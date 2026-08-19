ЛЮДОВИК IV Людовик IV (Людовик (Людвиг) Баварский; нем. Ludwig IV der Bayer) (конец 1281 или начало 1282, Мюнхен — 11.10.1347, Пух, близ Фюрстенфельдбрукка) — германский король (с 1314) и император Священной Римской империи (с 1328) из династии Виттельсбахов.

ЛЮДОВИК IV БАВАРСКИЙ (Ludwig IV. der Bayer) - римский ко­роль и германский им­пе­ра­тор.

Из ди­на­стии Вит­тельс­ба­хов, сын гер­цо­га Верх­ней Ба­ва­рии и граф Рейн­ского Пфаль­ца Лю­до­ви­ка II Стро­го­го (1253-1294). По­сле кон­чи­ны от­ца на­сле­до­вал его вла­де­ния. Со смер­тью гер­цо­га Ниж­ней Ба­ва­рии От­то­на III (1290-1312) всту­пил в со­пер­ни­че­ст­во за пра­во опе­ки над его ма­ло­лет­ни­ми деть­ми со сво­им двою­род­ным бра­том, гер­цо­гом Ав­ст­рии Фрид­ри­хом Кра­си­вым (1306-1330) из до­ма Габс­бур­гов . 9.11.1313 на­нёс ему по­ра­же­ние в бит­ве при Гам­мельс­дор­фе. 20.10.1314 года из­бран во Франк­фур­те-на-Май­не 4 кур­фюр­ста­ми римским ко­ро­лём и германским им­пе­ра­то­ром (днём рань­ше в За­ксен­хау­зе­не 4 других кур­фюр­ста из­брали римским ко­ро­лём и германским им­пе­ра­то­ром Фрид­ри­ха Кра­си­во­го). Ко­ро­но­вал­ся 25.11.1314 года в Ахе­не, по­сле че­го на­чал вой­ну про­тив Фрид­ри­ха Кра­си­во­го, на­нёс ему окон­чательное по­ра­же­ние и пле­нил 28.9.1322 в бит­ве при Мюль­дор­фе. 23.3.1324 года от­лу­чён от Церк­ви па­пой Ио­ан­ном XXII (1316-1334), пы­тав­шим­ся ос­по­рить за­кон­ность из­бра­ния Людовика IV Баварского.

В борь­бе с па­пой опи­рал­ся на ги­бел­ли­нов (см. Гвель­фы и ги­бел­ли­ны ). В це­лях ук­ре­п­ле­ния сво­их по­зи­ций по­шёл на при­ми­ре­ние с Габс­бур­га­ми и по за­клю­чён­но­му с ни­ми 5.9.1325 года в Мюн­хе­не до­го­во­ру при­знал Фрид­ри­ха Кра­си­во­го со­пра­ви­те­лем. В 1327 году ор­га­ни­зо­вал по­ход в Ита­лию. 17.1.1328 года при­нял ко­ро­лев­скую ко­ро­ну от римских ари­сто­кра­тов, воз­глав­ляе­мых пред­ста­ви­те­лем ро­да Ко­лон­на, 18.4.1328 года объ­я­вил па­пу Ио­ан­на XXII низ­ло­жен­ным, 12.5.1328 воз­вёл на пре­стол ан­ти­па­пу Ни­ко­лая V (1328-1330) и по­вто­рил це­ре­мо­нию ко­ро­на­ции. Не до­бив­шись ус­пе­ха в кам­па­нии про­тив сто­рон­ни­ка Ио­ан­на XXII ко­ро­ля Си­ци­лии Ро­бер­та Ан­жуй­ско­го (1309-1343), в 1330 году по­сле смер­ти Фрид­ри­ха Кра­си­во­го вер­нул­ся в Гер­ма­нию. В 1340 году при­сое­ди­нил к сво­им вла­де­ни­ям Ниж­нюю Ба­ва­рию в свя­зи с пре­се­че­ни­ем пра­вив­шей там вет­ви ди­на­стии Вит­тельс­ба­хов. Бу­ду­чи же­на­тым вто­рым бра­ком (1324) на Мар­га­ри­те Гол­ланд­ской, на­сле­до­вал в 1345 году Ген­не­гау, Гол­лан­дию, Зе­лан­дию и Фрис­лан­дию. С середины 1330-х годов про­ти­во­дей­ст­во­вал пре­тен­зи­ям на германский пре­стол ди­на­стии Люк­сем­бур­гов. По­сле из­бра­ния кур­фюр­ста­ми 11.7.1346 года по ини­циа­ти­ве па­пы Кли­мен­та VI (1342-1352) марк­гра­фа Мо­рав­ско­го Кар­ла (см. Карл IV Люк­сем­бург ) на­чал го­то­вить по­ход про­тив не­го. В раз­гар во­енных при­го­тов­ле­ний, на­хо­дясь на охо­те, умер.