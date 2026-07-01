ЛЮДОВИК III

ЛЮДОВИК III, Люд­виг III (Ludwig) - ко­роль Ба­ва­рии (1913-1918).

Сын прин­ца-ре­ген­та Лу­ит­поль­да (1886-1912), по­след­ний цар­ст­вую­щий пра­ви­тель из ди­на­стии Вит­тельс­ба­хов, на­хо­див­шей­ся у вла­сти в Ба­ва­рии свыше 7 ве­ков. В 1862-1865 годы изу­чал в Мюн­хен­ском университете фи­ло­со­фию, пра­во, ис­то­рию и эко­но­ми­ку. С 1863 года член верх­ней па­ла­ты ба­вар­ско­го ланд­та­га. Уча­ст­во­вал в ав­ст­ро-прус­ской вой­не 1866 года, был ра­нен. В 1868 году из­бран почетным пре­зи­ден­том Ба­вар­ско­го сельскохозяйственного общества. В том же го­ду всту­пил в брак с эрц­гер­цо­ги­ней Эс­те-Ав­ст­рий­ской Ма­ри­ей Те­ре­зи­ей (1849-1919). В 1875 году при­об­рёл за­мок Лойт­штет­тен, при ко­то­ром соз­дал об­раз­цо­вую мо­лоч­ную фер­му (за что впо­след­ст­вии по­лу­чил про­зви­ще Мо­лоч­ник), в 1896 году из­бран почетным чле­ном Ба­вар­ской АН. Вы­ска­зы­вал­ся в под­держ­ку вве­де­ния в Ба­ва­рии все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва.

В 1912 году сме­нил от­ца на по­сту прин­ца-ре­ген­та Ба­ва­рии при пси­хи­че­ски боль­ном От­то I (1886-1913). 5.11.1913 года про­воз­гла­шён ко­ро­лём. С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны ак­тив­но под­дер­жал германского императора Виль­гель­ма II, вы­сту­пив с пла­на­ми тер­ри­то­ри­аль­но­го рас­ши­ре­ния Ба­ва­рии за счёт при­сое­ди­не­ния к ней Эль­за­са и час­ти Бель­гии с Ан­твер­пе­ном. В хо­де Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года од­ним из пер­вых германских го­су­да­рей объ­яв­лен низ­ло­жен­ным (7.11.1918), бе­жал в Ав­ст­ро-Венг­рию и 13.11.1918 года от­рёк­ся от пре­сто­ла. В 1919 году на­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции в Швей­ца­рии, в 1920 году вер­нул­ся в Ба­ва­рию, где про­жи­вал в зам­ке Виль­ден­варт. Умер во вре­мя по­езд­ки в своё венгерское име­ние Шар­вар.