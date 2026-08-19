ЛЮДОВИК I БЛАГОЧЕСТИВЫЙ (лат. Hludovicus Pius, фр. Louis le Pieux) На чтение: 1 минута

Император Запада 814–840 гг.

Людовик Благочестивый был младшим сыном Карла Великого и его жены Хильдегарды. Сразу после рождения был коронован в качестве короля Аквитании. В юности Людовик I Благочестивый участвовал в многочисленных военных походах Карла. В 801 г. Людовик Благочестивый взял Барселону, в 809–811 гг. существенно расширил границы Испанской марки.

В 813 г., еще при жизни Карла Великого, Людовик Благочестивый был коронован императором и с 814 г. стал единоличным императором. В 816 г. он был повторно коронован папой римским, Стефаном IV. Впервые обряд прошел в Реймсском соборе. В 817 г. Людовик Благочестивый издал акт «О порядке в империи», в котором объявлял старшего сына Лотаря своим соправителем, а младшим выделял собственные владения: Пипину — Аквитанию, Васконию, Испанскую марку, а Людовику — Баварию и Каринтию. Акт вызвал недовольство племянника, Бернарда Итальянского, который поднял мятеж, но потерпел неудачи и был в 818 г. приговорен к смерти.

Людовик Благочестивый смог заключить удачный союз с королем данов, Гаральдом, и склонить его к принятию крещения. В 819–822 гг. Людовик Благочестивый совершил несколько удачных походов против славян, однако распространение влияния франков на славян столкнуло их с болгарами, с которыми Людовик Благочестивый долго боролся и лишь в 838 г. сумел восстановить власть франков в Паннонии.

Правление Людовик Благочестивый было омрачено борьбой с собственными сыновьями. В 818 г. после смерти своей жены Ирменберги, император женил во второй раз на Юдифи. В 823 г. она родила сына Карла. В 829 г. под влиянием Юдифи Людовик Благочестивый объявил о новом разделе империи. Карлу отходили Эльзас, Алемания, часть Бургундии. Это решение Людовика Благочестивого вызвало недовольство его сыновей и части духовенства. В 830 г. сейм в Компьене отрешил его от власти, а Юдифь была насильно пострижена в монахини.

Однако новый сейм, созванный самим Людовиком Благочестивым вернул ему власть. Людовик Благочестивый объявил о новом разделе, по которому Лотарю доставалась только Италия. Последовал новый мятеж. В 833 г. противоборствующие стороны сошлись на Красном поле. Армия Людовик Благочестивый изменила ему и перешла на сторону его сыновей, восставших против отца — Лотаря, Людовика и Пипина. Людовик Благочестивый снова был отрешен от власти. Но уже в 834 г. Людовик и Пипин перешли на сторону отца в борьбе против Лотаря. Лотарь был разгромлен при Блуа, лишен титула соправителя Людовика Благочестивого, но был помилован.

На несколько лет империя была умиротворена, однако в 837 г. был произведен очередной раздел, совершившийся в пользу Карла. В разгар очередной схватки с недовольными детьми Пипина и Людовиком Людовик Благочестивый умер 20 июня 840 г. Похоронен в церкви Св. Арнульфа в Меце.

Иллюстрации:

Золотая монета с изображением Людовика Благочестивого;

Денье Людовика Благочестивого;

Сцена короноации Карлом Великим Людовика Благочестивого в качестве императора Запада;

Коронация Людовика Благочестивого в качестве короля Аквитании.

Исторические источники:

Историки эпохи Каролингов / Пер. с лат. и примеч. М.С. Петровой и др. Науч. ст. А.И. Сидорова Отв. ред.: А.И. Сидоров. М., 2000. 277 с.;

Теган Деяния императора Людовика. СПб, 2003. 192 с.