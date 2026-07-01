ЛЮДОВИК II
ЛЮДОВИК II, Людвиг II (Ludwig) - король Баварии (с 1864 года).
Из династии Виттельсбахов, сын Максимилиана II. Детство провёл в замке Хоэншвангау, получил домашнее воспитание. Вступил на престол после смерти отца. С начала правления проявил себя как меценат. Особо покровительствовал композитору Р. Вагнеру, финансировал завершение им работы над оперной тетралогией «Кольцо нибелунга», содействовал постановке на сцене баварского Национального театра двух опер из этого цикла («Золото Рейна», 1869; «Валькирия», 1870), а также опер «Тристан и Изольда» (1865) и «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868). Вёл дорогостоящее строительство загородных дворцов Линдерхоф (1874-1878), Херренкимзе (1878-1886), замка Нойшванштайн (1869-1884) и др. Выступил на стороне Австрии в Австро-прусской войне 1866 года. Потерпев поражение, был вынужден сделать территориальные уступки Пруссии, выплатить ей контрибуцию в размере 30 млн. гульденов и подчинить баварскую армию прусскому командованию. Принял участие во Франко-прусской войне 1870-1871 годов, после которой в обмен на выплату ему прусским правительством субсидии в размере нескольких млн. марок и ежегодные дотации на реализацию строительных проектов поддержал избрание прусского короля Вильгельма I германским императором. С начала 1880-х годов Людовик II, испытывавший острую нехватку средств для завершения строительства ряда дворцов, в состоянии психического расстройства вёл уединённую жизнь в замке Нойшванштайн. На основании врачебной экспертизы в июне 1886 года был объявлен неизлечимо больным. Принцем-регентом при Л.двиге II баварское правительство назначило 10.6.1886 года его дядю Луитпольда [правил Баварией до 1912 года, в т. ч. при преемнике Людовика II Отто I (1886-1913), также страдавшем психическим расстройством]. Попытавшийся опротестовать это решение, Людовик II под конвоем был доставлен утром 12.6.1886 года в замок Берг, близ которого на следующий день при невыясненных обстоятельствах вместе с лечащим врачом утонул в озере.