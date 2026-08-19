ЛЮДОВИК IV
Людовик IV (Людовик (Людвиг) Баварский; нем. Ludwig IV der Bayer) (конец 1281 или начало 1282, Мюнхен — 11.10.1347, Пух, близ Фюрстенфельдбрукка) — германский король (с 1314) и император Священной Римской империи (с 1328) из династии Виттельсбахов.
ЛЮДОВИК IV БАВАРСКИЙ (Ludwig IV. der Bayer) - римский король и германский император.
Из династии Виттельсбахов, сын герцога Верхней Баварии и граф Рейнского Пфальца Людовика II Строгого (1253-1294). После кончины отца наследовал его владения. Со смертью герцога Нижней Баварии Оттона III (1290-1312) вступил в соперничество за право опеки над его малолетними детьми со своим двоюродным братом, герцогом Австрии Фридрихом Красивым (1306-1330) из дома Габсбургов. 9.11.1313 нанёс ему поражение в битве при Гаммельсдорфе. 20.10.1314 года избран во Франкфурте-на-Майне 4 курфюрстами римским королём и германским императором (днём раньше в Заксенхаузене 4 других курфюрста избрали римским королём и германским императором Фридриха Красивого). Короновался 25.11.1314 года в Ахене, после чего начал войну против Фридриха Красивого, нанёс ему окончательное поражение и пленил 28.9.1322 в битве при Мюльдорфе. 23.3.1324 года отлучён от Церкви папой Иоанном XXII (1316-1334), пытавшимся оспорить законность избрания Людовика IV Баварского.
В борьбе с папой опирался на гибеллинов (см. Гвельфы и гибеллины). В целях укрепления своих позиций пошёл на примирение с Габсбургами и по заключённому с ними 5.9.1325 года в Мюнхене договору признал Фридриха Красивого соправителем. В 1327 году организовал поход в Италию. 17.1.1328 года принял королевскую корону от римских аристократов, возглавляемых представителем рода Колонна, 18.4.1328 года объявил папу Иоанна XXII низложенным, 12.5.1328 возвёл на престол антипапу Николая V (1328-1330) и повторил церемонию коронации. Не добившись успеха в кампании против сторонника Иоанна XXII короля Сицилии Роберта Анжуйского (1309-1343), в 1330 году после смерти Фридриха Красивого вернулся в Германию. В 1340 году присоединил к своим владениям Нижнюю Баварию в связи с пресечением правившей там ветви династии Виттельсбахов. Будучи женатым вторым браком (1324) на Маргарите Голландской, наследовал в 1345 году Геннегау, Голландию, Зеландию и Фрисландию. С середины 1330-х годов противодействовал претензиям на германский престол династии Люксембургов. После избрания курфюрстами 11.7.1346 года по инициативе папы Климента VI (1342-1352) маркграфа Моравского Карла (см. Карл IV Люксембург) начал готовить поход против него. В разгар военных приготовлений, находясь на охоте, умер.