­чес­ти­вых ре­че­ний и до­б­рых дея­ний на­ше­го свя­то­го ко­ро­ля Лю­до­ви­ка. СПб., 2007.