ЛЮДМИЛА ЧЕШСКАЯ

ЛЮДМИЛА ЧЕШСКАЯ - чешская кня­ги­ня, пер­вая чеш­ская хри­сти­ан­ская свя­тая, му­че­ни­ца.

Же­на пер­во­го хри­сти­ан­ско­го пра­ви­те­ля Че­хии князя Бор­жи­воя, баб­ка и вос­пи­та­тель­ни­ца святого князя Вац­ла­ва. Со­глас­но латинским и славянским агио­гра­фи­че­ским па­мят­ни­кам , со­дей­ст­во­ва­ла хри­стиа­ни­за­ции Че­хии, ус­та­нов­ле­нию бо­го­слу­же­ния на славянском язы­ке. По­сле смер­ти му­жа и сы­на Вра­ти­сла­ва Людмила Чешская уча­ст­во­ва­ла в борь­бе за власть и за влия­ние на вну­ка Вац­ла­ва. За­ду­ше­на по при­ка­зу сво­ей не­вест­ки Дра­го­ми­ры. Князь Вац­лав ве­лел пе­ре­не­сти ос­тан­ки Людмилы Чешской в храм Св. Ге­ор­гия в Пра­ге, где они хра­нят­ся по­ны­не. Пред­по­ла­га­ет­ся, что Людмила Чешская по­чи­та­лась уже в X веке в свя­зи со ста­нов­ле­ни­ем по­чи­та­ния св. Вац­ла­ва. День па­мя­ти в ка­лен­да­рях пра­во­слав­ных Церк­вей - 16(29) сентября, в ка­лен­да­ре Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 16 сен­тяб­ря.

Ис­точники:

Ска­за­ния о на­ча­ле Чеш­ско­го го­су­дар­ст­ва в древ­не­рус­ской пись­мен­но­сти / Пре­дисл., ком­мент. и пер. А. И. Ро­го­ва. М., 1970.