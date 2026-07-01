ЛЮДОВИК III
ЛЮДОВИК III, Людвиг III (Ludwig) - король Баварии (1913-1918).
Сын принца-регента Луитпольда (1886-1912), последний царствующий правитель из династии Виттельсбахов, находившейся у власти в Баварии свыше 7 веков. В 1862-1865 годы изучал в Мюнхенском университете философию, право, историю и экономику. С 1863 года член верхней палаты баварского ландтага. Участвовал в австро-прусской войне 1866 года, был ранен. В 1868 году избран почетным президентом Баварского сельскохозяйственного общества. В том же году вступил в брак с эрцгерцогиней Эсте-Австрийской Марией Терезией (1849-1919). В 1875 году приобрёл замок Лойтштеттен, при котором создал образцовую молочную ферму (за что впоследствии получил прозвище Молочник), в 1896 году избран почетным членом Баварской АН. Высказывался в поддержку введения в Баварии всеобщего избирательного права.
В 1912 году сменил отца на посту принца-регента Баварии при психически больном Отто I (1886-1913). 5.11.1913 года провозглашён королём. С началом 1-й мировой войны активно поддержал германского императора Вильгельма II, выступив с планами территориального расширения Баварии за счёт присоединения к ней Эльзаса и части Бельгии с Антверпеном. В ходе Ноябрьской революции 1918 года одним из первых германских государей объявлен низложенным (7.11.1918), бежал в Австро-Венгрию и 13.11.1918 года отрёкся от престола. В 1919 году находился в эмиграции в Швейцарии, в 1920 году вернулся в Баварию, где проживал в замке Вильденварт. Умер во время поездки в своё венгерское имение Шарвар.