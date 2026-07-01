ЛЮДОВИК II

ЛЮДОВИК II, Люд­виг II (Ludwig) - ко­роль Ба­ва­рии (с 1864 года).

Из ди­на­стии Вит­тельс­ба­хов, сын Мак­си­ми­лиа­на II . Дет­ст­во про­вёл в зам­ке Хо­эн­шван­гау, по­лу­чил до­маш­нее вос­пи­та­ние. Всту­пил на пре­стол по­сле смер­ти от­ца. С на­ча­ла прав­ле­ния про­явил се­бя как ме­це­нат. Осо­бо по­кро­ви­тель­ст­во­вал ком­по­зи­то­ру Р. Ваг­не­ру , фи­нан­си­ро­вал за­вер­ше­ние им ра­бо­ты над опер­ной тет­ра­ло­ги­ей «Коль­цо ни­бе­лун­га», со­дей­ст­во­вал по­ста­нов­ке на сце­не ба­вар­ско­го Национального те­ат­ра двух опер из это­го цик­ла («Зо­ло­то Рей­на», 1869; «Валь­ки­рия», 1870), а так­же опер «Три­стан и Изоль­да» (1865) и «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» (1868). Вёл до­ро­го­стоя­щее строи­тель­ст­во за­го­род­ных двор­цов Лин­дер­хоф (1874-1878), Хер­рен­ким­зе (1878-1886), зам­ка Нойш­ван­штайн (1869-1884) и др. Вы­сту­пил на сто­ро­не Ав­ст­рии в Ав­ст­ро-прус­ской вой­не 1866 года. По­тер­пев по­ра­же­ние, был вы­ну­ж­ден сде­лать тер­ри­то­ри­аль­ные ус­туп­ки Прус­сии, вы­пла­тить ей кон­три­бу­цию в раз­ме­ре 30 млн. гуль­де­нов и под­чи­нить ба­вар­скую ар­мию прусскому ко­ман­до­ва­нию. При­нял уча­стие во Фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов, по­сле ко­то­рой в об­мен на вы­пла­ту ему прусским пра­ви­тель­ст­вом суб­си­дии в раз­ме­ре не­сколь­ких млн. ма­рок и еже­год­ные до­та­ции на реа­ли­за­цию стро­ительных про­ек­тов под­дер­жал из­бра­ние прусского ко­ро­ля Виль­гель­ма I германским им­пе­ра­то­ром. С начала 1880-х годов Людовик II, ис­пы­ты­вав­ший ост­рую не­хват­ку средств для за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва ря­да двор­цов, в со­стоя­нии пси­хического рас­строй­ства вёл уе­ди­нён­ную жизнь в зам­ке Нойш­ван­штайн. На ос­но­ва­нии вра­чеб­ной экс­пер­ти­зы в ию­не 1886 года был объ­яв­лен не­из­ле­чи­мо боль­ным. Прин­цем-ре­ген­том при Л.двиге II ба­вар­ское пра­ви­тель­ст­во на­зна­чи­ло 10.6.1886 года его дя­дю Лу­ит­поль­да [пра­вил Ба­ва­ри­ей до 1912 года, в т. ч. при пре­емни­ке Людовика II От­то I (1886-1913), так­же стра­дав­шем пси­хическим рас­строй­ством]. По­пы­тав­ший­ся оп­ро­те­сто­вать это ре­ше­ние, Людовик II под кон­во­ем был дос­тав­лен ут­ром 12.6.1886 года в за­мок Берг, близ ко­то­ро­го на сле­дую­щий день при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах вме­сте с ле­ча­щим вра­чом уто­нул в озе­ре.