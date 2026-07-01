ЛЮДМИЛА ЧЕШСКАЯ
ЛЮДМИЛА ЧЕШСКАЯ - чешская княгиня, первая чешская христианская святая, мученица.
Жена первого христианского правителя Чехии князя Борживоя, бабка и воспитательница святого князя Вацлава. Согласно латинским и славянским агиографическим памятникам, содействовала христианизации Чехии, установлению богослужения на славянском языке. После смерти мужа и сына Вратислава Людмила Чешская участвовала в борьбе за власть и за влияние на внука Вацлава. Задушена по приказу своей невестки Драгомиры. Князь Вацлав велел перенести останки Людмилы Чешской в храм Св. Георгия в Праге, где они хранятся поныне. Предполагается, что Людмила Чешская почиталась уже в X веке в связи со становлением почитания св. Вацлава. День памяти в календарях православных Церквей - 16(29) сентября, в календаре Римско-католической церкви - 16 сентября.
Источники:
Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности / Предисл., коммент. и пер. А. И. Рогова. М., 1970.